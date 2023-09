Love Repair

Wie bekomme ich meinen Ex zurück - Florian Pohl verrät die 3 größten Fehler

Rhauderfehn (ots)

Fast ein Drittel aller Menschen, die sich gerade von ihrem Partner getrennt haben oder von ihm verlassen wurden, bereuen die Trennung. Doch wie gelingt es, den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin zurückzugewinnen? Florian Pohl ist der Geschäftsführer von Love Repair und bietet Menschen eine Anlaufstelle, um den Ex-Partner zurückzugewinnen. Hier erfahren Sie, welche Fehler einer Rückeroberung und damit einem Neustart der Liebe immer wieder im Weg stehen.

Ist nach einer Trennung wirklich Schluss? Trennungen sind fast immer schmerzhaft und nicht selten wünscht sich mindestens einer der Beteiligten schon kurze Zeit nach dem Schnitt, der Beziehung noch eine Chance zu geben. Doch wie geht man am besten vor, wenn man das Herz des Ex-Partners zurückerobern möchte? "Eines ist klar: Wer den Ex-Partner nach einer Trennung erfolgreich zurückgewinnen möchte, muss bereit sein, etwas zu ändern und sollte eine individuelle Strategie verfolgen, die einen Neustart in der Beziehung wirklich möglich macht", erläutert Florian Pohl, Geschäftsführer von Love Repair.

"Dazu gilt es in erster Linie, die Ursachen der Trennung zu analysieren. Denn nur wer aufarbeitet, was schiefgelaufen ist, hat eine Chance, seine Beziehung neu aufleben zu lassen", so der Experte weiter. Mit seiner Agentur hat er sich spezialisiert, seine Kundinnen und Kunden genau dabei zu unterstützen und ihnen so dabei zu helfen, ihre Ex-Partner dauerhaft zurückzugewinnen. In der Zusammenarbeit begegnen ihm immer wieder drei entscheidende Fehler, die Menschen bei ihren Rückeroberungsversuchen begehen. Um welche es sich dabei im Detail handelt und wie sie sich vermeiden lassen, hat Florian Pohl im Folgenden zusammengefasst.

Fehler 1: Mangelnde Bereitschaft zur Reflexion und Aufarbeitung

Fest steht: Eine Beziehung endet nie ohne triftigen Grund. Wer nicht bereit ist, diese Gründe zu analysieren und auch das eigene Verhalten zu reflektieren, steht der Versöhnung selbst im Weg. Wer sich einen Neustart der Beziehung wünscht, muss daher alle möglichen Trennungsgründe auf den Prüfstand stellen. Entscheidend dabei ist, auch das eigene Verhalten und Handeln kritisch zu hinterfragen. Hat man beispielsweise etwas falsch gemacht oder sich verändert? Das gilt es zu analysieren und im Gesamtkontext der Beziehung zu bewerten. Die Chance auf eine Versöhnung ist letztlich nur dann gegeben, wenn beide Partner bereit sind, Verantwortung für die Beziehung zu übernehmen und die Trennungsgründe aufzuarbeiten.

Fehler 2: Eine passive Haltung einnehmen

Wunder gibt es zwar angeblich immer wieder. Wer jedoch ernsthaft seinen Ex-Partner wiedergewinnen möchte, sollte besser nicht auf ein solches warten. Manche Menschen nehmen nach einer Trennung zum Beispiel aus Stolz oder aufgrund der Angst vor einer Ablehnung eine passive Haltung ein. Doch leider lösen sich die Gründe, die zur Trennung geführt haben, im Normalfall nicht von allein auf und bleiben im Kopf des anderen verankert. Je mehr Zeit vergeht, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich der verflossene Partner mit der neuen Situation arrangiert. Es gilt daher nicht auf ein Wunder zu warten, sondern aktiv an der Aufarbeitung der Trennung zu arbeiten, um sich eine neue Chance zu ermöglichen.

Fehler 3: Überstürzte Rückgewinnungsversuche

Nach einer Trennung neigen manche Menschen dazu, überstürzte Rückeroberungsversuche zu starten und setzen dabei auf Strategien, die oft zum Scheitern verurteilt sind. Ein Beispiel ist in diesem Zusammenhang die oft verhängte Kontaktsperre. Die Menschen erhoffen sich so das Interesse des anderen wecken zu können. Wenngleich die Neugier in einigen Fällen durch derlei Handlungen geweckt werden kann, ist eine Kontaktsperre nicht immer der richtige Weg. Wer seinen Partner wirklich zurückgewinnen möchte, sollte daher von übereilten Handlungen absehen und sich auf Maßnahmen berufen, die zur jeweiligen Situation und den beteiligten Personen passen.

Fazit: Jede Situation erfordert eine klug überlegte Strategie

Es gibt leider kein Patentrezept, mit dem man Ex-Partner zurückgewinnen und eine gescheiterte Beziehung neu starten kann. Eines steht allerdings unweigerlich fest: Eine erfolgreiche Rückgewinnung des Ex-Partners erfordert immer eine gezielte, individuelle Herangehensweise und die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Nur wer bereit ist, die Beziehung und die Trennungsgründe aufzuarbeiten, eröffnet sich die Möglichkeit auf eine neue Chance.

