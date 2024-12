VAN DEN BOOM Coaching GmbH

Schluss mit gescheiterten Vorsätzen: Daniel van den Boom verrät 5 Tipps für einen erfolgreichen Abnehmstart ins neue Jahr

Abnehmen steht jedes Jahr bei vielen ganz oben auf der Liste der Neujahrsvorsätze – doch oft bleibt der Erfolg aus. Abnehmexperte Daniel van den Boom will das ändern: Mit VAN DEN BOOM Coaching hilft er vielbeschäftigten Menschen, endlich die überschüssigen Kilos loszuwerden und sich wieder fit und wohl zu fühlen. Mit welchen fünf Tipps seine Kunden erfolgreich ins neue Jahr starten können, erfahren Sie hier.

Jahr für Jahr starten viele Menschen voller Motivation ins neue Jahr – fest entschlossen, endlich abzunehmen. Doch das altbekannte Muster wiederholt sich: Anfangs läuft es gut, die ersten Pfunde purzeln, doch spätestens nach ein paar Monaten schleicht sich der Alltag ein. Am Ende des Jahres stehen viele ernüchtert vor dem Spiegel und stellen frustriert fest: Sie haben es doch nicht geschafft. „Diese Enttäuschung führt oft zu einem Teufelskreis“, erklärt Daniel van den Boom vom VAN DEN BOOM Coaching. “Viele schieben die Schuld auf den falschen Zeitpunkt oder eine ungeeignete Methode und sind überzeugt, dass es beim nächsten Versuch besser läuft. Doch in Wahrheit täuschen sie sich selbst – Jahr für Jahr – und kommen ihrem Ziel kein Stück näher.“

„Statt unrealistische Neujahrsvorsätze zu fassen, sind Strategien gefragt, die tatsächlich funktionieren – nur so lässt sich langfristig etwas verändern“, betont der Experte. Als Sportwissenschaftler hat er sich darauf spezialisiert, vielbeschäftigten Menschen dabei zu helfen, ihr Wunschgewicht zu erreichen und sich wieder rundum wohl in ihrem Körper zu fühlen. Mit seinem Coaching richtet er sich gezielt an Unternehmer und Führungskräfte, die täglich Höchstleistungen erbringen müssen. Ziel ist es, dass seine Kunden zum letzten Mal abnehmen und fit werden – und das ganz ohne frustrierende Diäten, Verzicht oder zeitintensive Trainingseinheiten. Mit seiner bewährten Methode hat der Experte in den letzten Jahren über 700 Menschen erfolgreich auf ihrem Weg begleitet und ihnen zu einem nachhaltig gesunden Lebensstil verholfen. „Ich helfe meinen Kunden, sich wieder fit und energiegeladen zu fühlen, ohne dass sie ihr Leben komplett umkrempeln müssen“, erklärt er. Der Schlüssel zum Erfolg liegt dabei vor allem in einem veränderten Mindset, das sich von Selbsttäuschung und falschen Hoffnungen verabschiedet. Denn für einen erfolgreichen Start ins neue Jahr sind keine klassischen Vorsätze nötig – sondern vielmehr fünf konkrete Tipps, die eine nachhaltige Veränderung ermöglichen.

Tipp 1: Ein konkretes Ziel führt zum Erfolg

Viele Menschen empfinden bereits den kurzfristigen Gewichtsverlust als Erfolg. Doch wenn die Kilos nach einiger Zeit wieder zurückkehren, zeigt dies, dass nachhaltige Strategien und physische Anpassungen fehlen. Wer das Gewicht dauerhaft halten möchte, benötigt einen Ansatz, der über Diäten hinausgeht – hin zu einem nachhaltigen Lebensstil, der die individuellen physiologischen, psychologischen und auch alle anderen alltäglichen Faktoren berücksichtigt.

