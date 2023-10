Sensorium Corporation

Intermundium: Carl Cox' digitales Debüt in der Sensorium Galaxy

Weltweite Premiere am 27. Oktober

Sensorium ist stolz darauf, die erste virtuelle Show von Carl Cox in der Sensorium Galaxy anzukündigen. Die exklusive 30-minütige Performance mit von Carl geschriebenen, produzierten und gespielten Tracks wird am Freitag, den 27. Oktober, um 19 Uhr GMT Premiere haben. Musik- und Technologiefans weltweit werden kostenlos an diesem fesselnden Erlebnis mit dabei sein können. Mit dem Namen Intermundium, die sich auf den Raum zwischen den Welten oder Dimensionen bezieht, verspricht die Show einen weiteren Schritt in das Gebiet der digitalen Performances zu sein.

In der Welt der elektronischen Musik gilt Carl Cox als eine Legende. Mit seinen Ursprüngen, die tief in der frühen Entwicklung von Acid House und Techno verwurzelt sind, steht er stets an der Spitze der globalen Dance-Music-Szene. Von bahnbrechender Drei-Deck-Zauberei bis hin zum Setzen von Techno-Maßstäben mit ikonischen Veröffentlichungen wie "F.A.C.T" und "Electronic Generations" ist sein Einfluss beispiellos. Neben seinen meisterhaften Auftritten als DJ mit kultigen Shows und Residencies und seinen hybriden Live-Performances auf höchstem Niveau kultiviert und fördert Carl als Labelbetreiber, Produzent und Remixer nicht nur aufstrebende Talente, sondern festigt auch seinen Platz im Pantheon der Dance Music-Innovatoren. Sensorium Galaxy ist von seinem Vermächtnis fasziniert und freut sich sehr, dass Carl Cox dieses bahnbrechende Projekt anführt.

Sensorium Galaxy ist ein sich entwickelndes Metaversum, das aus einer Konfiguration verschiedener virtueller Welten besteht. PRISM ist das Zentrum von Sensorium Galaxy, das sich der elektronischen Musik widmet, in dem Avatare von realen und virtuellen DJs für kontinuierliche musikalische Engagements sorgen. Die Show dreht sich um die wichtigsten Merkmale der PRISMA-Welt und enthüllt ihr Phänomen als Ort der Anomalie. Hier, im Epizentrum energetischer Flüsse, kann eine einzigartige Leitfähigkeit von Schallfrequenzen den Raum verändern. Dies wird von der digitalen Version von Carl Cox für eine Performance mit visuellen Empfindungen genutzt, die in der realen Welt nicht erreichbar sind. Im Tal der außergewöhnlichen Umgebung von PRISMA kontrolliert er die Umgebung mit seinen Tech-House-Beats und treibt jedes Element dieser Welt mit der Kraft des Klangs in Bewegung – von ausbrechenden Vulkanströmen bis hin zu gigantischen, futuristischen Strukturen eines außerirdischen Konzertmoduls, die virtuelle Bewohner und Showgäste in einen endlosen Tanz verwickeln.

Carl Cox erklärt: „Mir ging es schon immer darum, Grenzen zu verschieben, die Liebe zur Musik zu teilen und die elektronische Musikkultur zu verbessern. Ich habe wirklich begriffen, was möglich ist, als ich meinen Avatar zum ersten Mal sah und zweimal hinsehen musste! Ich dachte: „Das ist jetzt Realität – oder sollte ich sagen, virtuelle Realität?" Es war wirklich interessant zu sehen, wie sich die Dinge so weit entwickelt haben, dass ich meine Erfahrungen mit Gleichgesinnten überall auf der Welt teilen kann - oder darüber hinaus!"

Sasha Tityanko, stellvertretender CEO und Art Director von Sensorium, fügt hinzu: "Aufbauend auf der Uncanny-Valley Hypothese begannen wir die Ausstellung mit einer eingehenden Erkundung, wie sehr wir die Grenzen zwischen Realität und digitaler Welt, zwischen echten Menschen und lebensechten Avataren sowie zwischen greifbarer und virtueller Kunst verwischen können. Wir standen vor einer leeren Leinwand und fragten uns: Wie viel ist nötig, damit man glaubt, das Virtuelle sei real? In diesem Zusammenhang wird Intermundium zu einer immersiven Reise in unerforschte digitale Territorien, durchdrungen von mystischen Nuancen, fantastischen Elementen und außerirdischen Perspektiven. Wir glauben, dass diese Aufführung die Fans fesseln wird, da sie eine neue Möglichkeit bietet, sich mit Musik auseinanderzusetzen, angereichert durch visuelle und emotionale Dimensionen. Diese Show ist ein Experiment, eine gemeinsame Erkundung zwischen uns und Carl Cox. Unser Ziel ist es, die Möglichkeit zu verstehen, die Energien sowohl des Künstlers als auch einer Live-Tanzfläche in eine virtuelle Umgebung zu übertragen. Die Zusammenarbeit mit Carl Cox als Inspiration hat uns geholfen, diesen mutigen ersten Schritt zu machen."

