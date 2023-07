DoDo Germany GmbH

Same-Day-Lieferungen in Deutschland kein Luxus mehr, zeigt neue DODO-Studie - Teure Liefergebühren führen zu Bestellabbrüchen, schneller Lieferservice gilt als wichtigster Bestellfaktor und Same-Day-Lieferungen werden für Lebensmittel bevorzugt

Klare Ergebnisse: Same-Day-Lieferungen nicht länger Luxusprodukt, sondern unverzichtbares Standardangebot für Händler - 77% betrachten Lieferung am selben Tag als eines der wichtigsten Kriterien beim Online-Einkauf

Produktfamilie, Schnelligkeit und Kosten sind ausschlaggebend bei den Befragten: 59% bevorzugen bei Lebensmitteln eine Lieferung am selben Tag, 88% halten niedrige Lieferkosten für einen relevanten Faktor und 62% haben einen Online-Einkauf bereits auf Grund teurer Liefergebühren abgebrochen

Studie des Marktforschungsinstituts Behavio und DODO, einem der führenden europäischen Anbieter für Same-Day-Lieferungen, zeigt das veränderte Verbraucherverhalten und den Bedarf für Händler ihre angebotenen Lieferdienste anzupassen

Durch den Boom von Sofortlieferungen erleben Same-Day-Lieferungen in E-Commerce Segmenten wie Non-Food, Lebensmitteln und Fast Food eine noch nie dagewesene Nachfrage und werden von Kunden nicht mehr als Premiumprodukt angesehen. Kunden erwarten heutzutage die Lieferung am selben Tag, vorzugsweise zu selbstbestimmten Zeitfenstern mit einem hochwertigen Service und einer hohen Benutzerfreundlichkeit.

Was bedeutet dieser Wandel und was erwarten Verbraucher in Deutschland von den Anbietern von Lieferdiensten? In einer repräsentativen computerbasierten Umfrage mit 1.200 Teilnehmer:innen hat das Marktforschungsinstitut Behavio[1] gemeinsam mit DODO, einem der führenden europäischen Anbieter für Same-Day-Lieferungen der letzten Meile, das Verhalten und die Prioritäten von Online-Konsumenten:innen in Deutschland untersucht. Die Ergebnisse zeigen, wie sich der Markt ändert und zeigen, dass Händler ihre Lieferangebote anpassen und weiterentwickeln müssen, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Same-Day-Last-Mile Lieferung ist ein Muss

In den letzten Jahren erlebte der Liefermarkt einen Wandel: Same-Day-Lieferung haben sich von einem kostenintensiven, luxuriösen Nischenprodukt zu einem unverzichtbarem Standardangebot entwickelt. Schnellere Premium-Lieferungen werden bereits seit einiger Zeit angeboten, doch der Hype um Same-Day-Lieferungen hat die Lieferung innerhalb von 24 Stunden als neuen Standard für Verbraucher etabliert. Das zeigen die Antworten der Befragten klar: 37% geben an, dass sie im vergangenen Jahr eine Bestellung in einem Online-Shop aufgrund eines unzureichenden Angebots an Same-Day-Lieferungen nicht durchgeführt haben. Während 23% die Lieferung am selben Tag als ideal bewerten, wählen nur 18% diese als ihre üblicher Lieferoption. Mehr als ein Drittel der Befragten ist bereit, über 9 Euro für eine Lieferung am selben Tag zu bezahlen – die Minderheit (31%) wünscht sich keinen Preisunterschied zwischen Same-Day-Lieferungen und aktuellen Standardgebühren traditioneller Lieferungsunternehmen. Darüber hinaus stufen gleich viele Befragten eine umweltfreundliche Lieferung (56%) und eine Lieferung zu einem selbstbestimmbaren Zeitfenster (56%) als wichtigstes Kriterium der Kaufentscheidung ein. Für 62% waren hohe Lieferkosten ein Grund, einen Online-Einkauf im vergangenen Jahr nicht abzuschließen.

