Love Repair

Beziehungsschluss - jetzt endgültig? Florian Pohl von Love Repair verrät, wann es sich lohnt zu kämpfen

Rhauderfehn (ots)

Kaum ein Ereignis verändert das Leben so tiefgreifend wie eine plötzliche Trennung. Die eigenen Gefühle veranlassen in dieser Situation viele Menschen dazu, den oder die Ex zurückgewinnen zu wollen. Florian Pohl, Gründer und Geschäftsführer von Love Repair bietet Menschen, die wieder mit ihrem Ex-Partner zusammenkommen möchten, eine Anlaufstelle. Wann es sich lohnt, für eine Beziehung zu kämpfen, erfahren Sie hier.

In der Welt der Beziehungen erleben Paare immer wieder Höhen und Tiefen. Gelegentlich führen diese emotionalen Schwankungen zu einer schmerzlichen Trennung, die den beteiligten Personen im Nachhinein als voreilig erscheinen könnte. In solchen Momenten stellt sich die entscheidende Frage: Besteht eine Möglichkeit, die Liebe wiederzubeleben und den Ex-Partner zurückzugewinnen? "Grundsätzlich hat jede echte Liebe eine zweite Chance verdient - und zwar unabhängig von den Gründen für die Trennung", erklärt Florian Pohl, Gründer und Geschäftsführer von Love Repair. "Zunächst sollten Betroffene allerdings reflektieren, ob es wirklich Sinn ergibt, den Ex-Partner zurückzuerobern. So schmerzhaft es auch ist, sich den eigenen Verlust einzugestehen - manchmal ist ein Neustart nach der Trennung der bessere Weg."

"Gerade, wenn eine Partnerschaft plötzlich in die Brüche geht, ist es nur verständlich, den Ex-Partner zurückgewinnen zu wollen", fährt der Beziehungs-Experte fort. "Geduld ist dabei elementar, denn um den oder die Ex zurückzugewinnen, braucht es eine kluge Strategie, Selbstreflexion und ein tiefes Verständnis für die emotionalen Nuancen, die die Beziehung in der Vergangenheit geprägt haben." Mit Love Repair unterstützt Florian Pohl seine Kunden dabei, sich intensiv mit den Trennungsgründen auseinanderzusetzen, um tatsächlich eine Chance zu haben, den Ex-Partner zurückzugewinnen. Zu diesem Zweck setzt er auf eine persönliche Beratung, in deren Rahmen es darum geht, die Ist-Situation bestmöglich zu erfassen, um anschließend entsprechende Maßnahmen einleiten zu können.

Die emotionale Bindung als Herzstück jeder Beziehung

"In jeder Beziehung spielt die emotionale Bindung eine entscheidende Rolle", erklärt Florian Pohl. "Sie bildet das Herzstück der Verbindung zwischen zwei Menschen." Dem Beziehungs-Experten zufolge ist ein Neuanfang so gut wie immer möglich, solange diese emotionale Bindung noch vorhanden ist. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Gefühle für einen Ex-Partner im Durchschnitt 12,4 Monate benötigen, um nachzulassen. Das bedeutet, dass die Chancen für einen Neuanfang positiv stehen, wenn in der Vergangenheit eine authentische Liebe vorhanden war.

Natürlich können grundsätzlich auch nach 12,4 Monaten noch Gefühle vorhanden sein. Denn oftmals sind die Gefühle für den oder die Ex während oder nach der Trennung erst einmal unterbewusst blockiert. Hierbei handelt es sich um eine Art Selbstschutzmechanismus des Betroffenen, der ihn vor weiteren Verletzungen bewahren soll.

Wann sich eine Rückeroberung der Liebe empfiehlt

Viele Menschen, die sich mit dem Gedanken einer Rückeroberung beschäftigen, sind mit der Erfahrung konfrontiert, dass sie bei ihrem ehemaligen Partner auf eine Mauer stoßen. "Meist handelt es sich hierbei um eine Ansammlung unterbewusster Blockaden, die sich im Laufe der Trennung entwickelt und verhärtet haben", sagt Florian Pohl. "Mit der richtigen Strategie können diese Blockaden aufgelöst werden, um den Zugang zu den Gefühlen wieder zu öffnen."

Besonders ratsam ist eine Rückeroberung der Liebe im Falle von länger andauernden Partnerschaften, die im Grunde glücklich waren. Ähnliches gilt, wenn das Paar gemeinsame Kinder hat. Je mehr gemeinsame Erinnerungen in der Beziehung vorhanden sind, desto stärker ist die emotionale Bindung zwischen den Partnern. Das kann den Prozess der Rückeroberung erleichtern, da man auf gemeinsame Erlebnisse zurückgreifen kann, um die Verbindung wiederherzustellen. Gerade in solchen Situationen ist es ratsam, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern um die Liebe zu kämpfen.