Der CEO von Sensorium, Vladimir Kedrinsky, erläutert die Mission des Unternehmens: "Bei Sensorium sind wir wahre Adepts der Technologien und wir freuen uns, dass ein Pionier wie Carl Cox mit uns zusammenarbeitet und die Bereiche der progressiven Musik und der fortschrittlichen Technologie verbindet. Wir sehen die Popularisierung von VR- und XR-Formaten als unseren Beitrag zur Weiterentwicklung dieser zukunftsweisenden Technologien und beschleunigen die Zeit, in der sie zu einem integralen Bestandteil unseres täglichen Lebens werden. Für Intermundium, wie auch für alle kommenden Sensorium Galaxy-Shows, haben wir eine ganze Reihe von Formaten entwickelt, um das Potenzial dieser Technologien auf verschiedenen Plattformen zu demonstrieren. Die Nutzer können über ein Mobiltelefon oder einen Laptop in die Show eintauchen, aber wenn sie ein möglichst tiefes Eintauchen wünschen, bietet ihnen unser vollwertiges VR-Format genau das. Wir betrachten sowohl 2D-Streams als auch das innovative VR-360-Format als Tore in unser Universum, um sicherzustellen, dass jeder einen Zugang hat. Indem wir die Show frei zugänglich gemacht haben, haben wir auch eine weitere Grenze beseitigt und streben danach, diese Zusammenarbeit zwischen Sensorium und Carl Cox jedem zugänglich zu machen, der sich für innovative Unterhaltung, Musik und die Wunder modernster Technologie begeistert."

Sensorium hat High-End-Technologien wie XR, KI, Motion Capture und die Unreal Engine zusammen mit ihren proprietären Innovationen genutzt, um die technologisch fortschrittlichste und visuell beeindruckendste Show von heute zu gestalten. Diese Integration ermöglichte auch die Erstellung einer hyperrealistischen digitalen Nachbildung von Carl Cox.

Carl Cox fasst zusammen: "Ich habe immer versucht, sicherzustellen, dass Partner, seien es reale Veranstalter, Labels, Veranstaltungsorte oder, wie es jetzt der Fall ist, Technologiepioniere, verstehen, dass es für mich darum geht, Räume und Tanzflächen zum Leben zu erwecken, indem ich das Erlebnis erwecke, es manchmal lenke, aber nie diktiere, wie sich die Leute amüsieren sollen, und so viele Barrieren wie möglich abbaue, um alle zusammenzubringen. Sensorium hat dies verstanden und sich bereit erklärt, meine Aufführung ohne bezahlte Tickets für jeden, der teilnehmen möchte, frei zugänglich zu machen."

Der Zugang zur Weltpremiere von Intermundiumist kostenlos und wird auf mehreren Plattformen verfügbar sein: Sensorium Galaxy-Website (2D Stream), Youtube (2D Stream), App Store und Google Play Apps (2D Stream) und Steam (vollwertiges VR).

In einer spannenden Zusammenarbeit mit PICO wird die immersive VR-360-Version von Intermundium einen ganzen Monat lang exklusiv im PICO Store erhältlich sein und ein einzigartiges und unvergleichliches Seherlebnis bieten. Darüber hinaus wird die Show zu Beginn der Premiere auf Sensoriums TikTok Live (2D-Stream) ausgestrahlt.

Weitere Plattformen, darunter auch solche, die den Zugang zur vollwertigen VR-Umgebung ermöglichen, werden auf der Website von Sensorium Galaxy vor der für Freitag, den 27. Oktober um 19:00 Uhr GMT geplanten Premiere bekannt gegeben.

Sensorium ist ein innovatives Startup mit umfassender Expertise in der Gestaltung immersiver virtueller Umgebungen. Sensorium kombiniert Technologie mit Kreativität und entwickelt eine breite Palette von Tools, die XR-, KI- und Avatar-Funktionen abdecken. Sensorium leistet Pionierarbeit bei der Verwendung dieser Tools bei der Entwicklung des preisgekrönten Sensorium Galaxy Metaverse-Projekts, dem Flaggschiffprodukt des Unternehmens. Sensorium Galaxy ist derzeit die einzige globale Multi-User-Virtual-Reality-Plattform, die Nutzer in multisensorische Erlebnisse eintauchen lässt, die sich auf Kunst und innovative Musikerlebnisse konzentrieren. Sensorium wurde 2018 gegründet, hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und Dubai und verfügt über ein globales Team, das in mehreren Regionen arbeitet. Als Reaktion auf die sich schnell verändernde digitale Landschaft zielt Sensorium darauf ab, Branchen und Erfahrungen neu zu definieren, indem es die Grenzen verschiebt. Weitere Informationen: https://sensoriumgalaxy.com/

Vom Warm-up-DJ bei der Geburt von Acid House bis zum globalen Headliner inspiriert und beeinflusst Carl Cox weiterhin Publikum und Künstler. Er bleibt an der Spitze seines Spiels und ist weiterhin innovativ und begeistert Musikliebhaber auf den größten Bühnen der Welt. Seine Karriere ist in vielerlei Hinsicht die Geschichte der Clubkultur und eine Inspiration für diejenigen, die sich dafür entscheiden, ihren Träumen zu folgen.

Vom kleinen Club bis zur Festival-Hauptbühne, von Stonehenge bis zu den Großen Pyramiden, von Ibiza bis zum Burning Man – Carl pusht sich ständig, sei es als Live-Elektronik-Künstler, DJ, Motorsport-Teamchef, Profi-Rennfahrer, Produzent, Promoter, Broadcaster und Branchenbotschafter.

