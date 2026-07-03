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VielfaltMenü stärkt Führungsteam für nächste Wachstumsphase: Christian Nowak und Daniel Denker übernehmen zentrale Verantwortung

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Berlin (ots)

Nowak verantwortet Wachstum, Vertrieb und Kundenmanagement, Denker übernimmt die operative Führung. Gemeinsam stehen sie für Kundennähe, Qualität und nachhaltige Weiterentwicklung.

VielfaltMenü, einer der führenden Anbieter von Kita- und Schulverpflegung in Deutschland, richtet seine Unternehmensführung neu aus. Künftig übernimmt eine gleichberechtigte Doppelspitze die operative Verantwortung. Mit der neuen Führungsstruktur stärkt das Unternehmen gezielt die beiden zentralen Zukunftsfelder: nachhaltiges Wachstum und operative Exzellenz.

Christian Nowak verantwortet seit dem 01. Juli 2026 als Geschäftsführer die Bereiche Vertrieb, Ausschreibungen, Kundenmanagement, Organisation und Digitalisierung. Daniel Denker tritt zum 01. August 2026 in die Geschäftsführung ein und übernimmt die Verantwortung für das operative Geschäft mit Qualität, Produktion und Prozessen.

Mit täglich mehr als 100.000 Mahlzeiten für über 1.400 Kindergärten, Schulen und soziale Einrichtungen gehört VielfaltMenü zu den größten Schul- und Kitaverpflegern Deutschlands. Zugleich wächst der Markt: Mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, der ab August 2026 schrittweise greift, steigt der Bedarf an verlässlicher Schulverpflegung weiter. Die neue Führungsstruktur schafft dafür klare Verantwortlichkeiten: Wachstum und Kundenbeziehungen auf der einen, Qualität und operative Leistungsfähigkeit auf der anderen Seite.

Die in den vergangenen Jahren aufgebauten Digitalisierungs- und KI-Initiativen bleiben ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie und werden unter der neuen Führung konsequent weiterentwickelt - von der digitalen Bestellung und Abrechnung für Eltern und Einrichtungen bis zur weiteren Digitalisierung der Küchen- und Unternehmensprozesse.

"VielfaltMenü hat in den vergangenen Jahren ein starkes Fundament geschaffen. Mit Christian Nowak und Daniel Denker gewinnen wir zwei Führungspersönlichkeiten, die sich hervorragend ergänzen: Christian steht für den Ausbau starker Teams und Kundenbeziehungen, Daniel für Qualität, Effizienz und operative Exzellenz. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden werden sie die erfolgreiche Entwicklung von VielfaltMenü fortsetzen", erklären András von Kontz und Holger J. Schmidt, geschäftsführende Gesellschafter der Certina Group.

VielfaltMenü gehört seit 2021 zur Certina Group, einer familiengeführten Unternehmensgruppe mit langfristiger Ausrichtung. Seither hat sich das Unternehmen als eigenständiger Mittelständler in der Kita- und Schulverpflegung erfolgreich weiterentwickelt.

Christian Nowak (44) ist seit 2024 bei VielfaltMenü und leitete zuletzt den Bereich People & Culture. Zuvor verantwortete er den HR-Bereich Business Partner der DB InfraGO AG in der Region Ost. Der Volljurist mit Schwerpunkt Unternehmensrecht hat maßgeblich dazu beigetragen, Strukturen und Teams bei VielfaltMenü weiterzuentwickeln. In seiner neuen Rolle wird er die Vertriebsorganisation stärken, Kundenbeziehungen ausbauen und weiteres Wachstum vorantreiben. Im Mittelpunkt stehen leistungsfähige Teams und die Entwicklung von Talenten. Dahinter steht die Überzeugung von VielfaltMenü, dass nachhaltiges Wachstum in der Gemeinschaftsverpflegung vor allem durch starke Teams entsteht.

"Unser Erfolg beginnt bei den Menschen - bei unseren Mitarbeitenden, unseren Kunden sowie den Kindern, Jugendlichen, Familien und Kommunen, die wir täglich zuverlässig versorgen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Teams weiteres Wachstum zu gestalten und noch mehr Einrichtungen von unserem Angebot zu überzeugen", sagt Christian Nowak.

Daniel Denker (42) bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung aus der Lebensmittelindustrie mit. Der Diplom-Ingenieur für Lebensmitteltechnologie mit MBA begann seine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zum Koch. Anschließend verantwortete er Produktions- und Betriebsleitungen unter anderem bei Sander Gourmet und dem Babynahrungshersteller HiPP. Für die Schwarz Gruppe baute er ein neues Produktionswerk von der Planung bis zum laufenden Betrieb auf, zuletzt steuerte er bei HelloFresh Produktions- und Logistikprozesse in einem Hochvolumenumfeld. Als Geschäftsführer verantwortet er künftig das operative Geschäft und damit die betriebliche Leistungsfähigkeit von VielfaltMenü.

"Über 100.000 Mahlzeiten täglich für Kinder - das ist ein Versprechen an Eltern, Schulen und Kommunen: verlässlich, sicher und in hoher Qualität. Dieses Versprechen hält man mit starken Teams, stabilen Prozessen und Respekt vor dem Produkt. Ich habe in über zwanzig Jahren in der Lebensmittelindustrie gelernt, wie Qualität im großen Maßstab entsteht - vom Handwerk in der Küche bis zur modernen Produktion. Diese Erfahrung bringe ich nun jeden Tag für die Kinder, unsere Kunden und unsere Mitarbeitenden ein", sagt Daniel Denker.

Markus Grube wird Ende Juli 2026 aus der Geschäftsführung ausscheiden. Bis Mitte September begleitet er den Übergang beratend und unterstützt die geordnete Übergabe.

"Markus Grube hat die Entwicklung von VielfaltMenü maßgeblich geprägt. Er übergibt ein Unternehmen mit klarer Strategie, starken Teams und einem stabilen Fundament. Dafür danken wir ihm ausdrücklich", so die Gesellschafter. "Unser Ziel bleibt unverändert: Kinder, Jugendliche und Menschen in sozialen Einrichtungen jeden Tag zuverlässig mit hochwertigen und ausgewogenen Mahlzeiten zu versorgen. Die neue Führungsstruktur schafft die besten Voraussetzungen, diesen Weg erfolgreich fortzusetzen."

Über VielfaltMenü

VielfaltMenü ist eine der führenden Anbieterinnen hochwertiger und abwechslungsreicher Verpflegungslösungen in Kindergärten, Schulen und sozialen Einrichtungen. Mit einer DGE-zertifizierten Menülinie, Bio-Zutaten von regionalen Erzeugerinnen und Erzeugern sowie nachhaltigen Konzepten setzt sie Maßstäbe in der Gemeinschaftsverpflegung. Ihr Anspruch: mehr als gutes Essen - sie fördert eine ausgewogene Ernährung, stärkt die Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und Menschen in Pflegeeinrichtungen und unterstützt aktiv die Ernährungsbildung. Ergänzt durch innovative Ideen steht sie für Qualität, Vielfalt und einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Weitere Informationen unter: vielfaltmenue.com

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