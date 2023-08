Perfinal

FinTech treibt Europas digitale Währungsrevolution voran: Die Rolle von Perfinal beim ersten live CBDC-Projekt Europas

Europa hat vor Kurzem den Start seines ersten live CBDC-Projekts (Central Bank Digital Currency, deutsch: digitales Zentralbankgeld) erlebt, das von der Zentralbank von Ungarn (Magyar Nemzeti Bank) ins Leben gerufen wurde, wobei Perfinal als FinTech-Säule dieses monumentalen Wandels im Mittelpunkt steht. Diese bemerkenswerte Initiative stellt Perfinal an die Spitze einer digitalen Währungsrevolution, da die Finanzwelt mit der Verbindung traditioneller Mechanismen mit digitalen Innovationen des neuen Zeitalters konfrontiert ist.

Die Leitung der Involvierung von Perfinal an diesem Projekt übernimmt Mate Brezovszki, ein erfahrener Finanzexperte, dessen Karriere ein Mosaik aus hochrangigen Errungenschaften in der Branche ist. Vom institutionellen Bankgeschäft bei renommierten internationalen Banken in London bis hin zu bahnbrechenden dezentralisierten Finanzlösungen – der Karriereweg von Mate spiegelt eine seltene Mischung aus traditioneller finanzieller Scharfsinnigkeit und einem Weitblick in die Zukunft digitaler Währungen wider. Seine entscheidende Rolle bei der Einführung von Kryptowährungen in die regulierten Finanzbereiche unterstreicht seine Vision für die Zukunft des Finanzsektors.

Mate Brezovszki erklärt den aktuellen Finanzzeitgeist wie folgt: „Wir leben in einer Ära monetärer Metamorphose. Die Anzahl der Emittenten von geldähnlichen Vermögenswerten entwickelt sich ständig weiter und wächst zusehends. Im Rahmen dieser Entwicklung tritt eine gemeinsame Priorität hervor: die sichere und transparente Verwaltung von Kundenbeständen. Wo diese Transparenz und Sicherheit nicht existieren, muss auf diese Thematik eingegangen werden."

Perfinal hat seine Technologie auf geniale Weise entwickelt und dabei diese entscheidenden Prinzipien im Auge behalten. Durch die Übernahme der neuesten regulatorischen Standards bei gleichzeitiger Beibehaltung der Anpassungsfähigkeit stellt Perfinal sicher, dass seine Technologie vielseitig genug ist, um verschiedene finanzielle Anwendungsfälle zu erfüllen. Diese Dualität in Design und Vision hat die Zentralbank von Ungarn so beeindruckt, dass sie Perfinal den Auftrag für das CBDC-Projekt erteilt hat.

Anikó Szombati, Chief Digital Officer (CDO) bei der Zentralbank von Ungarn, äußerte sich zu dem transformativen Ansatz der Institution und erklärte: „… Zentralbanken müssen nicht nur mit FinTechs zusammenarbeiten, sondern auch wie FinTechs denken und handeln, um Kundenbedürfnisse mit Hilfe von Agilität und Technologie zu erkennen und zu erfüllen. Die Rolle von Perfinal bei dieser Errungenschaft war von entscheidender Bedeutung und wir freuen uns auf zukünftige Kooperationen."

Während sich die Finanzlandschaft mit rasanter Geschwindigkeit weiterentwickelt, positioniert sich Perfinal fest an der Spitze und stimmt sich mit Institutionen ab, die daran interessiert sind, bei der nächsten Welle finanzieller Innovationen eine Vorreiterrolle einzunehmen. Die Zukunft verspricht mehr Konvergenzen bei traditionellen und digitalen Finanzen und Perfinal ist bereit, bei diesem spannenden Zusammenspiel ein Vorläufer zu sein.

