DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies gibt monatliche Unternehmensinformationen bekannt: Valour meldet 1,07 Mrd. CAD (750 Mio. USD) an AUM und monatliche Nettozuflüsse von 16,4 Mio. CAD (11,4 Mio. USD) im Februar 2025, neben anderen wichtigen Entwicklungen

Toronto, 11. März 2025 (ots/PRNewswire)

AUM & fortgesetzte monatliche Nettozuflüsse: Valour meldete ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 1.07 Mrd. CAD (750 Mio.) zum 6. März 2025, was einem Rückgang von 25 % entspricht, der auf den Preisverfall bei digitalen Vermögenswerten zurückzuführen ist. Die Nettomittelzuflüsse im Februar blieben mit 16,4 Mio. CAD (11,4 Mio. USD) weiterhin stark und markieren den vierten Monat in Folge mit achtstelligen Zuflüssen. Von Januar bis Oktober 2024 verzeichnete Valour Zuflüsse in Höhe von insgesamt 101,3 Mio. CAD (70,5 Mio. USD) . In den letzten vier Monaten haben die Zuflüsse mit 141,7 Mio. CAD (98,6 Mio. USD) diese Summe bereits übertroffen – ein Beweis für die steigende Nachfrage der Anleger nach den ETPs von Valour.

Starke Finanzlage und Treasury-Strategie: Das Unternehmen verfügt über einen Gesamtbestand an Bargeld, USDT und Treasury in Höhe von 66 Mio. CAD (46 Mio. USD) , der sich aus 20,6 Mio. CAD (14,4 Mio. USD) in bar und USDT zusammensetzt, was einem Rückgang von 23,8 % gegenüber dem Vormonat entspricht, und 45,4 Mio. CAD (31,6 Mio. USD) in seinem Treasury für digitale Vermögenswerte, was einem Rückgang von 28,5 % gegenüber dem Vormonat entspricht.

Wachstum von Stillman Digital: Stillman verarbeitete im Februar ein Kundenvolumen von 1,84 Mrd. CAD (1,28 Mrd. USD) und erwirtschaftete einen Umsatz von 1,03 Mio. CAD (713.000 USD). Damit erzielte das Unternehmen den vierten Monat in Folge einen Umsatz im siebenstelligen Bereich. Stillman Digital wurde in das Circle Alliance Programm und in die institutionelle Handelsplattform Talos aufgenommen, wodurch die Expansion in den Bereichen Stablecoin und elektronischer Handel verstärkt wurde.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralisierten Finanzen („DeFi") leistet, freut sich, bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc, und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), per 6. März 2025 ein verwaltetes Vermögen („AUM") von 1,07 Mrd. CAD (750 Mio. USD) ausweist, was einem Rückgang von 25 % gegenüber dem Vormonat entspricht, der auf einen Rückgang der Preise für digitale Vermögenswerte und Nettozuflüsse von 16,4 Mio. CAD (11,4 Mio. USD) zurückzuführen ist.

Nettozuflüsse und Anlegervertrauen Im Februar verzeichnete Valour beträchtliche Nettozuflüsse in Höhe von 16,4 Mio. CAD (11,4 Mio. USD), was den vierten Monat in Folge mit achtstelligen Zuflüssen markiert. Und das trotz eines Monats mit Rekordabflüssen an den weltweiten Börsen und Fonds. Von Januar bis Oktober 2024 verzeichnete Valour Zuflüsse von insgesamt 101,3 Mio. CAD (70,5 Mio. USD). Allein in den letzten vier Monaten wurde dieser Betrag mit Zuflüssen in Höhe von 141,7 Mio. CAD (98,6 Mio. USD) bereits überschritten. Diese anhaltende Dynamik unterstreicht das starke Vertrauen der Anleger und die wachsende Nachfrage nach dem vielfältigen Angebot an ETPs von Valour.

Wichtige Produkte, die die Zuflüsse ankurbeln Eine Kombination aus etablierten und neueren ETPs, darunter SUI, BTC und ADA, sorgte für die außergewöhnliche Performance. Die wichtigsten Beiträge leisteten:

VALOUR SUISEK SEK: CAD 3.918.862 (USD 2.713.058)

CAD 3.918.862 (USD 2.713.058) VALOUR BTCSEK SEK: CAD 3.179.025 (USD 2.200.863)

CAD 3.179.025 (USD 2.200.863) VALOUR ADASEK SEK: CAD 1.660.811 (USD 1.149.792)

CAD 1.660.811 (USD 1.149.792) VALOUR XRPSEK SEK: CAD 1.348.325 (USD 933.456)

CAD 1.348.325 (USD 933.456) VALOUR ETHSEK SEK: CAD 1.028.474 (USD 712.021)

Diese Zuflüsse unterstreichen die führende Rolle von Valour bei der Bereitstellung von Zugang zu verschiedenen digitalen Vermögenswerten.

