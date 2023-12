DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies Inc. kündigt strategische Übernahme des führenden Solana Trading Systems IP an

Toronto (ots/PRNewswire)

Strategische Übernahme: DeFi Technologies Inc. hat eine Vereinbarung über den Erwerb von geistigem Eigentum („ IP" ) abgeschlossen, das für die Solana-Blockchain von zentraler Bedeutung ist, was dem strategischen Ziel entspricht, die Präsenz im Solana-Ökosystem zu erhöhen.

DeFi Technologies Inc. hat eine Vereinbarung über den Erwerb von geistigem Eigentum („ ) abgeschlossen, das für die Solana-Blockchain von zentraler Bedeutung ist, was dem strategischen Ziel entspricht, die Präsenz im Solana-Ökosystem zu erhöhen. Technologi-Iintegration: Das erworbene geistige Eigentum umfasst fortschrittliche Funktionen wie Liquiditätsbereitstellung und innovative Handelsstrategien, die für das Wachstum des Unternehmens in der Blockchain-Technologie entscheidend sind.

Das erworbene geistige Eigentum umfasst fortschrittliche Funktionen wie Liquiditätsbereitstellung und innovative Handelsstrategien, die für das Wachstum des Unternehmens in der Blockchain-Technologie entscheidend sind. Verbesserung der Handelslösungen: Dieses geistige Eigentum ist speziell auf den auf Solana fokussierten Trading Desk zugeschnitten, eine Zusammenarbeit zwischen DeFi Technologies und Valour Inc. mit dem Ziel, ihre Handelslösungen auf der leistungsstarken Solana-Plattform zu verbessern.

Dieses geistige Eigentum ist speziell auf den auf Solana fokussierten Trading Desk zugeschnitten, eine Zusammenarbeit zwischen DeFi Technologies und Valour Inc. mit dem Ziel, ihre Handelslösungen auf der leistungsstarken Solana-Plattform zu verbessern. Solana AUM: Solana ist ein Eckpfeiler der Vermögensverwaltung von Valour Inc. und führt das verwaltete Vermögen des Unternehmens („AUM") mit über 168,8 Millionen C$ an.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF), ein kryptonatives Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens („DeFi") leistet, freut sich bekannt zu geben, dass es einen endgültigen Kaufvertrag (der „Vertrag") über den Erwerb von geistigem Eigentum („IP") von dem bekannten Solana-Entwickler Stefan Jørgensen (die „Übernahme") abgeschlossen hat. Diese Akquisition stellt einen wichtigen Meilenstein in der Expansionsstrategie von DeFi Technologies dar, die sich auf die Erweiterung des Angebots im Solana-Ökosystem konzentriert.

Das von DeFi Technologies erworbene geistige Eigentum umfasst eine Reihe anspruchsvoller Funktionen, darunter fortschrittliche Liquiditätsbereitstellung, innovative Handelsstrategien und -technologien sowie die Verteilung, Verwaltung und Analyse dezentraler Finanzdaten. Diese Elemente sind darauf zugeschnitten, den auf Solana ausgerichteten Trading Desk zu unterstützen, der sowohl von DeFi Technologies als auch von Valour Inc. betrieben wird. Diese strategische Übernahme versetzt DeFi Technologies in die Lage, seine Fähigkeiten erheblich zu verbessern und innovative Handelslösungen und einzigartige Strategien anzubieten, die speziell für Solana entwickelt wurden, eine Blockchain-Plattform, die schnell Anerkennung für ihre herausragenden Leistungsfähigkeiten gewinnt.

Nach Abschluss der Übernahme wird Herr Stefan Jørgensen, der eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung dieses geistigen Eigentums gespielt hat, der DeFi Technologies Gruppe beitreten. Er wird die Expansion des Unternehmens in den Bereichen DeFi-Handel, Entwicklung und Governance vorantreiben. Herr Jørgensen war von 2017 bis 2021 Teil des ersten Entwicklungsteams von Bitcoin Suisse, wo er an der Entwicklung einer hochsicheren digitalen Vermögensverwahrung und eines Kernbankensystems für Kryptowährungen mitwirkte. Darüber hinaus war er von 2021 bis 2023 an der Entwicklung verschiedener Arten von intelligenten Verträgen auf verschiedenen Blockchains beteiligt, darunter auch Finanzverträge für den Handel und die Abrechnung von Optionen auf der Solana Blockchain. Nach der Übernahme plant DeFi Technologies, sein Team zu erweitern und seine Bemühungen in den Bereichen DeFi-Handel, -Entwicklung und -Governance zu intensivieren, insbesondere in Bereichen, die mit dem neu erworbenen geistigen Eigentum zusammenhängen.

