Abnehmen trotz Restaurantbesuch: 5 Tipps von Abnehmcoach Daniel van den Boom

Schlank werden, schlank bleiben und gesünder leben - und das ohne großen Aufwand? Abnehmcoach Daniel van den Boom hat es sich zur Mission gemacht, genau dies für Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte möglich zu machen. Dafür setzt der Gründer von VAN DEN BOOM Coaching auf eine individuelle Zusammenarbeit, die bei der Ernährung ansetzt und seine Coachees schrittweise bei der natürlichen Umstellung ihrer Ernährungsgewohnheiten begleitet. Wie sich Restaurantbesuche mit der Diät vereinbaren lassen, verrät er hier.

Auswärts zu essen, ist für viele Menschen ein wichtiger Bestandteil der Freizeit, besonders zu bestimmten Anlässen. Wer allerdings gerade abnehmen möchte, steht dem Restaurantbesuch jedoch häufig weniger positiv gegenüber. Für Abnehmwillige stellt das Essen im Restaurant in erster Linie ein Risiko für ihre Kalorienbilanz dar. Wer komplett darauf verzichtet, schadet jedoch nicht nur seinem Sozialleben, sondern gefährdet auch den Abnehmerfolg. "Menschen, die aus Rücksicht auf ihre Diät Feiern und Geschäftsessen absagen, isolieren sich dadurch. So etwas ist frustrierend und mindert schlussendlich nur die Entschlossenheit, eine Abnehmphase durchzustehen", erklärt Daniel van den Boom von VAN DEN BOOM Coaching.

"Eine Diät muss schmecken, simpel umsetzbar sein, satt machen und mit dem Sozialleben vereinbar sein", so der Sportwissenschaftler weiter. "Restaurantbesuche stellen die perfekte Gelegenheit dar, etwas für die Figur zu tun. Das mag zunächst widersinnig klingen - wer es aber richtig anstellt, vermeidet Aufwand in der Küche, hat einen angenehmen Abend und nimmt dabei sogar ab." Als Abnehmcoach und Gründer von VAN DEN BOOM Coaching unterstützt Daniel van den Boom seit mehreren Jahren Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte dabei, mit minimalen Umstellungen nachhaltig abzunehmen. Wie der Restaurantbesuch zum Abnehm-Booster wird, fasst er hier zusammen.

1. Während des Abnehmens niemals hungern

Viele machen den Fehler, tagsüber zu fasten, wenn abends ein Restaurantbesuch ansteht. In diesem Zustand ist Heißhunger jedoch vorprogrammiert. Die bessere Lösung besteht deshalb darin, tagsüber normal zu essen, um den Tag gut versorgt und energiegeladen zu bewältigen. Insbesondere sollte das Mittagessen auf keinen Fall ausfallen, um Heißhungerattacken am Abend vorzubeugen.

2. Eine sättigende Vorspeise wählen

In der Regel stellt die Hauptspeise die größte Kalorienbombe dar. Wer abnehmen will, sollte also eine Vorspeise bestellen. Besonders empfehlenswert sind hier Carpaccio, Tatar, Suppen oder Gerichte mit hohem Eiweißanteil. Diese machen bereits in kleineren Portionen satt und verhindern so, dass man hungrig auf den Hauptgang warten muss. Brot mit Dip ist hingegen nicht zu empfehlen, da es hauptsächlich Kohlenhydrate liefert und kaum sättigt.

3. Qualitativ gut essen, anstatt die Quantität zu verringern

Dennoch sollte auch die Hauptspeise nicht zu klein ausfallen. Wer beispielsweise nur einen Salat bestellt, um Kalorien zu sparen, erhält nicht die nötigen Nährstoffe, um langfristig satt zu bleiben. Ein idealer Hauptgang sollte so abgestimmt sein, dass der Körper optimal versorgt wird. Dafür eignen sich am besten eiweißreiche Gerichte wie Fischplatten, Steaks oder Bowls mit hohem Eiweißanteil. Diese sättigen länger als Pizza, Pasta und Co. und enthalten sogar weniger Kalorien.

4. Beim Nachtisch Kalorien sparen

Auf den Nachtisch müssen Abnehmwillige auch nicht komplett verzichten: Sie sollten sich allerdings die Frage stellen, wie oft ein Nachtisch wirklich sein muss und ob man ihn vielleicht auch einmal weglassen kann. Stattdessen bietet es sich an, eine Tasse Espresso oder Kaffee zu bestellen und nur gelegentlich und ausnahmsweise einen Nachtisch zu ordern. Wer dennoch nicht auf etwas Süßes zum Abschluss verzichten will, hat außerdem oftmals die Option, sich das Dessert mit anderen zu teilen oder auf Wunsch eine kleinere Portion zu erhalten.

5. Alkohol beim Essen einschränken

Eine letzte wichtige Stellschraube für die Kalorienbilanz stellt die Auswahl der Getränke dar. Von zuckerhaltigen Getränken sollten Abnehmwillige Abstand halten. Alkohol darf natürlich konsumiert werden, aber die Menge macht das Gift. Er hemmt den Fettstoffwechsel und erschwert so das Abnehmen. Glücklicherweise bieten auch Restaurants inzwischen vermehrt alkoholfreie Aperitifs, Biere und Weine an. Wer trotzdem nicht gänzlich auf Alkohol verzichten will, sollte zwischen zwei Gläsern Alkohol jeweils ein Glas Wasser trinken, um den Abbau von Alkohol zu beschleunigen.

Häufige Restaurantbesuche entlasten und machen schlank

Restaurantbesuche sind also keinesfalls das Hindernis beim Abnehmen, für das es viele halten. Ganz im Gegenteil: Ein gut geplanter Restaurantbesuch bringt nicht nur Abwechslung und Freude beim Essen, er spart darüber hinaus auch Zeit, die man sonst in der Küche verbracht hätte. Wer mit Freude abnehmen und langfristige Ergebnisse erzielen möchte, sollte sich den Spaß am Restaurantbesuch also nicht nehmen lassen.

