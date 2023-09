Love Repair

Die Kunst der Liebe - Diese 7 Dinge machen eine glückliche Beziehung aus

Bild-Infos

Download

Rhauderfehn (ots)

David und Victoria Beckham machen es vor: Über 20 Jahre Ehe, vier Kinder und beiderseitig intensive Karrieren, und dennoch wirken sie verliebter denn je. Frische Urlaubsbilder zeigen das Paar turtelnd und küssend und beweisen, dass eine langanhaltende Liebe kein Märchen sein muss. Doch was sind die Geheimnisse einer solch dauerhaften, erfüllten Partnerschaft?

"Die Basis jeder starken Beziehung ist nicht der Ruhm oder das Geld, sondern die Fähigkeit, im täglichen Leben authentisch und emotional präsent zu sein", sagt Beziehungsexperte Florian Pohl. Er ist seit über sechs Jahren Beziehungscoach und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Paaren dabei zu helfen, solche Beziehungsziele zu erreichen. Nachfolgend verrät er sieben Dinge, die eine glückliche Beziehung ausmachen - und wie man sie trainieren kann.

Sieben Kernpunkte einer gesunden Beziehung

Eine glückliche Beziehung ist ein kostbares Gut, das sich auf zwei solide Pfeiler gründet: zum einen Vertrauen, zum anderen die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Um eine gesunde Basis zu schaffen und zu erhalten, müssen beide Partner gemeinsam an ihrer Beziehung arbeiten. Dabei spielen einige wesentlichen Elemente eine Rolle.

1. Kommunikation und Kompromissbereitschaft

In einer gesunden Beziehung ist es entscheidend, sich Zeit zu nehmen, um auf die individuellen Wünsche, Sorgen und Bedürfnisse des Partners einzugehen. Diese offene Kommunikation ermöglicht es, bei Bedarf Kompromisse zu finden.

2. Loyalität

Treue und Loyalität sind die Eckpfeiler einer glücklichen Beziehung - insbesondere in schwierigen Zeiten. Gemeint ist damit nicht nur die physische Treue - vielmehr geht es darum, immer hinter dem Partner zu stehen, selbst wenn die Zeiten schwierig werden. In glücklichen Beziehungen ist die Bindung stark, weil sich beide Partner aufeinander verlassen können.

3. Respekt

Ein respektvoller Umgang ist unerlässlich. In einer glücklichen Beziehung sollte man die Meinungen und Grenzen des Partners akzeptieren, um eine Umgebung zu schaffen, in der sich beide frei ausdrücken können, ohne für ihren jeweiligen Standpunkt abgewertet zu werden.

4. Anerkennung und Wertschätzung

Sich gegenseitig wertzuschätzen, ist in gesunden Beziehungen ein Zeichen von Liebe und Anerkennung. Wertschätzung schafft eine positive Atmosphäre, in der sich beide Partner geliebt, verstanden und respektiert fühlen.

5. Unterstützung

Gemeinsam Erfolge zu feiern und füreinander da zu sein, stärkt die Bindung, denn dadurch wird ein Gefühl von Wertschätzung und Unterstützung vermittelt. Das ist gerade in schwierigen Zeiten wichtig.

6. Intimität

Emotionale und körperliche Intimität sind wichtig, weil sie eine tiefere emotionale Verbindung in Beziehungen fördert. Zudem stärkt sie das Vertrauen und die Zufriedenheit zwischen den Partnern.

7. Verständnis und Perspektivwechsel

In gesunden Beziehungen bringen beide Partner Verständnis für die Perspektive des jeweils anderen auf, indem sie sich in dessen Lage versetzen. Das ermöglicht es, Konflikte auf eine gesunde Art und Weise zu lösen, ohne dass sie irgendwann zu ernsthaften Problemen führen.

Jede Beziehung ist einzigartig!

Um die genannten sieben Tipps erfolgreich in die Tat umzusetzen, ist eine offene und ehrliche Kommunikation unerlässlich. Nur auf dieser Grundlage können Konflikte auf eine respektvolle Art und Weise gelöst werden, ohne dass Vorwürfe erhoben werden. Wichtig ist zudem die Zeit, die man gemeinsam verbringt- und zwar sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht. Dennoch sollten Partner trotz aller Regeln nicht vergessen, dass am Ende jede Beziehung einzigartig ist - und daher ihren eigenen Regeln folgt.

Was Paaren bei Nichtbeachtung droht

In einer glücklichen Beziehung sind die genannten sieben Punkte eng miteinander verflochten und stützen sich gegenseitig. Vernachlässigung eines oder mehrerer Aspekte kann zu Problemen führen, die sich allmählich aufstauen. Wenn diese Probleme nicht angegangen und gelöst werden, können unterbewusste Blockaden und negative Glaubenssätze gegenüber dem Partner entstehen. Das kann die Beziehung ernsthaft gefährden - und im schlimmsten Fall zur Trennung führen. Entsprechend wichtig ist es, Probleme und Konflikte anzugehen und zu lösen. Nur, wenn die Verbindung gefestigt und das Vertrauen stark ist, kann die Liebe wachsen und gedeihen - und so erfolgreich die Stürme des Lebens überstehen.

Über Florian Pohl:

Ein Sprichwort besagt: "Liebe kennt keine Grenzen, nur den Weg darüber". Nach diesem Motto arbeitet auch Beziehungscoach Florian Pohl, der Menschen zu ihrem Beziehungsglück hilft. Dabei unterstützt er vor allem all jene, die ihren Ex-Partner oder ihre Ex-Partnerin wieder zurückgewinnen möchten, wobei er bei der Person ansetzt, die verlassen wurde. Denn nicht selten sind es blockierende Ängste, Schutzmauern und Selbstschutzfunktionen im Unterbewusstsein der Verlassenen, die eine Rückeroberung unmöglich machen - und zu den falschen Annäherungsmethoden führen. Wer die Blockaden löst, muss hingegen nicht mehr bei dem oder der Ex um eine Chance "betteln", sondern gelangt ganz von selbst wieder zu seinem Liebesglück. Mehr Informationen unter: https://love-repair.de/.

Original-Content von: Love Repair, übermittelt durch news aktuell