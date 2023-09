The Publicity Department of Jingxi

Das Erweiterungsprojekt des Longbang Hafens von Jingxi wurde für den Betriebsbeginn genehmigt.

Am 6. September wurde das Erweiterungsprojekt des Longbang Hafens, welches sich in Jingxi der Stadt Baise, in der Guangxi Zhuang Autonomen Region befindet, von einer Prüf- und Abnahmekommission genehmigt, zu der Mitglieder von Behörden gehören, einschließlich der Generalverwaltung der Zollbehörde der Volksrepublik China. Der Longbang Hafen wird nicht nur für Personal, Fracht und Fahrzeuge aus China und Vietnam geöffnet sein, sondern auch für die aus anderen Drittstaaten erweitert, wodurch die Funktionalität und Kapazität des Landhafens erheblich erhöht wird.

Das Expansionsprojekt des Longbang-Hafens umfasste in erster Linie die Renovierung und Erweiterung der Passagierinspektion, Modernisierung und Erneuerung des Naxi Transportkanals. Der Passagierkontrollkanal erhielt ein brandneues, fünfstöckiges, nationaler Klasse II Passagierkontrollgebäude, während die Renovierung des Naxi Frachttransportkanals eine Gesamtfläche von 230.000 Quadratmetern umfasste, einschließlich einer Geschäftszone für Bürger in Grenznähe, einer allgemeinen Handelszone, einer Zollzone, einer grenzüberschreitenden E-Commerce-Zone usw., laut der Öffentlichkeitsabteilung von Jingxi.

Der Longbang-Hafen ist einer der drei großen Grenzhäfen von Guangxi, einer der praktischsten Landrouten , die die Indo-China-Halbinsel mit den zentralen und westlichen Teilen von China verbindet, und ein internationales Logistikzentrum des neuen Land-/Seekorridors . In den letzten Jahren hat sich der Import und Export von Gütern, die den Longbang-Hafen passieren, kontinuierlich jedes Jahr erhöht. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 ermöglichte der Hafen die Bewegung von fast 6.000 Fahrzeugen/Zeiteinheiten, verzeichnete etwa 14,14 Milliarden Yuan im Außenhandel, erzielte 1,13 Milliarden Yuan im gegenseitigen Warenimport und realisierte 740 Millionen Yuan in der vor-Ort-Verarbeitung von importierten Produkten.

