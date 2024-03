TiNDLE Foods

TiNDLE LAUNCHT NEUE UND INNOVATIVE BRATWURSTLINIE

München, 21. März 2024 (ots/PRNewswire)

Das Food-Startup baut sein Produktangebot in Deutschland weiter aus und stellt bei Edeka eine neue Produktlinie moderner und leckerer pflanzlicher Bratwürste vor

Die nächste Ära des pflanzlichen Genusses bricht an: Tindle Foods führt die neue Produktlinie "Tindle Bratwurst" auf dem deutschen Markt ein. Diese wird die drei Varianten "Bratwurst Hähnchen Art", "Käse-Bratwurst" und "Chili-Bratwurst" enthalten. Die TiNDLE Bratwurst wird ab März 2024 zunächst in einigen Regionen der Edeka erhältlich sein und ist ab sofort für alle Einzelhändler bestellbar.

Das junge Unternehmen hat es sich auf die Fahnen geschrieben, im Convenience-Bereich Lebensmittel mit unvergleichlichem Geschmack bei höchster Qualität zu entwickeln. Mit der Einführung neuer Produkte wie der Käse-Bratwurst, der ersten veganen Option ihrer Art in dieser Kategorie, bleibt Tindle damit seinen Wurzeln treu.

Mit der neuen Range legt das internationale Start-Up den rustikalen, deutschen Klassiker, der mittlerweile fester Bestandteil des pflanzlichen Sortiments ist, neu auf. Die Bratwurst Hähnchen Art ist eine genussvolle Ergänzung in der täglichen Küche, während die Chili-Bratwurst mit ihrem würzigen, fleischigen Chili-Innenleben auch für sich alleine steht. Alle neuen Tindle Bratwürste zeichnen sich durch einen innovativen Darm auf Algenbasis aus, der für einen knackigen Biss und besten Geschmack sorgt. Hergestellt aus einfachen, hochwertigen, nicht gentechnisch veränderten Zutaten wie Sojaprotein, Kokosnussöl und Haferfasern, sind die Bratwürste von Tindle auch eine gute Quelle für Proteine und Ballaststoffe. Da sie aus pflanzlichen Zutaten hergestellt werden, enthalten die Bratwürste außerdem weniger gesättigte Fette als Bratwürste auf tierischer Basis.

Die Bratwürste sind die ersten neuen Produkte der Marke im deutschen Einzelhandel seit der Einführung von Tindle Hähnchen in den EDEKA-Märkten im vergangenen Jahr. In diesem Monat startet Tindle eine neue Partnerschaft mit dem Distributor Wolf Essgenuss, einem der Marktführer im Wurstsegment. Wolf Essgenuss wird die Expansion der Marke in die Vertriebskanäle des Einzelhandels mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Logistik unterstützen.

Ein echter Meilenstein für das junge Unternehmen: "Wir sind davon überzeugt, dass Wachstum nur durch Innovation und Ausprobieren erreicht werden kann. Mit der Bratwurst-Linie bietet Tindle nicht nur ein neues Geschmackserlebnis für die Verbraucher:innen, sondern setzt auch ein klares Zeichen für die Zukunft des nachhaltigen Essens, das keine Kompromisse mehr kennt", sagt Timo Recker, Mitgründer, Executive Chairman und CEO von Tindle Foods. "Wir freuen uns, dass Edeka uns von Beginn an unterstützt, unsere pflanzliche Bratwurst-Option auf den deutschen Markt zu bringen."

Auf einen Blick: Tindle Bratwurst

Packungsgröße 180g Sorten Käse-Bratwurst Bratwurst Hähnchen Art Chili-Bratwurst UVP 3,29 Euro EAN 426241169031742624116901644262411690409

Über TiNDLE Foods TiNDLE Foods wurde 2020 gegründet und ist ein Food-Tech-Startup, das köstliche, innovative und nachhaltige pflanzliche Lebensmittelmarken entwickelt und vertreibt. Hinter TiNDLE Foods steht ein Team mit ausgewiesener Erfahrung in der pflanzlichen Lebensmitteltechnologie, der globalen Markenentwicklung und der Ausweitung des Vertriebs. Weitere Informationen finden Sie unter www.tindle.com