Der erste Schritt zu einer erfolgreichen und dauerhaften Gewichtsreduktion ist daher eine klare, bewusste Zielsetzung und Strategie. Dabei sollte das Ziel nicht lauten: „Ich möchte 10 Kilo abnehmen.“ Stattdessen sollte der Fokus auf einem langfristigen Ergebnis liegen, wie etwa: „Ich möchte mein Wunschgewicht erreichen und das Thema Gewichtsabnahme endgültig abschließen.“

Tipp 2: Outsourcing für eine hohe Wahrscheinlichkeit auf Erfolg

Viele Menschen schaffen es zwar, kurzfristig Gewicht zu verlieren, scheitern jedoch oft an der langfristigen Umstellung. Es fehlt ihnen schlichtweg das Wissen, wie nachhaltige Veränderungen in den Alltag integriert werden können. Die Lösung: die Delegation dieser Herausforderung an einen Experten. Mit seiner Hilfe können Hürden wie Zeitmangel, beruflicher Stress, Heißhunger oder die Balance zwischen Familie und gesunder Ernährung leicht überwunden werden. Eine maßgeschneiderte Begleitung ist optimal auf die alltäglichen Bedürfnisse abgestimmt, die sonst eventuell das Scheitern der Gewichtsabnahme verursachen würden.

Tipp 3: Sport nicht als Fokus sehen

Der Gedanke, täglich ins Fitnessstudio zu gehen oder regelmäßig joggen zu müssen, um Gewicht zu verlieren, ist weit verbreitet – aber auch unrealistisch und oft ineffektiv. Gerade im hektischen Alltag sind solche Ansätze schwer umsetzbar. Entscheidend für den Abnehmerfolg ist in erster Linie die Ernährung, nicht der Sport.

Eine durchdachte, alltagstaugliche Ernährungsstrategie spart Zeit und erzielt nachhaltigere Ergebnisse. Der Schlüssel liegt in der Frage: „Wann esse ich was?“ Dieses Prinzip lässt sich wesentlich leichter in den Tagesablauf integrieren, als den Fokus ausschließlich auf körperliche Aktivität zu legen.

Tipp 4: Lebensqualität und Energie im Mittelpunkt

Der Schlüssel zu mehr Energie und einer effektiven Gewichtsreduktion liegt nicht im Verzicht, sondern in der optimalen Versorgung des Körpers. Heißhungerattacken sind einer der häufigsten Gründe, warum Abnehmversuche scheitern. Reduziert man einfach nur die Nahrungsaufnahme oder verzichtet auf bestimmte Lebensmittelgruppen wie Kohlenhydrate, steigert dies häufig das Verlangen nach genau diesen Lebensmitteln.

Ein durchdachter Ansatz setzt stattdessen darauf, den Körper mit den richtigen Nährstoffen zu versorgen. Indem die Menschen mehr nährstoffreiche Lebensmittel essen, können sie ihren Stoffwechsel ankurbeln, den Hormonhaushalt stabilisieren und gleichzeitig Energie für die Herausforderungen im Beruf und in der Familie tanken. Es geht schließlich darum, dem Körper zu geben, was er braucht, anstatt ihn durch Einschränkungen zu stressen.

Tipp 5: ⁠Verzicht ist keine Lösung

Viele starten mit der Überzeugung: „Wenn ich abnehmen möchte, muss ich komplett auf Schokolade oder andere Leckereien verzichten.“ Doch dieses Schwarz-Weiß-Denken ist weder realistisch noch effektiv. Ein striktes Verbot führt oft dazu, dass der Wunsch nach dem Verzichteten immer größer wird – und irgendwann kommt es zu unkontrolliertem Genuss, gefolgt von Frustration und schlechtem Gewissen.

Der Schlüssel zu langfristigem Erfolg liegt in einer ausgewogenen Strategie: Kleine, bewusste Genussmomente sind wichtig, um am Ball zu bleiben. So kann das Gefühl des Verzichts vermieden und eine nachhaltige, realistische Lebensweise entwickelt werden. Genuss in Maßen fördert nicht nur die Zufriedenheit, sondern erhöht auch die Chance, das Ziel der Gewichtsabnahme dauerhaft zu erreichen.

Fazit: Gemeinsam zum Wunschgewicht

Wer die vorangegangenen Punkte verinnerlicht, legt bereits den Grundstein für den Weg zum Wunschkörper. Doch wer dauerhaft erfolgreich sein will, sollte sich die Unterstützung eines erfahrenen Experten zunutze machen. Wer das Thema Abnehmen ein für alle Mal abschließen möchte, findet in Daniel van den Boom den richtigen Partner: Mit seinem Coaching nimmt er seinen Kunden die Last der Verantwortung ab und sorgt dafür, dass sie ihr Ziel effizient, nachhaltig und ohne Umwege erreichen.