Solana ist ein Eckpfeiler in der Vermögensverwaltung von Valour Inc. und führt das verwaltete Vermögen („AUM") des Unternehmens mit über 168,8 Millionen C$ an. Als Blockchain-Plattform zeichnet sich Solana durch seine hohe Leistung aus, die sich durch schnelle und effiziente Verarbeitungsmöglichkeiten auszeichnet. Sie wurde geschickt entwickelt, um dezentralisierte Anwendungen (dApps) und Kryptowährungen zu unterstützen. Der besondere Konsens-Mechanismus der Plattform, Proof of History (PoH) in Verbindung mit Proof of Stake (PoS), untermauert ihre Fähigkeit, Transaktionen schnell zu verarbeiten. Diese Eigenschaft macht Solana zu einer attraktiven Option für Entwickler und Nutzer, die bei Blockchain-Lösungen Wert auf Geschwindigkeit und Kosteneffizienz legen. Derzeit rühmt sich Solana einer Marktkapitalisierung von etwa 30,6 Milliarden US-Dollar und ist damit die sechstgrößte Kryptowährung auf dem Weltmarkt.

„Diese strategische Übernahme von Solana-basiertem geistigem Eigentum ist ein wichtiger Meilenstein für DeFi Technologies und Valour, der unsere Fähigkeiten in der dezentralen Finanzlandschaft erheblich erweitert", sagte Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies. „Durch die Integration dieser fortschrittlichen Technologie ist Valour in der Lage, überlegene Handelslösungen zu liefern, was unser Engagement für die Nutzung von Spitzeninnovationen für greifbare Vorteile in unserem Solana-Ökosystemangebot unterstreicht."

Gemäß der Vereinbarung wird DeFi Technologies insgesamt 7.297.090 Stammaktien des Unternehmens (die „Zahlungsanteile") zu einem angenommenen Preis von 0,55 $ pro Zahlungsaktie an Herrn Jørgensen im Austausch für das gesamte geistige Eigentum ausgeben. Die Zahlungsanteile werden in fünf Tranchen über einen Zeitraum von zwei Jahren ausgegeben und unterliegen der Bedingung, dass Herr Jørgensen zum Zeitpunkt der Ausgabe weiterhin bei DeFi Technologies und dessen Tochtergesellschaften beschäftigt ist. Im Zusammenhang mit der Übernahme werden keine Vermittlungsgebühren gezahlt. Der Abschluss der Akquisition hängt von der Zustimmung der Cboe Canada Exchange und der Erfüllung der Abschlussbedingungen ab.

Informationen zu DeFi Technologies DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI) ( GR: RB9) ( OTC: DEFTF) ist ein kryptonatives Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet.

Mit einem klaren Fokus auf branchenführende Web3-Technologien strebt DeFi Technologies an, Anlegern weitreichenden Zugang zur Zukunft der Finanzwelt zu ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Team von Fachleuten mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte, sind wir bestrebt, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren.

Treten Sie der digitalen Community von DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter bei, und weitere Angaben finden Sie hier https://defi.tech/

Informationen zu Valour Valour Inc. emittiert börsengehandelte Produkte (ETPs), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Valour wurde am 04.12.2019 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI) ( GR: RB9) ( OTC: DEFTF).

Mehr Information über Valour finden Sie unter https://valour.com

Hinweis zur Vorsicht bei zukunftsgerichteten Informationen:Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem der Abschluss der Übernahme, die Vorteile des geistigen Eigentums, die Entwicklung und Notierung künftiger ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzprodukte, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, der Umfang der Aktivitäten, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obgleich das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen prognostizierten abweichen können. Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, ausgenommen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2302994/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Inc__Announces_Strategi.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-inc-kundigt-strategische-ubernahme-des-fuhrenden-solana-trading-systems-ip-an-302019410.html

Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell