Summerfield Music oHG

DJ Robin gibt "24-6" Vollgas! Nach "Layla" und "Bumsbar" geht für ihn die Party solo weiter...

Heiligenroth (ots)

Spätestens seit den kontroversen Diskussionen um den Hit des Jahres 2022, "Layla", im vergangenen Sommer ist der Name von DJ Robin jedem ein Begriff. Der einstige Stadtprinz von Stuttgart landete aber schon weit vor dem großen Durchbruch im Partyschlager-Dschungel. Mehr als 2,9 Millionen Hörer streamen seine Songs auf Spotify und am 28. Juli 2023 kommt ein weiter Ohrwurm dazu.

"24-6" heißt die Nummer, die für Robin Leutner, wie der DJ mit richtigem Namen heißt, sein Leben als DJ beschreibt. Er ist da, um Menschen zu unterhalten, sie auf der Bühne mit seinen Songs aus dem Alltag zu reißen und die kleinen und großen Sorgen des Lebens für einen Moment vergessen zu lassen.

DJ Robin lebt die "24-6" und will das nun gemeinsam mit seinen Fans und den knapp 60k Insta-Followern feiern. "Wichtig ist mir, dass die Menschen Spaß am Leben haben und das versuche ich ihnen auf diese Weise, mit Party und einem guten Getränk, wieder ins Leben zu zurück zu bringen."

Die Single "24-6" erscheint am Freitag, 28. Juli 2023 und wird bereits am Wochenende ein fester Bestandteil von DJ Robins Live-Auftritten sein. Am Freitag tritt er in Bad Soden-Salmünster und Schüttorf auf. Am Samstag wird er in Bochum zu Gast sein, bevor er am Sonntag im ZDF-Fernsehgarten auftreten wird.

Ab Mitternacht ist "24-6" auf allen Portalen bereit gestreamt und in die persönliche Playlist gepackt zu werden. Das passende Video findet sich auf dem YouTube-Kanal des Labels Summerfield.

Original-Content von: Summerfield Music oHG, übermittelt durch news aktuell