MediaGo arbeitet mit der Kampagnenmanagementplattform TheOptimizer.io zusammen, um die Werbeeffizienz zu steigern

MediaGo, eine auf Deep Learning basierende intelligente Werbeplattform der Baidu Global Business Unit, gab heute eine Partnerschaft und Integration mit TheOptimizer.io bekannt, einer führenden Kampagnenmanagementplattform (CMP) im Native- und Social-Advertising-Markt. Diese Zusammenarbeit bietet Werbetreibenden eine einheitliche Lösung, um die Überwachung und Verwaltung aller Konten und Kampagnen innerhalb einer einzigen Plattform zu optimieren.

Mit dieser Integration können Nutzer von TheOptimizer.io nun auf wichtigen Medienkanälen und Plattformen wie MSN, Xandr, Yahoo usw. auf das hochwertige Anzeigeninventar von MediaGo zugreifen. Basierend auf der Deep-Learning-Technologie bietet die MediaGo-Plattform Unternehmen optimale Gebotslösungen und sorgt für maximale Leistung.

Ebenso können MediaGo-Nutzer die Kampagnenleistung optimieren und die Rentabilität steigern, während sie den Zeitaufwand für das Kampagnenmanagement dank der Automatisierungs-Engine der Plattform erheblich reduzieren. Zu den Hauptfunktionen gehören Automatisierung, Berichterstellung, Trenderkennung, Kampagnenerstellung und Creative Hub.

„Unsere Zusammenarbeit bietet Werbetreibenden bedeutende Vorteile, da sie die Deep-Learning-Funktionen und das Premium-Anzeigeninventar von MediaGo mit den außergewöhnlichen CMP-Funktionen von TheOptimizer.io vereint", so Rena Ren, Director of Baidu Global Business Unit für Amerika. „Diese Integration bietet Werbetreibenden eine einheitliche Lösung, mit der sie ihre Kampagnen und Konten mühelos an einem Ort überwachen und verwalten können."

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit MediaGo und darauf, die Optionen der Werbetreibenden sowie die möglichen Effizienzen weiter zu verbessern", sagte Ervin Hoxha, CEO von TheOptimizer. „Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis für unser gemeinsames Engagement, Werbetreibenden kreative Lösungen zu bieten, die maximale Ergebnisse erzielen."

Informationen zu MediaGo

MediaGo ist eine intelligente Werbeplattform unter dem Dach von Baidu Global. Die zugrundeliegende KI-Technologie von Baidu nutzend und basierend auf Deep-Learning-Algorithmen befähigt MediaGo Unternehmen jeder Größenordnung und schafft greifbare Werte für Unternehmen. Mit 12 Betriebszentren weltweit hat MediaGo erfolgreich lokalisierte und umfassende Geschäftswachstumsdienste für mehr als 10.000 Partner bereitgestellt.

Weitere Informationen zu MediaGo finden Sie unter: https://www.mediago.com/.

Informationen zu TheOptimizer.io

TheOptimizer.io ist ein führendes Tool zur Kampagnenautomatisierung, das Werbetreibenden dabei hilft, ihre Leistung zu steigern und gleichzeitig den Arbeitsaufwand zu verringern. TheOptimizer ist für die wichtigsten Social- und Native-Advertising-Plattformen wie Meta, TikTok, Google, Taboola, Outbrain, MediaGo und weitere verfügbar und fungiert als Ihr Werbe-Co-Pilot, sodass Sie Ihre kanalübergreifenden Werbemaßnahmen von einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform aus verwalten und automatisieren können. Werbetreibende, die mehr erfahren oder eine Demo vereinbaren möchten, sollten hier klicken.

Weitere Informationen zu TheOptimizer finden Sie unter: https://www.theoptimizer.io/.

