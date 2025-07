ZÖLLER-KIPPER GmbH

Smarte Müllabfuhr: Künstliche Intelligenz schützt Menschen im Einsatz

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Bei der Müllabfuhr kann es im Rückraum des Fahrzeugs schnell gefährlich werden. Gerade beim Entleeren der Tonnen arbeiten die Müllwerker in einem Bereich mit hohem Unfallrisiko. Das Mainzer Unternehmen ZÖLLER-KIPPER bringt jetzt eine Innovation auf die Straße, die Leben schützen kann: Eine Kamera mit künstlicher Intelligenz, die automatisch erkennt, ob eine Gefahrensituation vorliegt - und blitzschnell die Maschine stoppt.

Die neue Lösung heißt Z-CAM. Die intelligente Kamera beobachtet ununterbrochen den Arbeitsbereich am Fahrzeugheck. Die entscheidende Technik steckt aber im Inneren: Eine intelligente Software analysiert, was rund um die Entleerungsvorrichtung (Lifter) passiert und wer sich dort bewegt. Die KI unterscheidet zuverlässig zwischen Personen und Mülltonnen, bewertet Risiken in Echtzeit und entscheidet dann automatisch, ob der Lifter starten darf - oder lieber sofort stoppt.

"Unser Ziel ist, die Müllwerker noch besser zu schützen - mit intelligenter Technik, die im entscheidenden Moment richtig reagiert", sagt Dr. Bojan Ferhadbegovic, Leiter der Entwicklung bei ZÖLLER-KIPPER. So können schwere Unfälle verhindert werden - und der Arbeitsalltag in der Entsorgung wird sicherer. Ist die Situation unkritisch, läuft der Entleerungsvorgang automatisch, schnell und reibungslos ab.

Was die KI möglich macht - auf einen Blick:

Sicherer arbeiten: Die KI erkennt gefährliche Situationen - und greift automatisch ein.

Die KI erkennt gefährliche Situationen - und greift automatisch ein. Effizienter unterwegs: Die Technik erkennt von selbst, ob ein kleiner oder großer Müllbehälter eingehängt wird, und passt den Betriebsmodus automatisch an.

Die Technik erkennt von selbst, ob ein kleiner oder großer Müllbehälter eingehängt wird, und passt den Betriebsmodus automatisch an. Einfach nachrüsten: Die Lösung kann auch in bestehende Müllfahrzeuge eingebaut werden.

ZÖLLER-KIPPER unterstreicht mit der Z-CAM erneut seinen Anspruch, innovative Technologien für einen sicheren und effizienten Entsorgungsalltag bereitzustellen - heute einsatzbereit, morgen noch intelligenter.

Über die ZOELLER GRUPPE

Die ZOELLER GRUPPE ist Expertin für modernste Abfallsammelfahrzeuge und Entleerungsvorrichtungen für Müllbehälter mit Stammsitz in Mainz, Deutschland. Die Gruppe erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von knapp 680 Millionen Euro und beschäftigt weltweit 3.188 Spezialisten in 10 Ländern.

Original-Content von: ZÖLLER-KIPPER GmbH, übermittelt durch news aktuell