Dagcosmetics GmbH & Co. kG

Melis Elif Dag: So starten Kosmetikerinnen in die Selbständigkeit

Düsseldorf (ots)

Als Gründerin und Geschäftsführerin von DAGCOSMETICS weiß die Kosmetik-Expertin Melis Dag, wie wichtig der richtige Start in das eigene Beauty-Business ist. Daher bietet sie an ihrem Kosmetikinstitut nicht nur Behandlungen für Ihre Kundinnen an, sondern leitet darüber hinaus auch zertifizierte Schulungen für den Beauty-Nachwuchs. Ihre Fachkenntnisse, die für die erfolgreiche Gründung eines eigenen Beauty-Studios essenziell sind, gibt sie in der DAGCOSMETICS ACADEMY mittlerweile auch in Onlinekursen weiter. Melis Dags Ziel ist die schnelle Umsetzung des erworbenen Wissens, um zügig mehr Kunden und finanzielle Unabhängigkeit zu generieren.

Nicht zuletzt durch die sozialen Medien erlebt die Beauty-Branche derzeit einen enormen Wachstumsschub. Vor allem kostspielige Behandlungen wie Permanent-Make-up oder Wimpernverlängerung stehen bei vielen Kundinnen hoch im Kurs. Doch die erhöhte Nachfrage nach diesen Dienstleistungen garantiert nicht immer einen reibungslosen Start in das eigene Business. "Fachliches Wissen allein ist nicht ausreichend, um ein erfolgreiches Kosmetikstudio zu führen - fehlt es an der richtigen Umsetzung, scheitert ein solches Vorhaben in den allermeisten Fällen", weiß die Unternehmensberaterin und Kosmetikerin Melis Dag aus eigener Erfahrung.

"Mithilfe bewährter Konzepte und der Anleitung einer erfahrenen Mentorin ist es hingegen nicht nur möglich, seine Leidenschaft beruflich auszuleben - vielmehr lässt sich auf dieser Grundlage ein äußerst lukratives Geschäft aufbauen", fügt sie hinzu. Mit ihrer Expertise möchte die Geschäftsführerin von DAGCOSMETICS angehenden Kosmetikerinnen beim Unternehmensaufbau helfen. In zertifizierten Schulungen der DAGCOSMETICS ACADEMY können sich Beauty-Unternehmerinnen unterschiedliche Techniken aneignen und erhalten darüber hinaus erste Starter-Kits, mit denen sie im Home-Studio bereits eigene Behandlungen durchführen können. Außerdem steht den Teilnehmerinnen ein Expertenteam zur Seite, um Fragen zügig und umfassend zu beantworten. In folgenden Tipps verrät Melis Elif Dag, wie die Gründung eines eigenen Beauty-Salons abläuft und Gründerinnen schnell und nachhaltig wachsen können.

Tipp 1: Mit der Wimpern-Schulung beginnen

Um erfolgreich ins Beauty-Business zu starten, ist es heutzutage ratsam, zuallererst die Technik der Wimpernverlängerung bzw. eines professionellen Wimpern-Stylings zu erlernen. Die DAGCOSMETICS ACADEMY bietet in diesem Bereich ein differenziertes Training an, das Absolventinnen dabei hilft, gut vorbereitet und professionell ausgestattet in ihr Geschäft zu starten. Die Kosten für eine Wimpern-Schulung fallen vergleichsweise niedrig aus und beinhalten zudem ein Starter-Set für die ersten Behandlungen im Home-Studio. Wer sauber arbeitet und einen ausgezeichneten Service bietet, wird sich bald eine Stammkundschaft aufbauen und schnell wachsen können.

Tipp 2: Höhere Umsätze durch Permanent-Make-up

Eine intensive Schulung auf dem Gebiet des Permanent-Make-ups führt bereits nach kurzer Zeit zu deutlich mehr Wachstum. Viele Teilnehmerinnen an den Schulungen der DAGCOSMETICS ACADEMY erreichen schon nach wenigen Monaten Umsätze im vier- bis fünfstelligen Bereich. Die Arbeit im Home-Studio lässt sich auf diese Weise ideal mit Studium oder Ausbildung verbinden und eignet sich ausdrücklich für junge Mütter, die sich auch in ihrer Arbeit verwirklichen möchten. Wer schnell mehr Wachstum erreichen will, kann sich bei einem gewissen Kundenstamm nach einer passenden Location für ein eigenes Studio umsehen.

Tipp 3: Umfassende Hilfestellung durch das Expertenteam von DAGCOSMETICS

Alle Schulungen bereiten die Teilnehmerinnen sorgfältig auf ihre zukünftige Selbständigkeit vor. Dazu gehört das Erlernen von Marketing-Strategien über soziale Kanäle sowie die Fokussierung auf das richtige Mindset. Ein Trainerteam steht jederzeit zur Verfügung, um Fragen schnell und ausführlich zu beantworten. Ein weiterer Vorteil der Coaching-Programme besteht in der Möglichkeit, günstige Erstausstattungen zu erwerben, die den Einstieg in das Beauty-Business maßgeblich erleichtern.

Sie möchten Ihr eigenes Kosmetikstudio eröffnen und suchen nach einer erfahrenen Mentorin? Kontaktieren Sie Melis Dag und besuchen Sie die Schulungen der DAGCOSMETICS ACADEMY!

