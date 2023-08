growing.up marketing & consulting

Dennis Dahl: Wie Agenturen, Unternehmens- und Personalberater sowie Personaldienstleister den Social-Recruiting-Hype erfolgreich nutzen können

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Social Recruiting wird mit Blick auf den Fachkräftemangel immer wichtiger. Die Nachfrage ist enorm - und immer mehr Social-Recruiting-Agenturen kommen an ihre Grenzen. Online-Marketingexperte Dennis Dahl unterstützt Agenturen, Unternehmens- und Personalberater sowie Personaldienstleister daher dabei, ihre Kundenaufträge planbar zu erfüllen. Inwiefern Social Recruiting hierbei unterstützen kann, erfahren Sie hier.

Immer mehr Unternehmen leiden massiv unter fehlendem Personal. Um ihre Vakanzen rasch zu besetzen, greifen sie auf bewährte Maßnahmen zurück. Hierzu gehört auch die Zusammenarbeit mit Agenturen, Unternehmens- und Personalberatern oder Personaldienstleistern. So vielversprechend diese Entscheidung grundsätzlich auch sein mag: Selbst Recruiting-Spezialisten sehen sich verstärkt mit fehlenden Kandidaten konfrontiert. Ihre Pools sind längst nicht mehr so üppig gefüllt, wie es noch vor einigen Jahren der Fall war. "Wer jetzt nicht umdenkt und sich den aktuellen Anforderungen stellt, wird schon bald das Nachsehen haben", erklärt Online-Marketingexperte Dennis Dahl.

"Kandidaten lassen sich heute vor allem über die sozialen Medien erreichen. Schließlich verbringen sie dort einen großen Teil ihrer Freizeit. Berater, Agenturen und Personaldienstleister haben mit Social Media also ein leistungsstarkes Tool an der Hand, über das sie vergleichsweise leicht qualifizierte Fachkräfte für ihre Kunden finden können", so Dennis Dahl weiter. Der Online-Marketingexperte unterstützt Social-Recruiting-Agenturen dabei, bedarfsoptimierte Maßnahmen umzusetzen und so ihre Kundenaufträge planbar zu erfüllen. Er weiß daher auch, wie Unternehmens- und Personalberater, Personaldienstleister sowie Agenturen den aktuellen Hype um Social Recruiting gezielt für sich nutzen können.

Was Social Recruiting so besonders macht

Social Recruiting ist ein Hype, der die Personalgewinnung verändert. Das liegt mitunter an der Möglichkeit, eine Vielzahl an potenziellen Kandidaten anzusprechen. Besonders betrifft das passiv suchende Kandidaten, also Kräfte, die sich zwar in einer festen Anstellung befinden, grundsätzlich aber zu einem Wechsel bereit wären, sollte sich ihnen ein attraktives Angebot bieten. Darüber hinaus lassen sich Arbeitgeber und deren vakante Positionen in den sozialen Netzwerken besonders arbeitnehmerfreundlich vorstellen. Mit Videos und Bildern kann ein authentischer Einblick in den Unternehmensalltag und das kollegiale Miteinander geschaffen werden. Das stärkt nicht nur die Arbeitgeberattraktivität, sondern sorgt auch für Identifikation und erhöht die Chancen auf eine Bewerbung. Ist der Arbeitgeber platziert und das Interesse der Zielgruppe geweckt, bietet sich außerdem die Möglichkeit eines hürdenfreien Bewerbungsverfahrens, statt auf umfangreiche Unterlagen zu setzen, kann hier eine Bewerbung mit nur wenigen Klicks angeboten werden.

Mit Dennis Dahl zum Social-Recruiting-Erfolg

Für Agenturen, Berater oder Personaldienstleister bietet Social Recruiting damit ein wertvolles Tool, um ihren Pool an Kandidaten zu füllen und so die Bedarfslage ihrer Kunden auch weiterhin zu befriedigen. Da es für die Anbieter meist mit einem hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden ist, sich das nötige Wissen in diesem Bereich anzueignen, bietet es sich an, eine gezielte Partnerschaft mit einem erfahrenen Experten wie Dennis Dahl in Erwägung zu ziehen. Statt sich mühselig das notwendige Know-how anzueignen, profitieren Agenturen von dem umfangreichen Wissen des externen Experten.

Als Online-Marketingexperte mit umfangreicher Erfahrung bündelt Dennis Dahl alles, was Agenturen, Berater und Personaldienstleister benötigen, um mit Social Recruiting durchzustarten. Haben die Anbieter einen Kunden gewonnen, kommt Dennis Dahl ins Spiel. Bereits im Onboarding unterstützt er seine Kunden dabei, alle nötigen Informationen einzuholen: Wofür steht das Unternehmen? Wer wird gesucht? Wie verhält es sich mit Benefits? Anschließend geht es darum, gezielte Kampagnen zu starten, die die gewünschte Zielgruppe überzeugen. Im Gegensatz zu anderen Anbietern am Markt beherrscht Dennis Dahl die Materie und überzeugt mit Qualität und Ergebnissen. Das bestätigen auch etwa achtzig erfolgreiche Kampagnen und zahlreiche daraus resultierende Einstellungen.

So überzeugten die Maßnahmen von Dennis Dahl auch in der Zusammenarbeit mit einem neu eröffneten Physiotherapie-Zentrum in Essen, für das in weniger als vier Wochen ein geeigneter Physiotherapeut gefunden werden konnte. Der Kunde einer lokalen Agentur war davon nicht nur positiv überrascht, sondern mit Blick auf die Schnelligkeit der Vermittlung regelrecht begeistert. Auch ein Speditionsbetrieb in Münster fand über eine Unternehmensberatung und mithilfe von Social Recruiting und Dennis Dahl innerhalb kürzester Zeit eine passende Auszubildende. Eine ähnlich positive Überraschung erlebte der Catering-Kunde eines renommierten Personaldienstleisters in der Nähe von München: Aus über 50 Bewerbern konnte er sich nach nur vier Wochen die besten Kandidaten für seinen Catering-Betrieb aussuchen. Ergebnisse, die sich sehen lassen können und an die Dennis Dahl auch künftig anknüpft.

Möchten auch Sie den Social-Recruiting-Hype erfolgreich für sich und Ihre Kunden nutzen und sich dabei von einem erfahrenen Experten unterstützen lassen? Melden Sie sich jetzt bei Dennis Dahl und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: growing.up marketing & consulting, übermittelt durch news aktuell