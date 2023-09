Kulturverein Forum Spittelberg

Der Weihnachtsmarkt am Spittelberg 2023 ist klimaschonend

Der Spittelberg Weihnachtsmarkt 2023 wird zum „ÖkoEvent“.

Seit Jahren legt der Veranstalter viel Wert auf Nachhaltigkeit. Für heuer werden noch zusätzliche klimafreundliche Maßnahmen gesetzt und alle Prädikatsvorgaben der Stadt Wien erfüllt.

Umwelt und damit auch das Klima zu schonen, ressourcenschonend zu arbeiten, ist dem Veranstalter des Weihnachtsmarktes immer schon wesentlich gewesen.

Heuer würdigt dies auch die Stadt Wien mit der Verleihung des Prädikats „ÖkoEvent“.

„Sind wir doch davon überzeugt, dass auch in Zukunft Klimaschutzmaßnahmen für - erfolgreiche - Weihnachtsmärkte unverzichtbar sind“, hält Marktveranstalter Karl Lind fest. „Die Zukunft bzw. das Florieren der Märkte wird mit deren ökologischer und sozialer Orientierung noch stärker zusammenhängen. Das suchen immer mehr Tourist/innen aus dem In- und Ausland, und das wird von Einheimischen zunehmend gewünscht. Auf ein herzliches grünes Weihnachten, das Fest der Liebe!“

Die Umsetzung der für den ÖkoEvent notwendigen Maßnahmen erfolgt in den Bereichen Mobilität, Energie, Wasser, Ausstattung und Technik, Beschaffung und Abfall, Verpflegung, Soziale Verantwortung, Kommunikation.

Im Detail bedeutet dies, dass die am Markt angebotenen Produkte fair gehandelt oder produziert sind, dass sie lokal, regional und/oder bio, vegetarisch/vegan, eben ressourcenschonend und/oder nachhaltig sein müssen. Auch die Optik des jeweiligen Standes soll nachhaltigen Kriterien entsprechen und etwa Dekomaterial, Verpackungen, Take-away-Geschirr wiederverwendbar sein.

Lind: „Durchaus eine Herausforderung für uns und unsere Standbetreiber/innen, passenderweise produziert schon ein Großteil von ihnen, über 50 Prozent sind Kunsthandwerker/innen, die Ware selbst oder handelt mit Waren, die in kleinen sozial fairen Strukturen hergestellt wurden. Unser Grundprinzip ist Empathie, und Verantwortung wird ganz großgeschrieben.“

In enger Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung 48, bekannter als MA48, wird am Spittelberg schon seit Jahren Müll getrennt und Plastik vermieden. Laut Rückmeldung der zuständigen Behörde werden so durch die konsequente Mülltrennung und das Aufstellen von Müllpressen während der gesamten Marktdauer an die 80 Anfahrten der Müllabfuhr eingespart, verkehrsvermeidend auch für den Bezirk Neubau. „Für heuer gehen wir noch einen Schritt weiter", so der Veranstalter, "wir sind gerade in engem Austausch mit der MA48, dass sämtliche am Markt produzierten Küchenabfälle gesondert in Spezialbehälter wandern, die dann durch die MA48 fachgerecht entsorgt werden und so das Restmüllaufkommen verringern.“

Darüber hinaus setzt der Veranstalter auf: Kommunikation der hervorragend öffentlichen Anbindung des Marktes, Barrierefreiheit so es das bauliche Ambiente zulässt bzw. Hilfestellung bei Bedarf. Wasser und Abwasser über die am Spittelberg ansässigen Gastronomiebetriebe, damit verbunden Nutzung der Toilettenanlagen dieser Lokale, umweltschonende Beleuchtung u.v.m. So sind beispielsweise seit Jahren schon LED-Lichter und Dämmerungsschalter Standard.

Dazu Lind: „Auch hier kommt unser Marktkonzept positiv zum Tragen, denn die Punschstände am Spittelberg Weihnachtsmarkt werden von der am Spittelberg ansässigen Gastronomie betrieben. Dafür dürfen alle Marktbesucher/innen gratis und frei die WC-Anlagen dieser Betriebe benutzen. Auch das ist ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit des Marktes.“

An den Punschständen gibt es keine Wegwerfgebinde, sondern ein Pfandsystem, heuer erstmals auch für die Speisenausgabe. Bei der Kulinarik spielt Bio schon lange eine wichtige Rolle, heuer wird das noch weiter ausgebaut. Spittelberg eben.

Und es geht weiter. Karl Lind: „In den kommenden Jahren werden wir weitere ökologisch intelligente Konzepte umsetzen. So sind wir gerade dabei zu prüfen, inwieweit es möglich ist, Energie aus erneuerbaren Energiequellen für den gesamten Weihnachtsmarkt zu holen. Unsere Stichworte: ökologische Nachhaltigkeit, Solidarität vor allem mit unseren nachfolgenden Generationen, Kulinarik und Erlebnislust für unsere Besucher/innen.“

Der Weihnachtsmarkt am Spittelberg 2023 findet vom 16. November bis 23. Dezember 2023 statt.

