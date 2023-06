TOP LEGENDS

WAYNE GRETZKY STELLT EXKLUSIVES NEUES SAMMLERSTÜCK VON TOP LEGENDS VOR, EINEM UNTERNEHMEN FÜR MEMORABILIEN

Las Vegas (ots/PRNewswire)

Die value-note®, ein Erinnerungsstück, das Gretzky abbildet, ist ab sofort erhältlich

TOP LEGENDS, ein neues Unternehmen für Sport- und Unterhaltungsmemorabilien, hat eine exklusive value-note® der Eishockeylegende Wayne Gretzky herausgebracht. Die value-note® wurde in Zusammenarbeit mit Upper Deck entwickelt und erinnert an eine Banknote. Es handelt sich um ein einzigartiges Sammlerstück, das hohe Kunstfertigkeit, authentisches Design, originale Herstellung und hochentwickelte Sicherheitsmerkmale in sich vereint.

TOP LEGENDS kombiniert die Technologie des 21. Jahrhunderts mit den Drucktechniken für Banknoten der alten Welt und bietet eines der anspruchsvollsten Erinnerungsstücke, die je geschafften wurden. Bei der Herstellung der value-notes® werden ähnliche Methoden verwendet, wie sie nationale Regierungen nutzen, um ihre Währungen zu drucken.

„Es ist eine Ehre, die erste Person zu sein, die auf einer value-note® von TOP LEGENDS abgebildet ist", so Gretzky. „Ich sehe Erfolg nie als selbstverständlich an und meine Leidenschaft für Eishockey hat mich durch alle Höhen und Tiefen einer Profikarriere gebracht. Ich hoffe, dass dieses Erinnerungsstück Generationen künftiger Legenden inspiriert".

Gretzkys Eishockey-value-note® ist ab 440 US-Dollar erhältlich. Sie ist die erste in einer Serie von sieben Ausgaben mit bedeutenden Persönlichkeiten des Sports, die in den nächsten sieben Jahren vorgestellt werden sollen, wobei jedes Jahr eine erscheinen wird. Künftige Legenden werden für weitere individuelle Serien angekündigt, die von Sporthelden bis hin zu Ikonen der Unterhaltungsbranche reichen. Die nächste Serie dreht sich um Leichtathletik und beginnt mit dem besten Sprinter aller Zeiten, Usain Bolt.

Radek Šulta, CEO von TOP LEGENDS, erklärt: „Wir konnten uns keinen kultverdächtigeren Sportler als Wayne Gretzky vorstellen, um diesen Traum zu verwirklichen, und ihn als unsere allererste TOP LEGEND zu haben, ist bemerkenswert."

Die value-note® bildet ein Porträt von Gretzky ab, der auch als ,,The Great One" bekannt ist, sowie sein berühmtes Zitat: ,,100 Prozent der Schüsse, die du nicht abgibst, verfehlen ihr Ziel." Auf der Rückseite sind die charakteristischen Eishockeymanöver dargestellt, für die er bekannt wurde. Die Zahlen 1981 und 1982 erinnern an die Saison 1981–1982, in der Gretzky mit 92 Toren sämtliche Rekorde brach – eine Bestmarke, die auch nach mehr als 40 Jahren noch Bestand hat. Die Serie wird in zwei Kategorien angeboten – GOLDEN und ORIGINAL Edition. Für die unterzeichnete GOLDEN Edition hat TOP LEGENDS mit Upper Deck und seiner Lizenzagentur Brevettar zusammengearbeitet.

