Partnerschaft zwischen Marketers Dragon eCommerce und Seeders weht frischen Wind ins Digitale China

Dragon eCommerce, ein Team von Greater China Profis mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung, ist begeistert über den Beginn ihrer strategischen Partnerschaft mit Seeders, einer renommierten Online-Marketing-Agentur aus den Niederlanden. Gemeinsam begeben sich die beiden Unternehmen auf eine aufregende Reise in die dynamische Welt des digitalen Marketings und E-Commerce in Fernost.

Der Weg zum erfolgreichen Digital Marketing und E-Commerce in China

Fabian Schneider, Managing Partner bei Dragon eCommerce, erklärt "Internationale Unternehmen, mit geschäftlichen Ambitionen in China, stehen vor erheblichen Herausforderungen in Bezug auf Transparenz, steigende Traffic-Kosten und die Entwicklung von relevanten und wirksamen Inhalten. Mit fast 20 Jahren Erfahrung im Markt verstehen wir, dass Chinas digitales Ökosystem auf internationale Unternehmen oftmals wie ein Labyrinth wirken kann. Unsere Aufgabe ist es, diesen Firmen bei der Navigation durch dieses Labyrinth zu helfen und Klarheit zu schaffen. Dieser Ansatz passt perfekt zu den Werten von Seeders, und wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft."

Dennis Akkerman, Chief Executive Officer (CEO) von Seeders, teilt die Begeisterung von Fabian Schneider und sieht diese Zusammenarbeit als nahtlose Ergänzung seiner Strategie Seeders als internationale Marketingagentur zu etablieren. "Dragon's Kompetenz und Erfolg bei der Unterstützung internationaler Unternehmen auf dem chinesischen Markt gepaart mit Seeders' beispiellosem Fachwissen im Online-Marketing, ist ein Erfolgsrezept. Gemeinsam haben wir das Ziel, zahlreichen Unternehmen zu helfen, auf dem dynamischen chinesischen Markt erfolgreich zu sein."

Anpassung an die einzigartige digitale Landschaft Chinas

Die digitale Landschaft in China ist eine eigene Welt, die sich erheblich von der in Europa und im Westen unterscheidet. China verfügt über eine ganze Reihe von Online-Plattformen, sozialen Netzwerken und Suchmaschinen, die den Markt dominieren, darunter Baidu, WeChat und Weibo. Um in dieser komplexen Umgebung erfolgreich zu sein, ist ein maßgeschneiderter Ansatz für Online-Marketing nicht nur nice-to-have, sondern unerlässlich.

Erschließung des chinesischen Digital- Marktes

Die Partnerschaft zwischen Dragon eCommerce und Seeders ist ein aufregendes neues Kapitel in Chinas E-Commerce- und Online-Marketing-Branche. Beide Unternehmen begeben sich gemeinsam auf die Reise und sind bereit, Kunden einen erfolgreichen Zugang zum Greater China Markt zu ermöglichen.

