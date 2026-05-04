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Ein endloser Sommer: Dysons neue Farbedition Ceramic Apricot und Topaz ist ab sofort erhältlich

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Köln (ots)

Die limitierte Farbedition Ceramic Apricot und Topaz der Dyson Haarpflegetechnologien ist ab sofort erhältlich - eine lebhafte Palette aus leuchtendem Mandarinenorange, zartem Apricot und verschiedenen strahlenden Goldakzenten.

Bei der Entwicklung dieser Farbpalette ließ sich Dysons CMF-Team (Colours, Materials, Finish) von der Sommersonnenwende inspirieren - dem längsten und hellsten Tag des Jahres. In dieser Zeit treffen die Sonnenstrahlen in ihrem direktesten Winkel auf die Erde, erzeugen längere Tageslichtperioden und ein reichhaltiges Spektrum warmen Lichts mit hoher Wellenlänge.

Die Psychologie des Sonnenlichts

Das Designteam untersuchte die astronomische, visuelle und psychologische Bedeutung der Sommersonnenwende: Wie weckt Sonnenlicht Erinnerungen und Gefühle? Was bedeutet der Sommer für einen persönlich?

Sie erforschten die sensorischen Reize der Sommersaison und ihre emotionale Wirkung: das beruhigende Glühen der goldenen Abendstunden, die erfrischende Kühle eines eiskalten Getränks, die wohltuende Wärme der Sonne auf der Haut.

Die Sommersonnenwende ist der einzige Tag im Jahr, an dem die Freude und die Erneuerung des Sommers endlos erscheinen. Die Farbedition Ceramic Apricot und Topaz fängt genau dieses Gefühl ein - mit einer weichen "keramischen" Oberfläche, glänzenden metallischen Akzenten und dem lebhaften Kontrast strahlender Farbtöne, die der Styling-Routine das ganze Jahr über einen Hauch von Sommerglanz verleihen.

"Bei unseren Recherchen zur Sonnenwende ließen wir uns von den Veränderungen der Tageslichtintensität, Temperatur und des Farbspektrums inspirieren. Mit diesen Daten mischten wir Pigmente, die die höheren Wellenlängen des sichtbaren Lichts bei Sonnenaufgang, Mittag und Sonnenuntergang widerspiegeln: warme Apricot-Nuancen, kräftige Orangetöne und verspielte Rosaschattierungen.

Das Ergebnis ist eine Farbpalette, die Freiheit, Energie und Feierlichkeit ausstrahlt, die Natur ins Haus holt und die hochenergetische Lebendigkeit der Sonne zum Ausdruck bringt." - Amelia Ayerst, CMF Design Managerin bei Dyson

Das Dyson Beauty-Erlebnis

Die Beauty-Technologie von Dyson geht weit über das Trocknen von Haaren hinaus. Das gleichmäßige Geräusch, das unangenehme Frequenzen präzise isoliert, über die Bluetooth-Konnektivität für eine intuitive, mühelose Bedienung, bis hin zum perfekten Styling - jeder Moment einer Dyson Beauty-Routine ist ein Erlebnis für die Sinne.

Diese Philosophie spiegelt sich in den Farben, Materialien und Oberflächen jedes Geräts wider - sorgfältig gestaltet, um deinen Raum aufzuwerten und den Alltag zu etwas Außergewöhnlichem zu machen.

Perfekt aufeinander abgestimmt: Dysons Haarpflege-Produkte

Ob intensive Pflege oder langanhaltender Halt - Dysons Haarpflege-Produkte sind speziell für die Verwendung mit den Dyson Haarstyling-Tools entwickelt.

Die Dyson Omega Kollektion mit der Dyson Oli7 Mischung versorgt das Haar sofort und langfristig mit Nährstoffen und macht es kräftiger. Die Serie wurde zum Schutz vor UV-Strahlung und Hitzeschäden entwickelt und ist im Sommer der Schlüssel zu glänzendem, gesundem Haar.

