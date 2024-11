Puy du Fou

Der Showpark PUY DU FOU verzeichnet Besucherrekord in 2024, und stellt eine neue Show mit spektakulärer Schatzsuche in 2025 vor

Bild-Infos

Download

Les Epesses (ots)

Puy du Fou schöpft seine Inspiration aus der französische und europäische Geschichte und ist heute ein weltweit bekanntes künstlerisches Gesamtkonzept, welches historische Ereignisse, Legenden und populäre Erzählungen mit persönlichen menschlichen Schicksalen verbindet.

In den Showparks in Frankreich und in Spanien hat Puy du Fou in 2024 insgesamt 4,2 millionen Besucher empfangen, eine Million mehr als im jahr 2022. Mit 11.828 Vorstellungen all seiner Shows ist Puy du Fou der größte Showkreator der Welt.

Um die Reise durch die französische Sagenwelt zu vervollständigen, wird der Puy du Fou im Jahr 2025 eine neue Kreation vorstellen, die von der Welt der Ritter der Tafelrunde inspiriert ist und den Titel «Das Schwert des Königs Artus» trägt. Die 25-minütige Show wird bis zu acht Mal am Tag auf einer 3000 Quadratmeter großen Bühne vor 2000 Zuschauern aufgeführt.

https://www.puydufou.com/france/de/lepee-du-roi-arthur

Zur Feier seiner neuen Show startet der Puy du Fou die legendärste und epischste aller Schatzsuchen – die Suche nach dem Schwert von König Artus.

Puy du Fou hat die beste Schmiede und Juweliere Frankreichs beauftragt, das berühmte Schwert «Excalibur», dessen Wert heute auf 250.000 Euro geschätzt wird, neu zu schmieden und mit Edelsteinen zu besetzen.

Die Abenteurer, die ihr Glück versuchen, müssen 12 Rätsel lösen, die sie an einen Ort führen, der selbst König Artus unbekannt ist.

Die Spieler können die Rätsel von zu Hause aus lösen und es sind keine technischen Fähigkeiten erforderlich, um diese Rätsel, die für die breite Öffentlichkeit als auch für erfahrene Jäger geeignet sind, zu entziffern. Offizieller Start der Jagd ist am 22. Mai 2025.

Zum ausführlichen Pressebericht

Original-Content von: Puy du Fou, übermittelt durch news aktuell