Same-Day-Lieferung ist am beliebtesten für Lebensmittel

Bei Lebensmitteln ist der Bedarf am höchsten. Hier bevorzugen 59% der Befragten die Lieferung am selben Tag, bei Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln liegt dieser Wert bei 42%. Für Kosmetik (20%), Mode (14%) oder Elektronik (13%) hat die Same-Day-Lieferoption zwar eine niedrigere Priorität, doch Marktexperten erwarten auch hier einen Umschwung. Vor allem, wenn erste führende Händler Same-Day-Lieferungen in ihrem Segment anbieten und sich diese zum neuen Standardangebot entwickeln. Der Instant Delivery Hype scheint den Konsumenten nicht ganz so wichtig: 59% der Befragten wollen innerhalb von 90 Minuten oder am selben Tag ihre Lebensmittellieferung erhalten. Davon legen 38% der Verbraucher Wert auf eine Lieferung am selben Tag und nur 21% bevorzugen eine Lieferung innerhalb von 90 Minuten. Für Lieferdienste und Händler scheint es nicht zwingend erforderlich, die vergleichsweise hohen Kosten für Sofortlieferungen aufzubringen, sofern die Lieferung am selben Tag angeboten wird. Eine schnelle Lieferung ist für 77% der Befragten in den E-Commerce Segmenten, wie Non-Food, Lebensmitteln und Fast Food, ein wichtiger Aspekt und genauso viele (77%) präferieren die Lieferung von Online-Einkäufen nach Hause oder an den Arbeitsplatz. Das Interesse an Abholstationen ist sehr niedrig (13%).

Bahadir Birkan, CEO der DACH-Region von DODO, sagt: „Die Studie verdeutlicht, die Unzufriedenheit der Verbraucher in Deutschland mit dem derzeitigen Angebot und der Qualität der Lieferdienste, sowie einen hohen Bedarf an Same-Day-Lieferungen. Händler aller Branchen, einschließlich Supermärkte, Einzelhändler und Restaurants, brauchen effiziente und technologisch innovative Lieferdienste, um diesen Service qualitativ und profitabel anzubieten - insbesondere im Hinblick auf die Zukunft: Die Generation Z legt im Vergleich zu den anderen Altersgruppen der Umfrage mehr Wert auf eine schnelle Lieferung zu einem angemessenen Preis (33%). Der Aufbau der technologischen und physischen Infrastruktur ist für viele Händler jedoch zu teuer und auch ineffizient - daher werden Drittanbieter wie DODO benötigt, um die Lücke zwischen den Bedürfnissen der Kunden und dem bestehenden Angebot zu schließen. Nur so können diese Händler auch zukünftig wettbewerbsfähig bleiben."

DODO ist bereits erfolgreich in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien und Österreich tätig und hat vor kurzem den Start seiner Aktivitäten in Deutschland bekannt gegeben. Mit namhaften Kunden wie Bringmeister und Frugee ist das Unternehmen bereits auf einem starken Wachstumskurs. DODO maximiert die operative Flexibilität für eine maximale Effizienz bei Lieferungen am selben Tag, indem es das Angebot der gelieferten Waren über die E-Commerce Segmente wie Non-Food, Lebensmittel und Fast-Food diversifiziert und ein eigenes Software- und Liefer-Ökosystem aufgebaut hat, das auch als White-Label-Lösung zur direkten Integration in die IT-Struktur seiner Kunden angeboten wird.

Über DODO:

DODO ist ein schnell wachsendendes europäisches technologiegestütztes Logistikunternehmen für die Lieferung auf der letzten Meile und am selben Tag, das 2016 in Prag, Tschechien, gegründet wurde. Die hocheffiziente, datengesteuerte B2B-Partnerlösung für Lieferungen auf der letzten Meile, die die Integration von Nachhaltigkeit in ihr Geschäftsmodell ausdrücklich fördert, wird von Kunden wie Tesco, KFC, REWE (Billa, Penny), Nespresso, Ahold, Spar, Rossmann, Hervis, Metro, SKODA und Delivery Hero genutzt. Mit mehr als 2.300 Kurieren und 1.000 Fahrzeugen ist DODO derzeit in der Tschechischen Republik, Deutschland, Österreich, Ungarn, der Slowakei, Polen und Bulgarien tätig. Laut Deloitte Fast50 ist DODO eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Region.