Die Dyson Chitosan Produktreihe basiert auf Chitosan, einem komplexen Makromolekül, das aus Austernpilzen gewonnen wurde. Sie wurde entwickelt, um Stylings flexiblen Halt zu verleihen, und ist somit der perfekte Begleiter für lange Sommertage.

Die Dyson Amino Leave-In-Schaumbehandlung für die Kopfhautpflege ist die neueste Ergänzung der Dyson Pflegeprodukte. Sie basiert auf der Dyson Amino11-Mischung und wurde entwickelt, um alle Kopfhaut- und Haartypen mit Feuchtigkeit zu versorgen, zu schützen und zu stärken. So unterstützt sie die Widerstandsfähigkeit von Kopfhaut und Haar langfristig.

Als Teil der Routine ermöglichen alle Produktreihen langanhaltendem Halt, intensiver Pflege und Glanz.

Alle Produkte der Dyson Ceramic Apricot und Topaz Edition im Überblick:

Dyson Airwrap Co-anda2x Multi-Haarstyler und -trockner

Dysons Multi-Haarstyler und -trockner der nächsten Generation: der Dyson Airwrap Co-anda2x Multi-Haarstyler und -trockner wird von Hyperdymium 2-Motor angetrieben - dem schnellsten und leistungsstärksten digitalen Haarpflege-Motor von Dyson. Damit erzeugt das Tool doppelt so viel Luftdruck für schnelleres Trocknen und ein noch leichteres Locken-Styling. Der Dyson Airwrap Co-anda2x bietet außerdem 6-in-1 Vielseitigkeit: Trocknen, Locken, Wellen, Glätten, Glanz glätten und Volumen - ganz ohne extreme Hitze.

Der Dyson Airwrap Co-anda2x Multi-Haarstyler und -trockner in Ceramic Apricot und Topaz ist ab sofort in den Dyson Stores, auf dyson.de und bei ausgewählten Händlern zum Preis von 649 EUR (UVP) erhältlich.

Dyson Airstrait Haarglätter

Der Dyson Airstrait glättet und trocknet das Haar in einem Schritt - ausschließlich mit Luft, ohne Heizplatten. Dadurch werden sowohl Hitzeschäden als auch mechanische Belastungen reduziert. Das Gerät eignet sich für verschiedene Haartypen und sorgt für natürlich glatte Styles mit Fülle und Bewegung.

Der Dyson Airstrait Haarglätter in Ceramic Apricot und Topaz ist ab sofort in den Dyson Stores, auf dyson.de und bei ausgewählten Händlern zum Preis von 499 EUR (UVP) erhältlich.

Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler und -trockner

Der weltweit ausgezeichnete Multi-Haarstyler und -trockner bietet dank Bluetooth®-Technologie ein personalisiertes Stylingerlebnis. Nutzer*innen können ihr Haarprofil in der MyDyson App hinterlegen und Locken automatisch wickeln, trocknen und fixieren - einfach per Knopfdruck.

Der Dyson Airwrap Multi-Haarstyler und -trockner in Ceramic Apricot und Topaz ist ab sofort in den Dyson Stores, auf dyson.de und bei ausgewählten Händlern zum Preis von 549 EUR (UVP) erhältlich.

Dyson Supersonic Nural Haartrockner

Der intelligenteste Haartrockner von Dyson misst mithilfe Nural-Sensortechnologie den Abstand zur Kopfhaut und hält die Temperatur konstant, um die Kopfhaut zu schützen und den natürlichen Glanz zu fördern. Eine intelligente Aufsatz-Erkennungstechnologie merkt sich die zuletzt verwendeten Einstellungen für jeden Aufsatz.

Der Dyson Supersonic Nural Haartrockner in Ceramic Apricot und Topaz ist ab sofort in den Dyson Stores, auf dyson.de und bei ausgewählten Händlern zum Preis von 499 EUR (UVP) erhältlich.

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