Benzinga veröffentlicht den Datensatz Bulls Say

Bears Say auf der Plattform Initial Data Offering (IDO)

Detroit (ots/PRNewswire)

Benzinga, ein führender Anbieter von Finanzmedien und -daten, hat die Markteinführung des einzigartigen Datensatzes „ Bulls Say / Bears Say" von Benzinga auf der Plattform Initial Data Offering (IDO) angekündigt. Dieser Datensatz bietet den Nutzern schnellen Zugriff auf zusammenfassende Analystenberichte mit sowohl bullischen als auch bearischen Perspektiven auf Aktien.

Der Datensatz „Bulls Say / Bears Say" von Benzinga wurde entwickelt, um den Entscheidungsfindungsprozess für Investoren und Finanzexperten zu rationalisieren. Thomas Cotter, Leiter des Bereichs Datenprodukte bei Benzinga, äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit mit IDO: „Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Initial Data Offering zu erweitern und Nutzern durch prägnante Zusammenfassungen ihrer umfassenden Analystenberichte tiefergehende Einblicke in Analystenbewertungen zu bieten. Benzinga vereinfacht seinen Nutzern das Erfassen der entscheidenden Aspekte, die Aktienbewegungen beeinflussen."

Informationen zu dem Datensatz von Benzinga

Das Besondere am Datensatz von Benzinga besteht darin, dass er die Diskussionen über Bullen-/Bärentendenzen in verständliche Zusammenfassungen übersetzt. Dies spart nicht nur Zeit, sondern gewährleistet auch, dass die Nutzer eine neutrale Perspektive auf potenzielle Aktienanlagen erhalten, die sowohl positive als auch negative Erkenntnisse berücksichtigt. Die Dokumentation des Datensatzes finden Sie hier.

Initial Data Offering: Eine Plattform, um Datensätze zu veröffentlichen und zu entdecken

Der Datensatz von Benzinga, der auf der Plattform Initial Data Offering gehostet wird, ergänzt eine kuratierte Liste von qualitativ hochwertigen, einzigartigen Datensätzen. IDO will eine starke Gemeinschaft von Datenkäufern, -verkäufern und -enthusiasten aufbauen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Unternehmen, Forschern und Organisationen weltweit die interessantesten und aussagekräftigsten Datensätze zur Verfügung zu stellen. Die Plattform https://initialdataoffering.com/ wächst weiter und Käufer erhalten Einblick in einen zukunftsorientierten Kalender mit anstehenden Initial Data Offerings.

Informationen zu Benzinga

Benzinga ist ein dynamischer und innovativer Finanzmediendienst, der Anlegern hochwertige und einzigartige Inhalte bietet. Benzinga liefert zeitnah umsetzbare Ideen, die den Nutzern bei der Orientierung selbst in den unsichersten und volatilsten Märkten helfen – in Echtzeit und in unübertroffener Qualität.