Top-ETPs von Valour nach AUM

Über seine Tochtergesellschaft Valour generiert DeFi Technologies einen Teil seiner Einnahmen durch den Einsatz seiner AUM. Im dritten Quartal 2024 erwirtschaftete Valour eine Rendite von ca. 8,12 % auf das verwaltete Vermögen aus Einsatz- und Verwaltungsgebühren. Dies basierte auf dem Einsatz von durchschnittlich 67 % der gesamten AUM, die sich auf 753 Mio. CAD (537 Mio. USD) beliefen.

VALOUR SOL: CAD 326.211.448 (USD 226.969.176)

CAD 326.211.448 (USD 226.969.176) Valour BTC: CAD 319.974.070 (USD 222.629.376)

CAD 319.974.070 (USD 222.629.376) Valour ADA: CAD 91.197.016 (USD 63.452.438)

CAD 91.197.016 (USD 63.452.438) Valour XRP: CAD 76.501.519 (USD 53.227.705)

CAD 76.501.519 (USD 53.227.705) VALOUR ETH: CAD 65.649.690 (USD 45.677.294)

CAD 65.649.690 (USD 45.677.294) Valour SUI: CAD 56.044.110 (USD 38.993.989)

CAD 56.044.110 (USD 38.993.989) VALOUR DOT : CAD 19.402.298 (USD 13.499.599)

: CAD 19.402.298 (USD 13.499.599) VALOUR AVAX: CAD 18.751.945 (USD 13.047.101)

Starke Finanzlage

Zum 28. Februar 2025 verfügte das Unternehmen über eine starke Finanzlage:

Bargeld und USDT-Saldo: Ungefähr 20,6 Mio. CAD (14,4 Mio. USD).

Darlehensverbindlichkeiten: Ungefähr 8,6 Mio. CAD (6 Mio. USD), unverändert gegenüber dem Vormonat, was hauptsächlich auf die laufende Umstrukturierung von Genesis zurückzuführen ist

Digital Asset Treasury Das Unternehmen behielt ein diversifiziertes Treasury-Portfolio bei und erwarb zusätzlich 700.000 ADA- und 50.000 DOT-Tokens. Der Gesamtwert des Portfolios belief sich auf etwa 45,4 Mio. CAD (31,6 Mio. USD). Das Unternehmen kann sich jederzeit dazu entschließen, sein Treasury unter Verwendung der verfügbaren 66 Mio. CAD (46 Mio. USD) an Barmitteln, USDT und anderen Treasury-Beständen neu zu ordnen oder zu erweitern.

208,8 BTC: CAD 27.118.709 (USD 18.868.471)

CAD 27.118.709 (USD 18.868.471) 433.322 AVAX: CAD 13.609.238 (USD 9.468.943)

CAD 13.609.238 (USD 9.468.943) 14.375 SOL: CAD 3.040.625 (USD 2.115.586)

CAD 3.040.625 (USD 2.115.586) 1.442.703 KERN: CAD 985.131 (USD 685.428)

CAD 985.131 (USD 685.428) 181.616 DOT: CAD 1.170.681 (USD 814.529)

CAD 1.170.681 (USD 814.529) 1.286.683 ADA: CAD 1.709.663 (USD 1.189.538)

CAD 1.709.663 (USD 1.189.538) 121 ETH: CAD 390.462 (USD 271.673)

CAD 390.462 (USD 271.673) 490,5 UNI: CAD 5.128 (USD 3.568)

Von DeFi Technologies betriebene Validierungsknoten

Neben dem Einsatz eines Großteils der AUM von Valour zur Erzielung von Renditen betreibt DeFi Technologies auch drei Validierungsknoten: eine über Solana („SOL"), eine über CORE und eine weitere über Cardano („ADA"). Das Unternehmen setzt einen Teil seiner 326,2 Mio. CAD (227 Mio. USD) in SOL auf seinem Validator-Knoten ein und erzielt damit eine Rendite von ca. 8 %. Wenn der gesamte aktuelle SOL-Bestand abgesichert wäre, würde er bei den derzeitigen Preisen für digitale Vermögenswerte jährlich etwa 26,1 Mio. CAD (18,16 Mio. USD) einbringen.

Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf seinem CORE-Validator einen Teil seiner 320 Mio. CAD (223 Mio. USD) in BTC-Beständen ein und erzielt damit eine Rendite zwischen 6–8 %, mit einer mittleren Schätzung von 22,4 Mio. CAD (15,58 Mio. USD) an jährlichen Einnahmen bei den aktuellen Preisen für digitale Vermögenswerte.

Auf seinem Cardano-Validator setzt DeFi einen Teil seiner 91,2 Mio. CAD (63,45 Mio. USD) an AUM ein und erzielt damit eine geschätzte Rendite von 2,7 %, was bei den aktuellen Preisen für digitale Vermögenswerte 2,46 Mio. CAD (1,71 Mio. USD) pro Jahr entspricht.

Strategie von DeFi Alpha

Das Unternehmen prüft mehrere Arbitragemöglichkeiten. Im zweiten Quartal 2024 erwirtschaftete es 111,5 Mio. CAD (82,0 Mio. USD) Umsatz, gefolgt von 20,6 Mio. CAD (14,7 Mio. USD) im dritten Quartal 2024, wobei bisher keine Verluste zu verzeichnen waren. Diese Strategie hat die Finanzlage des Unternehmens gestärkt, die Rückzahlung von Schulden ermöglicht und die Ausweitung der Treasury-Strategie für digitale Vermögenswerte unterstützt.

