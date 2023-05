Plusnet

Plusnet präsentiert Glasfaser-Pläne zeitgleich auf ANGA COM und E-world 2023

Köln (ots)

Vom 23. bis 25. Mai 2023 findet Europas führende Kongressmesse für Breitband, Fernsehen und Online, die ANGA COM statt. Zusammen mit weiteren Experten und Entscheidern von Netzbetreibern, Ausrüstern sowie Inhalteanbietern präsentiert sich die Plusnet GmbH auch in diesem Jahr wieder in Köln. Besucher haben somit die Gelegenheit, das Portfolio des bundesweit tätigen Telekommunikationsunternehmens auf dem Stand C8 in Halle 8 kennenzulernen.

Am 23. Mai nimmt Plusnet CEO Ulrich Hoffmann zudem am Strategie-Panel "Glasfaserausbau: Kooperationsmodelle und Open Access" auf der ANGA COM teil.

"Der Glasfaserausbau steht hierzulande weiterhin vor großen Herausforderungen wie etwa einheitlichen Schnittstellen oder mehr Effizienz beim Infrastrukturausbau, ohne dabei kleinere Anbieter zu benachteiligen, wie es derzeit beispielsweise beim Überbau passiert", so Ulrich Hoffmann. "Verdrängungswettbewerb sollte es nicht geben und es schadet am Ende auch den Ausbauzielen der Bundesregierung. Unser Fokus liegt daher auf bundesweiten Kooperationen via Open Access für mehr Wettbewerb auf, statt zwischen den Netzen."

Gleichzeitig zur ANGA COM präsentiert sich Plusnet mit der EnBW Security auch auf der E-world energy & water in Essen, Halle 5 / Stand 401, ihre Produkte zum Thema Glasfaser speziell für Kommunen und Stadtwerke.

