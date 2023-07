Kunqu-Oper mit Anklängen an Rebecca begeistert das Publikum

Jiangsu Performing Arts Group Co., Ltd.

Rebecca, das Meisterwerk von Regisseur Alfred Hitchcock, erzählt die fiktive und geheimnisvolle Lebensgeschichte einer Frau. Sie spiegelt die traditionelle chinesische Geschichte von „Zhuang Zhou tests his wife" wider. Die klassische Kunqu-Oper Der Schmetterlingstraum (Butterfly Dream), produziert von der Jiangsu Performing Arts Group Co., Ltd. und innovativ dargeboten vom Jiangsu Kunqu Opera Theater, wurde im Juni im Zijin Grand Theatre aufgeführt. Die Neufassung des Klassikers, der die Geschichte von Zhuang Zhou, einem sehr alten chinesischen Philosophen und Tao-Meister, erzählt, der an der Treue seiner Frau zweifelt und versucht, ihre Liebe zu ihm auf die Probe zu stellen, hat das Publikum in seinen Bann gezogen.

Die seltene leichte Komödie der Kunqu-Oper verbindet auf der zeitgenössischen Bühne sowohl den Spott des klassischen Theaters als auch die Absurdität des zeitgenössischen ästhetischen Ausdrucks. Es ist eine Neuinterpretation der traditionellen Handlung, in der Zhuang Zhou seine Frau testet, seine Frau jedoch den Spieß umdreht und ihn aus seinen Träumereien erweckt.

Regisseur Xu Chunlan erklärte, dass der Schmetterlingstraum der Adaption nach eine romantische Fantasie sei. Den künstlerischen Mustern der Kunqu-Oper folgend, haben die Bildner die Aufführungsmethoden, das Bühnenbild und die Musikgestaltung aus verschiedenen Blickwinkeln neu dargeboten und den modernen ästhetischen Geist integriert, so dass das Stück in Bezug auf das ästhetische Empfinden starke Merkmale der Zeit aufweist.

Die jungen Künstler der Kunqu-Oper haben ebenfalls neue Interpretationen traditioneller Themen entwickelt. Tian, die Heldin des Stücks, ist nicht mehr dieselbe, die sie früher einmal war. Die Figur hat einen subversiven Wandel durchlaufen - von einem ,,Prüfling" zum aktiven ,,Prüfer". In traditionellen Stücken werden Zhuang Zhou und Chu Wangsun von einer Person gespielt, aber in dieser Version werden sie von zwei Personen gespielt, was höhere Anforderungen an die Schauspieler stellt. Während der Aufführung arbeiteten die fünf Künstler gut zusammen, bewiesen ihren jeweils ganz eigenen Charme und interpretierten die Figuren auf lebendige Art und Weise.

Die Adaption des Schmetterlingstraums, die die ästhetischen Merkmale der traditionellen Kunqu-Oper aufgreift, hat einen kreativen Wandel und eine innovative Entwicklung vollzogen und die Lebensphilosophie im Rahmen einer Liebesgeschichte verdeutlicht. Dadurch kann das Publikum nach seiner Erheiterung weiter darüber nachdenken und das traditionelle Stück erstrahlt ebenso in neuem Glanz.

