Presseseminar: Sacharow-Preis 2022 für das ukrainische Volk - mit Repräsentanten aus Politik und Zivilgesellschaft | Di., 13.12., 09:30-11:30 Uhr, Straßburg

EU-Parlament: Mehr Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten - 40 % der Aufsichtsratsposten für das unterrepräsentierte Geschlecht ab 2026 - Abschreckende Strafen für börsennotierten Firmen, die die Regeln nicht einhalten - Ausgenommen sind Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten Bis Ende Juni 2026 müssen alle großen börsennotierten Unternehmen in der EU dafür sorgen, dass es mehr Frauen in ihren ...

