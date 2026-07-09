Keeper Security

Keeper Security übertrifft 225 Millionen US-Dollar ARR mit transformativem Wachstum und etabliert sich als Marktstandard für KI-native Identitätssicherheit

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CHICAGO/München (ots)

Überzeugender Weg zu 1 Milliarde US-Dollar ARR und Börsengang, angetrieben durch den Product-Market-Fit im Zeitalter agentischer KI, die Explosion von Identitäten und den damit verbundenen Bedrohungen sowie dem beschleunigtem Wachstum

Keeper Security ("Keeper" oder "wir"), die Identitätssicherheitsplattform für Menschen, Maschinen und KI-Agenten, gab heute einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum Marktstandard für KI-native Identitätssicherheit bekannt: Das Unternehmen hat einen Jahreswiederkehrenden Umsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) von 225 Millionen US-Dollar erreicht. Seit 2021 ist der ARR von Keeper um mehr als das Dreifache gewachsen.

Keeper schützt über 95.000 Organisationen, darunter viele Fortune-500-Unternehmen und Behörden des öffentlichen Sektors. Das Unternehmen etabliert sich schnell als Marktstandard für KI-native Identitätssicherheit für Unternehmen weltweit mit seiner führenden Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Identitätssicherheitsplattform. 2025 erkannte das führende Analystenunternehmen Gartner Keeper als den zweit-schnellstwachsenden Anbieter von Sicherheitssoftware weltweit an, nur übertroffen von Google.* Diese Anerkennung unterstreicht die rasche Marktexpansion von Keeper bei der Bewältigung von Identitätssicherheitsherausforderungen, die durch Cloud-Transformation und die Einführung von künstlicher Intelligenz in der Unternehmensinfrastruktur und auf Endgeräten entstanden sind.

Keeper wächst derzeit mehr als viermal so schnell wie der Branchendurchschnitt (siehe Grafik).

Dieses marktführende Wachstum wird durch die Explosion von Identitäten im Zeitalter agentischer KI und den konsequenten Fokus auf Innovation zum Schutz der Kunden vorangetrieben, wie durch die Veröffentlichung seiner einheitlichen Plattform für Privileged Access Management und Identitätssicherheit, KeeperPAM®, belegt wird. Diese schützt sowohl menschliche als auch Nicht-Menschliche Identitäten (Non-Human Identities, NHIs), einschließlich Servicekonten, Maschinenidentitäten, Datenbanken, KI-Agenten und agentische Workloads. Seit der Einführung von KeeperPAM im Februar 2025 haben sich die Umsätze von KeeperPAM im Vergleich zum Vorjahr verzehnfacht und Keeper verzeichnet ein branchenweit führendes Neukundenwachstum mit durchschnittlich 850 neuen Unternehmen pro Monat. In den letzten fünfzehn Monaten hat Keeper über 400 innovative Funktionen und Produkte zu KeeperPAM hinzugefügt.

"Identität ist der neue Sicherheitsperimeter", sagte Darren Guccione, CEO und Mitgründer von Keeper Security. "Da Unternehmen zunehmend KI-Agenten und autonome Systeme einsetzen, wächst die Anzahl privilegierter Identitäten und Maschinenidentitäten exponentiell. Organisationen benötigen eine moderne, einheitliche Plattform, die jede Identität - menschlich und nicht-menschlich - schützt und jede privilegierte Interaktion steuert. Unser Wachstum spiegelt die Nachfrage des Marktes nach einer Plattform wider, die speziell für die Bewältigung dieser Herausforderungen entwickelt wurde."

Die cloudnative Cybersecurity-Plattform von Keeper bietet einen umfassenden Ansatz für Identitätssicherheit und Privileged-Access-Management, indem sie Unternehmens-Passwortmanagement, Secrets-Management, Privileged-Session-Management, Datenbankmanagement und Endpoint-Privilege-Management in einer einzigen Plattform vereint. Die KI-native Identitätssicherheitsstrategie von Keeper erweitert diese Fähigkeiten nahtlos auf nicht-menschliche Identitäten und agentische KI-Umgebungen und ermöglicht es Organisationen, Maschinenidentitäten und autonome Workloads mit derselben Sorgfalt zu identifizieren, zu verwalten und zu sichern wie menschliche Benutzer.

Da Unternehmen KI-Technologien im großen Maßstab einführen, übersteigt die Vermehrung nicht-menschlicher Identitäten die der menschlichen Identitäten laut Berichten um das 150-fache und schafft so neue Angriffsflächen und betriebliche Komplexität. Die Plattform von Keeper hilft Organisationen, identitätsbasierte Sicherheitsstrategien zu etablieren, die Sicherheit, Transparenz, Governance und Least-Privilege-Kontrollen über das gesamte Identitätsökosystem hinweg bieten.

"Autonome Agenten, Frontier-LLMs und Machine-to-Machine-Workflows operieren bereits in Unternehmensumgebungen - ohne angemessene Governance, Secrets-Management oder Zugriffskontrollen", sagte Craig Lurey, CTO und Mitgründer von Keeper Security. "Keeper wurde entwickelt, um dieses Problem im großen Maßstab zu lösen."

Das anhaltende Wachstum und die Marktanerkennung des Unternehmens unterstreichen seine Position als einer der innovativsten und am schnellsten wachsenden Anbieter von KI-nativer Identitätssicherheit und Privileged Access Management-Lösungen in der Cybersecurity-Branche. Das Finanzprofil von Keeper vereint erstklassiges Wachstum, Rentabilität und eine schuldenfreie Kapitalstruktur und ist ein Vermögenswert, der die Identitätssicherheit im Zeitalter agentischer KI effizient anführen kann.

"Die Überschreitung von 225 Millionen US-Dollar ARR bestätigt, was wir in jedem Gespräch mit Unternehmen gehört haben - dass die Sicherung nicht-menschlicher Identitäten die definierende Sicherheitsherausforderung des KI-Zeitalters ist", sagte Darren Guccione, CEO von Keeper Security. "Wir haben einen beschleunigten Weg zu 1 Milliarde US-Dollar ARR eingeschlagen, der zusammen mit unserer Technologie-Roadmap Optionen für einen Börsengang bieten wird."

Quellenangabe:

Gartner, Market Share Analysis: Security Software, Worldwide, 2025, Rahul Yadav, Deepali, 11. Mai 2026

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Über Keeper Security

Keeper Security ist die führende Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Identitätssicherheitslösung, der weltweit Millionen von Menschen und Tausende von Organisationen vertrauen. KeeperPAM® ist die Privileged Access Management-Plattform von Keeper, die Passwort- und Passkey-Management, Secrets Management, Privileged Session Management und Endpoint Privilege Management in einer einzigen cloudnativen Plattform vereint, die mit quantenresistenter Verschlüsselung geschützt ist. KeeperAI bietet Echtzeit-KI-native Bedrohungserkennung für jede privilegierte Sitzung. Da sich KI-Agenten vermehren und Identität zur definierenden Angriffsfläche wird, steuert Keeper den Zugriff für Menschen, Maschinen, nicht-menschliche Identitäten und KI-Agenten und dient als einheitliche Kontrollebene für Zugriff, Compliance und Transparenz im gesamten Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter KeeperSecurity.com.

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