Bertrandt AG

Softwarelösung zur Transparenz und Kontrolle auf dem Shopfloor

Neues Light-MES von Bertrandt

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Ehningen (ots)

Produktionsplanung und -realität klaffen in vielen Fertigungsunternehmen auseinander. Mit dem neuen Light-MES (Manufacturing Execution System) präsentiert Bertrandt eine Softwarelösung, die genau an dieser Schnittstelle ansetzt und den Informationsfluss zwischen Planungsebene und Shopfloor verbessert.

Fehlende Materialien, ungeplante Wartungen oder kurzfristige Prioritätsänderungen führen dazu, dass selbst gut vorbereitete Produktionspläne schnell an ihre Grenzen stoßen. Das neue Light-MES von Bertrandt verbindet Büro und Maschine in Echtzeit und schafft damit eine verlässliche Datengrundlage für Produktionsentscheidungen. Statt fragmentierter oder zeitverzögerter Informationen erhalten Produktionsteams jederzeit einen aktuellen Überblick über Auftragsstände, Maschinenzustände und Materialflüsse. Ziel ist es, Transparenz zu erhöhen und Produktionsprozesse stabiler sowie besser steuerbar zu machen.

"Wir haben unser Light-MES aus dem Verständnis für die täglichen Herausforderungen in der Fertigung angepasst und weiterentwickelt. Der Fokus liegt auf der Transparenz und Verfügbarkeit aller relevanten Informationen. Verlässliche Echtzeitdaten ermöglichen es, schneller zu reagieren und fundierte Entscheidungen direkt dort zu treffen, wo sie benötigt werden", sagt Catherine de Beule von Bertrandt.

Die Lösung ist modular aufgebaut und kann schrittweise eingeführt sowie an bestehende Produktionsstrukturen innerhalb kürzester Zeit angepasst werden. Damit richtet sich das neue Light-MES insbesondere an Unternehmen, die ihre Produktion digital unterstützen möchten, ohne komplexe und langwierige IT-Projekte umzusetzen. Neben der operativen Transparenz unterstützt das System auch Auswertungen zur Produktionsleistung und liefert Ansatzpunkte für Optimierungen sowie für eine bedarfsgerechte Instandhaltung.

Mit dem neuen Light-MES reagiert Bertrandt auf den steigenden Bedarf nach flexiblen, praxisnahen Digitalisierungslösungen in der Fertigung.

Erfahren Sie mehr unter: Unser Light-MES: Ihre Prozesse im Fokus

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