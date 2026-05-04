Tiroler Zugspitz Arena

Die Alpen kommen in die Stadt: Wie die Tiroler Zugspitz Arena immer mehr Gäste gewinnt

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Ehrwald / Berwang (ots)

Mit innovativen Konzepten und vielfältigen Events, darunter dem ersten Gravel Triathlon im deutschsprachigen Raum positioniert sich die Region als moderne Sommer-Destination

Mit einem klaren Fokus auf erlebnisorientierte Events und gezielte Zielgruppenansprache positioniert sich die Tiroler Zugspitz Arena im Sommer 2026 als eine der dynamischsten Destinationen im Alpenraum. Neben einem vielseitigen Veranstaltungsprogramm in der Region selbst, setzt die Destination verstärkt auf Präsenz im deutschen Markt - unter anderem mit interaktiven Formaten in Berlin.

Event-Highlights zwischen Sport, Natur und Kultur

Der Veranstaltungskalender verbindet sportliche Wettkämpfe, einzigartige Naturerlebnisse und authentische Tiroler Traditionen - und setzt 2026 mit einem neuen Format ein besonderes Ausrufezeichen im Ausdauersport!

Zu den zentralen Terminen im Sommer 2026 zählen:

Bike Opening , Lermoos: 14.-16. Mai

, Lermoos: 14.-16. Mai Eröffnung Zugspitzpark (Bike Park Zugspitze, Waldrutschen Park und mehr), Ehrwald: 17. Mai

(Bike Park Zugspitze, Waldrutschen Park und mehr), Ehrwald: 17. Mai Silent Cinema , Lermoos: 5. Juni

, Lermoos: 5. Juni Bergfeuer zur Sommersonnwende , Talkessel Ehrwald-Lermoos-Biberwier: 20. Juni, Ersatztermin: 27.06.2026

, Talkessel Ehrwald-Lermoos-Biberwier: 20. Juni, Ersatztermin: 27.06.2026 aAGS Downhill Rennen , Lermoos: 18. Juli

, Lermoos: 18. Juli Zugspitz Arena Gravel Triathlon, Heiterwang am See: 29. August

Premiere: Neuer Gravel Triathlon als sportliches Highlight

Mit dem Zugspitz Arena Gravel Triathlon feiert am 29. August 2026 ein neues Wettkampfformat seine Premiere im deutschsprachigen Raum. Die Veranstaltung gilt als erster offizieller Gravel-Triathlon in der D-A-CH-Region und greift damit einen internationalen Ausdauersport-Trend erstmals professionell im deutschsprachigen Alpenraum auf.

Der Wettbewerb kombiniert Schwimmen, Gravelbiken und Trailrunning in einer alpinen Naturkulisse und richtet sich sowohl an ambitionierte Einsteiger als auch erfahrene Athleten. Angeboten werden unter anderem Staffel, Sprint- und Kurzdistanz.

Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal: Der Start erfolgt am Heiterwanger See auf rund 976 Metern Seehöhe - damit ist das Schwimmen der höchstgelegene Triathlon-Schwimmwettbewerb Österreichs.

Alpine Erlebnisse im urbanen Raum: Tiroler Zugspitz Arena in Berlin

Parallel dazu geht die Tiroler Zugspitz Arena gemeinsam mit der Tirol Werbung neue Wege und bringt ihre Erlebniswelt direkt zu potenziellen Gästen nach Deutschland. Schon am 22. und 23. Mai geht es mit zwei Wanderevents auf dem Havelhöhenweg in Berlin los.

Im Juni werden im Berliner Grunewald geführte Mountainbike-Touren für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten (5. und 6. Juni 2026). Begleitet von Guides aus der Region erleben Teilnehmer alpine Bike-Kompetenz mitten in der Stadt. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es unter https://www.tirol.at/berlin.

Das Konzept geht dabei über Sport hinaus:

Kulinarische Inszenierungen mit Tirol-Bezug, u. a. durch den Alpentruck Foodtruck

Regionale Genussformate rund um das Thema "Tirol Kulinarik Bike"

Einbindung lokaler Communities mit einem multisensorischen Zugang zur Destination

Ziel ist es, die Marke Tiroler Zugspitz Arena emotional bereits vor der eigenen Haustüre erlebbar zu machen und einen kleinen Vorgeschmack auf die alpinen Abenteuer zu ermöglichen. Ganz nach dem Motto: Erst in Berlin wandern und biken und dann vor Ort in der Tiroler Zugspitz Arena die echte Bergwelt entdecken.

Nähe, Erlebnis und Ganzjahresangebot

Die Tiroler Zugspitz Arena profitiert von ihrer Lage direkt an der deutschen Grenze und setzt konsequent auf eine Kombination aus leichter Erreichbarkeit, vielseitigem Outdoor-Angebot und innovativen Event-Formaten.

Mit über 1.000 Bike-Kilometern, zahlreichen Wander- und Wassererlebnissen sowie familienfreundlichen Angeboten positioniert sich die Region noch stärker als Ganzjahresdestination für Aktivurlauber, Familien und Genießer.

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