Stillman Digital

Stillman Digital Inc. und Stillman Digital Bermuda Ltd. (zusammen „Stillman Digital") erzielen weiterhin starke Handelsergebnisse und festigen ihre Rolle auf den institutionellen Märkten für digitale Vermögenswerte. Im Februar 2025 wickelte Stillman Digital ein Kundenhandelsvolumen von 1,84 Mrd. CAD (1,28 Mrd. USD) ab und erzielte dabei Handelseinnahmen in Höhe von 1.025.503 CAD (713.518 USD). Dies folgt auf ein Volumen von 2,08 Mrd. CAD (1,45 Mrd. USD) und einen Umsatz von 1.074.217 CAD (747.412 USD) im Januar. Stillman Digital verzeichnete im Februar an einem einzigen Tag einen Spitzenumsatz von 119.291 CAD (83.000 USD), was die potenzielle Skalierbarkeit seiner Handelsaktivitäten unterstreicht.

Stillman Digital konzentriert sich weiterhin auf die Ausweitung seiner elektronischen Handelskapazitäten und den Ausbau seines institutionellen Geschäftsvolumens. Darüber hinaus wurde Stillman Digital als Mitglied in das Circle Alliance Programm aufgenommen, was den Schwerpunkt auf den Stablecoin-Handel legt und die internationale Präsenz des Unternehmens stärkt. Stillman Digital hat seine institutionelle Präsenz weiter ausgebaut und ist nun auch als Maker auf der institutionellen Handelsplattform Talos vertreten.

Mit seinem hochgradig skalierbaren Geschäftsmodell, das auf einer soliden technologischen und regulatorischen Grundlage aufbaut, ist Stillman Digital gut positioniert für weiteres Wachstum, während es seine Handelsinfrastruktur verfeinert und optimiert.

Zu den jüngsten strategischen Entwicklungen vom Februar gehören:

DeFi Technologies in den MSCI Canada Small Cap Index aufgenommen

Das Unternehmen wurde mit Wirkung vom 28. Februar 2025 in den MSCI Canada Small Cap Index aufgenommen, was sein Wachstum und seinen Bekanntheitsgrad unterstreicht. Als Teil der MSCI Global Equity Index Series (GEIS) dient der Index als Benchmark für Small-Cap-Aktien in Kanada, die 14 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des Landes abdecken. Die Aufnahme in die Liste erhöht den Bekanntheitsgrad von DeFi Technologies bei institutionellen Anlegern und spiegelt die starke Marktentwicklung und das Vertrauen der Anleger wider.

DeFi Technologies kündigt seine Teilnahme am Capital Markets Forum in Riad 2025 an und wird das Forum als Platin-Sponsor unterstützen

Das Unternehmen war Platin-Sponsor des Capital Markets Forum (CMF) 2025, das vom 18. bis 20. Februar in Riad, Saudi-Arabien, stattfand. Das Sponsoring unterstreicht die Expansion von DeFi Technologies in den Nahen Osten und die Unterstützung der Vision 2030 Saudi-Arabiens. Die CMF Riyadh, die unter der Schirmherrschaft Seiner Exzellenz Mohammed Al-Jadaan stattfand, brachte globale Investoren, Finanzinstitutionen und politische Entscheidungsträger zusammen, um über die Zukunft der Kapitalmärkte zu diskutieren. Durch das Sponsoring an der Seite von HSBC, Goldman Sachs und Morgan Stanley stärkte DeFi Technologies seine Position bei der Verbindung von TradFi und DeFi mit regulierten digitalen Anlageprodukten.

DeFi Technologies unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung mit CoreFi Strategy und Orinswift Ventures und sichert sich CORE-Token-Zusage im Wert von 20 Mio. US-Dollar von der Core Foundation, um Bitcoin Finance voranzutreiben

DeFi Technologies unterzeichnete eine verbindliche schriftliche Vereinbarung mit CoreFi Strategy und Orinswift Ventures für eine umgekehrte Übernahme (die „CoreFi LOI"). Als Teil dieser Initiative wird die Core Foundation 20 Mio. US-Dollar in Form von CORE Tokens zur Verfügung stellen, um die Kasse von CoreFi zu stärken, während CoreFi plant, weitere 20 Mio. US-Dollar an Finanzmitteln aufzubringen, um das Wachstum der Bitcoin-Finanztechnologien (BTCfi) voranzutreiben. CoreFi Strategy, inspiriert von MicroStrategy, bietet einen regulierten, fremdfinanzierten Bitcoin-Renditeansatz, der die CORE-Blockchain nutzt, die Bitcoin-Einsätze, ein EVM-kompatibles Ökosystem und über 5.700 BTC-Einsätze mit einem Gesamtwert von über 850 Mio. $ unterstützt.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF). Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.

Informationen zu Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com

