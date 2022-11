Stiftung Deutsche Sporthilfe

Deutsche Sporthilfe und PwC Deutschland rufen paralympische Elite-Förderung ins Leben

Frankfurt am Main (ots)

PwC Deutschland wird Nationaler Förderer der Deutschen Sporthilfe / Elementarer Beitrag zur weiteren Gleichstellung olympischer und paralympischer Athlet:innen / PwC Deutschland bleibt Partner der ElitePlus-Förderung und des Sporthilfe Elite-Forums

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland baut ihr Engagement für Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzensportler:innen aus: PwC Deutschland verlängert den Vertrag mit der Deutschen Sporthilfe bis Ende 2026 und steigt ab 1. Januar 2023 als "Nationaler Förderer" der Deutschen Sporthilfe in die höchste Partnerkategorie der Stiftung auf. Elementarer neuer Baustein der Partnerschaft wird die von der Sporthilfe neu ins Leben gerufene Elite-Förderung für Para-Athlet:innen, die von PwC Deutschland finanziert wird. Darüber hinaus führt PwC Deutschland die ElitePlus-Förderung für olympische Athlet:innen in gewohnt starkem Umfang fort und engagiert sich weiterhin als Partner des Sporthilfe Elite-Forums.

Mit der paralympischen Elite-Förderung werden in Zukunft, analog zu ihrem Pendant aus dem olympischen Bereich - der Mercedes-Benz Elite-Förderung -, ab dem kommenden Jahr die Medaillenkandidat:innen für Paralympische Spiele und Weltmeisterschaften mit zusätzlich 400 Euro im Monat unterstützt. Das Aufnahmekriterium ist ein Medaillenerfolg bei zwei aufeinanderfolgenden Wettkämpfen (Paralympics und Weltmeisterschaften) in einer paralympischen Startklasse und Disziplin. Voraussetzung in Individualsportarten ist bei einem der beiden Wettkampfhöhepunkte die Goldmedaille, in Mannschaftssportarten jeweils ein Medaillenerfolg. Die Entscheidung über die Aufnahme trifft der Gutachterausschuss der Sporthilfe.

"Unser Engagement bei der Sporthilfe unterstreicht, wie wir als Teil der Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Uns ist es ein Herzensanliegen, die Talente zu fördern und uns für Vielfalt in Sport und Gesellschaft einzusetzen", sagt Petra Justenhoven, Sprecherin der Geschäftsführung von PwC Deutschland: "Die Vorbildwirkung unserer besten deutschen Athlet:innen - im olympischen wie im paralympischen Sport - ist enorm. Wir freuen uns, als Nationaler Förderer der Sporthilfe und mit der Finanzierung der neuen paralympischen Elite-Förderung einen Beitrag zu leisten."

Thomas Berlemann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe, freut sich über den Ausbau der Partnerschaft: "Seit vielen Jahren leistet PwC Deutschland als Partner der Sporthilfe einen elementaren Beitrag zur Unterstützung von Deutschlands Spitzenathlet:innen. Wir freuen uns sehr, PwC Deutschland jetzt in die exklusive Riege unserer Nationalen Förderer aufnehmen zu können. Mit der paralympischen Elite-Förderung gehen wir einen weiteren großen Schritt in Richtung Gleichstellung von paralympischem und olympischem Sport. Das ist ein wichtiges gesellschaftliches Zeichen und eine tolle Botschaft für unsere geförderten Athlet:innen."

Karsten Petry, im Sporthilfe-Vorstand zuständig für Marketing, Vertrieb und Events, ergänzt: "Vor allem in diesen Zeiten ist es ein großartiges Signal, dass wir die Partnerschaft mit PwC Deutschland nicht nur fortsetzen, sondern sogar signifikant bis zur höchsten Partnerkategorie ausbauen konnten. Damit gibt PwC Deutschland der Sporthilfe einen starken positiven Impuls und zeigt die große Wertschätzung gegenüber dem olympischen und paralympischen Sport."

Markus Rehm, Paralympicssieger und Weltrekordhalter im Weitsprung: "Um im Para-Sport erfolgreich zu sein, muss man sich mit der gleichen Professionalität und Hingabe dem Sport widmen wie im olympischen Bereich. Deshalb freut es mich sehr, dass die Sporthilfe zusammen mit PwC Deutschland dies nun auch mit der Einführung der paralympischen Elite-Förderung würdigt und einen wichtigen Beitrag auf dem Weg der Gleichstellung leistet."

PwC Deutschland weiterhin Partner der ElitePlus-Förderung und des Sporthilfe Elite-Forums

Seit 2011 ist PwC Deutschland Partner der Deutschen Sporthilfe. Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft unterstützt seither als Partner der ElitePlus-Förderung Medaillenkandidat:innen für Olympische Spiele für einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten vor den Spielen mit zusätzlich 1.000 Euro pro Monat. So können sich die Athlet:innen ohne Sportförderstelle bei Bundeswehr, Zoll oder Polizei optimal auf die Spiele vorbereiten. Bisher wurden 163 Athlet:innen aus 30 Sportarten in diesem Programm gefördert. Sie gewannen in dieser Zeit 134 Olympiamedaillen.

Zudem unterstützt PwC Deutschland das Sporthilfe Elite-Forum finanziell und mit hochwertigen Referent:innen. Das viertägige Seminarangebot der Sporthilfe bringt Spitzenathlet:innen mit führenden Köpfen aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft zusammen, um spannende Einblicke in die Welt außerhalb des Sports und Anstöße für die Zeit nach dem Leistungssport zu ermöglichen.

Über die Deutsche Sporthilfe

Die Deutsche Sporthilfe begleitet seit 1967 deutsche Nachwuchs- und Spitzensportler:innen auf dem Weg in die Weltspitze. Seit ihrem Bestehen hat die Deutsche Sporthilfe bereits mehr als 54.000 Athlet:innen aus über 50 Sportarten mit rund 510 Millionen Euro an Fördermitteln sowie mit zahlreichen Maßnahmen zur persönlichen und schulischen bzw. beruflichen Entwicklung unterstützt. Mit Erfolg: Sporthilfe-geförderte Athlet:innen gewannen bislang 282 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen sowie 362 Mal Gold bei den Paralympics.

Über PwC

PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 327.000 Mitarbeitende in 152 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.

Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.

"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post und Generali & Deutsche Vermögensberatung. Sie unterstützen die Deutsche Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportler:innen und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.

