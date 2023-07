D'Orio Versicherungsmakler GmbH

Salvatore D'Orio: Umfassender Versicherungsservice rund um die Immobilie

Frankfurt am Main (ots)

Versicherungen im Immobilienbereich sind eine komplexe Angelegenheit - und ein fehlender oder nicht ausreichender Schutz kann zu großen finanziellen Schäden führen. Salvatore D'Orio ist Geschäftsführer der D'Orio Versicherungsmakler GmbH, die sich auf Hausverwalter und Immobilieninvestoren spezialisiert hat. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Entlastung seiner Kunden. Hier erfahren Sie, was einen guten Versicherungsservice im Bereich Immobilien ausmacht.

Hausverwalter und Immobilieninvestoren haben die Aufgabe, Objekte zu verwalten, zu entwickeln, zu kaufen und zu übernehmen. Sie würden sich gern ausschließlich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, doch im Alltag kommen zahlreiche weitere Herausforderungen auf sie zu. Ganz oben steht das Thema Versicherung. Sollten die Verträge gewechselt werden, weil es günstigere Angebote gibt? Reichen die Deckungssummen überhaupt aus? Werden eventuell weitere Versicherungen benötigt? Zusätzlich erfordern aktuelle Schadenfälle die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter, die in der Regel keine Spezialisten für das Thema sind. "Rund um den Versicherungsschutz gibt es täglich viele kleine und große Probleme zu lösen, die einen enormen Aufwand für Hausverwalter und Immobilieninvestoren bedeuten", sagt Salvatore D'Orio, Geschäftsführer der D'Orio Versicherungsmakler GmbH. "Erschwert wird die Sache dadurch, dass es meist mehrere Versicherungspartner gibt und damit der Überblick verloren geht. Wer aber den Überblick verliert, kann schnell in unruhiges Fahrwasser geraten."

Die D'Orio Versicherungsmakler GmbH sieht ihre Aufgabe in einer exzellenten Betreuung von Hausverwaltungen und Immobilieninvestoren. Salvatore D'Orio legt besonderen Wert auf eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit, deren Ziel eine nachhaltige Entlastung seiner Kunden ist. Das Team des Versicherungsmaklers übernimmt die Auswertung des gegenwärtigen Zustands, die Angebotseinholung, sämtliche Wechselmodalitäten und führt auch Mitarbeiterschulungen durch. "Wir arbeiten autark und halten unsere Kunden auf dem Laufenden. Das ist unser Prinzip - egal, ob es sich um einen Schadenfall oder einen Wechsel dreht", betont der Experte. "Mit unserer Hilfe sinkt der Verwaltungsaufwand um bis zu 75 Prozent."

Was einen guten Versicherungsmakler für Hausverwalter und Immobilieninvestoren ausmacht

Eine typische Versicherungsagentur hat eine breit gestreute Zielgruppe. Es geht um Privatkunden und Unternehmen. Damit werden Autos und die Berufsunfähigkeit genauso versichert wie Gebäude oder Vermögensschäden. Das Geschäft einer solchen Agentur ist der Verkauf von Versicherungen. Sie verdient ihr Geld mit den Abschlüssen. "Das sind die Mechanismen der Versicherungsbranche", bestätigt Salvatore D'Orio. "Mit der D'Orio Versicherungsmakler GmbH gehen wir ganz bewusst einen anderen Weg. Unser Schwerpunkt liegt in der Betreuung von Beständen. Natürlich sind für unsere Kunden in erster Linie zwei Fragen von entscheidender Bedeutung: Was muss versichert werden? Und was kostet das Ganze? Die dritte Frage lautet dann aber schon: Wie ist der Service?"

"Wir sind auf Hausverwalter und Immobilieninvestoren spezialisiert, sodass unser Wissen in diesem komplexen Bereich kaum zu schlagen ist", fährt Salvatore D'Orio fort. "Mit unseren Rahmenverträgen erzielen wir deutlich bessere Ergebnisse als ein normaler Versicherungsmakler. Eine Beitragsersparnis von 20 Prozent ist bei uns keine Seltenheit. Vor allem verstehen wir uns aber als Servicepartner, der seinen Kunden die Arbeit abnimmt. Wir hinterfragen die bestehenden Verträge und sorgen für eine schnelle und reibungslose Schadensregulierung. Wenn ein Hausverwalter oder Immobilieninvestor eine langfristige Zusammenarbeit in Sachen Versicherung anstrebt, sind wir mit unserer Expertise zur Stelle."

Worauf sich die Expertise von Salvatore D'Orio gründet

Der berufliche Weg von Salvatore D'Orio begann mit der Betreuung von Privatkunden. Über die eigene Altersabsicherung kam er allerdings mit dem Thema Immobilien in Berührung und das änderte alles. Die Versicherung rund um die Immobilie stellte sich als ein vielschichtiges Aufgabengebiet heraus, das Salvatore D'Orio zu seinem Schwerpunkt machte. Er kam über sein Netzwerk zu einem Versicherungsmakler, der in diesem Bereich äußerst professionell arbeitete und stieg bei ihm als Angestellter ein. Zunächst in der Schadens- und Vertragsabteilung, etwas später als Consultant.

Beim Versichern von Immobilienfonds, Wolkenkratzern und Sportstadien lernte der heutige Experte alles Notwendige, um die Gründung des eigenen Unternehmens anzugehen. "Ich lernte zudem ein unglaublich hohes Servicelevel kennen", fügt er hinzu. "Und das wollte ich unbedingt übernehmen." Inzwischen ist die D'Orio Versicherungsmakler GmbH für zahlreiche Hausverwalter und Immobilieninvestoren tätig. Salvatore D'Orio spricht von einem Heimathafen für seine Kunden.



Original-Content von: D'Orio Versicherungsmakler GmbH, übermittelt durch news aktuell