Discarded Spirits Co. gewinnt den Oscar der Barwelt - Beste Marke in der Kategorie "Neue Spirituose"

Ausgezeichnet für sein außergewöhnliches Geschmackserlebnis mit Zero Waste und besonderen Aromen.

Die Marke Discarded Spirits Co. von William Grant & Sons hat mit seinem Zero Waste Konzept in Verbindung mit dem höchsten Anspruch an den Geschmack zeitgeistig ins Schwarze getroffen. Das findet auch die hochrangige Jury der diesjährigen Mixology Bar Awards, die im Rahmen des internationalen Bar Convents in Berlin (BCB) entschieden hat: Discarded Spirits Co. ist richtungsweisend, qualitativ führend und damit das neue Bar-Produkt des Jahres 2024.

Die Fach-Jury würdigt mit dieser heißbegehrten Auszeichnung, dass William Grant & Sons mit Discarded Spirits Co. eine neue außergewöhnliche Marke auf den Markt gebracht hat, die nicht nur geschmacklich eine neue Dimension eröffnet, sondern auch zu großen Teilen aus vermeintlichen "Resten" hergestellt wird. Nichts wird hier verschwendet.

Felix Koerner, Marketing Manager bei William Grant & Sons Deutschland, erklärt dazu: "Precycling ist mehr als ein Trend - es kann Markt und Wirtschaft verändern. Es ist uns ein Anliegen, dass auch die Spirituosenindustrie ihren Beitrag für eine bessere Zukunft leistet. Dazu haben wir ein Verfahren entwickelt, mit dem aus vermeintlichen Lebensmittelresten, innovative und köstliche Spirituosen entstehen. Wir sind sehr stolz darauf, dass dieser Ansatz jetzt von einer so bedeutenden Jury mit dem Sieg in der Kategorie "Neue Spirituose 2024" gewürdigt wurde."

Gleich drei besondere Spirituosen von Discarded Spirits sind auf dem Markt und bereit jeden Drink zu einem echten Geschmackserlebnis werden zu lassen: Der Sweet Cascara Vermouth mit der verworfenen Frucht der Kaffeebeere, der Banana Peel Rum, süß und fruchtig mit den natürlichen Aromen von Bananenschalen und der Grape Skin Vodka, außergewöhnlich weich, auf Chardonnay Trauben Basis hergestellt, und zwar aus Trester, der bei der Weinherstellung abfällt.

Bisher entsorgte und somit verschwendete Zutaten werden bei Discarded ganz bewusst eingesetzt. Neu entwickelte Techniken ermöglichen die kreative Wiederverwendung und sorgen für überraschende Aromen.

Discarded geht damit einen innovativen und fortschrittlichen Weg für neuartige Spirituosen, voller Geschmack und stellt zugleich die Art und Weise in Frage, wie wir unsere natürlichen Ressourcen nutzen.

Auch die Verpackung und die Flasche sind zu 100% recycelbar. Die Verschlüsse sind aus 100% recyceltem Zink und die Etiketten bestehen aus Zuckerrohr Abfällen. Der einzigartige Korken entsteht unter der Verwendung von überschüssigem gemahlenem Korkgranulat. Die Flasche besteht zu mindestens 65 % aus recyceltem Glas - mit dem Ziel, den Anteil zu erhöhen, wenn die Marke weiter wächst.

