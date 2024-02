deinBalkon.de GmbH

deinBalkon.de GmbH: 5 Eigenschaften, die einen guten Anbaubalkon ausmachen

Leipzig (ots)

Ein eigener Balkon geht immer mit ein wenig Freiheit einher - doch ein späteres Nachrüsten ist nicht nur teuer, sondern auch ungemein aufwendig, oder? Nicht mit den innovativen Anbaubalkonen der deinBalkon.de GmbH, mit der sich Romy Bühner-Pohle und Alexander Pohle darauf spezialisiert haben, qualitativ hochwertige und individuell konfigurierbare Systembausätze für Anbaubalkone anzubieten. Ein besonderes Augenmerk ruht dabei auf einzigartigen Zusatzleistungen und einem hervorragenden Kundenservice, durch den sich die deinBalkon.de GmbH maßgeblich von anderen Anbietern am Markt anhebt. Hier erfahren Sie, wodurch sich die Dienstleistungen von Romy Bühner-Pohle und Alexander Pohle auszeichnen und welche Eigenschaften ein guter Anbaubalkon aufweisen sollte.

Eigenheimbesitzer wissen die Freiheit, im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung zu leben, zu schätzen. Viele Eigentümer genießen neben einem selbstbestimmten Leben innerhalb der eigenen vier Wände auch gern die Möglichkeit, Zeit im Garten oder auf dem Balkon zu verbringen. Einfach die Tür öffnen und die morgendlichen Sonnenstrahlen im Gesicht spüren oder nach Feierabend gemütlich Tee trinken: Ein Balkon bietet mehr Lebensqualität und Freiraum. Des Weiteren trägt der zusätzliche Außenbereich zu einer realen Wertsteigerung der Immobilie bei. Viele Menschen reagieren daher enttäuscht, wenn sie feststellen müssen, dass ihr Traumhaus über keinen Balkon verfügt. Denn häufig ist es aufwendig und teuer, ein bereits bestehendes Haus mit einem Balkon auszustatten. "Außerdem sind handelsübliche Balkonbausätze zumeist von minderwertiger Qualität und auch der Kundenservice arbeitet bei den meisten Anbietern häufig unzuverlässig", erklärt Romy Bühner-Pohle, die gemeinsam mit Alexander Pohle die deinBalkon.de GmbH gegründet hat.

"Um einen stabilen sowie ästhetisch ansprechenden Balkon nachzurüsten, sind einige grundsätzliche Voraussetzungen zu beachten. Mit unseren Balkonbausätzen stellen wir unseren Kunden ein robustes Produkt vor, das sowohl individuell konfigurierbar als auch zur Selbstmontage geeignet ist", führt Alexander Pohle aus. Als Betriebswirtin sammelte Romy Bühner-Pohle zu Beginn ihrer Karriere fundierte Kenntnisse im Stahlbau durch ihre Tätigkeit in einer renommierten Bauschlosserei. Ihr Mann und Geschäftspartner Alexander Pohle ist Bauingenieur und leitete über geraume Zeit ein eigenes Planungs- und Ingenieurbüro. Gemeinsam realisieren die Experten seit vielen Jahren größere und kleinere Balkonbauprojekte, wobei die deinBalkon.de GmbH gleichermaßen für höchste Qualität und einen exzellenten Kundenservice steht. Zusatzleistungen wie Werkplanung oder die Erledigung von Bauanträgen gehören ebenso zu ihrem Serviceangebot wie technischer Support und ein breites Sortiment an Zusatzoptionen. Welche Eigenschaften ein guter Balkon auf jeden Fall mitbringen sollte, verraten die Betriebswirtin und der Bauingenieur im Folgenden.

1. Statische Stabilität

Ein erstklassiger Anbaubalkon basiert auf statischer Stabilität. Diese wird durch eine solide Konstruktion und den Einsatz hochwertiger Materialien gewährleistet. Auf diese Weise wird eine langfristige Tragfähigkeit erreicht. Um die Sicherheit und Langlebigkeit des Balkons zu vergrößern, ist bei der Auswahl von Materialien auf Baustoffe wie verstärkten Stahl oder robustes Holz zu achten. Dabei ist es essenziell, dass der Balkon den Belastungen, die durch Gewicht und Nutzung entstehen, standhält und auch nach etlichen Jahren weiterhin Stabilität und Sicherheit bietet.

2. Witterungsbeständigkeit

Auch sollten die verwendeten Materialien unbedingt witterungsbeständig sein. Schließlich müssen sie unterschiedlichen Witterungsbedingungen wie Regen, Schnee, Hitze und Kälte standhalten können. Eine fachkundige Verarbeitung und Beschichtung der Materialien sind ausschlaggebend, um Korrosion, Risse und Verfärbungen zu verhindern. Dies erhöht die Langlebigkeit des Balkons und reduziert den Wartungsaufwand.

3. Architektonische Harmonie

Des Weiteren sollte sich ein hochwertiger Anbaubalkon nahtlos in das Design der bereits bestehenden Architektur des Gebäudes einfügen, um ein stilvolles Ambiente zu kreieren. Hierbei spielen eine durchdachte Farbwahl, die passende Formgebung und das Gesamtdesign eine entscheidende Rolle. Ziel ist es, dass sich der Balkon harmonisch an das Erscheinungsbild des gesamten Gebäudes anpasst. Ein gut durchdachter und ansprechend gestalteter Balkon wertet das Objekt nicht nur optisch auf, sondern trägt auch zur Steigerung des Gesamtwertes der Immobilie bei.

4. Flexibilität

Ein hochwertiger Anbaubalkon ist außerdem so konzipiert, dass er sich flexibel an verschiedene Gebäudetypen und -stile anpasst und organisch in die bereits vorhandene Atmosphäre eingliedert. Dies wird durch die Möglichkeit erreicht, sowohl Größe als auch Form des Balkons individuell zu gestalten, um den persönlichen Voraussetzungen und Vorstellungen des Kunden gerecht zu werden.

5. Präzise Aufbauanleitung und Zubehör

Falls Kunden sich für die Option der Selbstmontage entscheiden, ist eine leicht verständliche und eindeutige Aufbauanleitung erforderlich. Mit ihrer Hilfe gelingt die Installation problemlos, was zu einem reibungslosen Bauprozess führt. Extras und Zusatzprodukte wie Sicht- und Sonnenschutz oder praktische Accessoires wie Blumenkästen ermöglichen eine individuelle Ausgestaltung des neuen Außenbereichs und verhelfen dem Kunden zu einem einzigartigen Balkonerlebnis.

