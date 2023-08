Prof. Dr. med. Frank Bahr

Offener Brief: Prof. Dr. Frank Bahr aus München widerspricht Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach. Lasermedizin von BMG-Expertenteam noch nicht berücksichtigt

In einem Offenen Brief an Prof. Dr. Karl Lauterbach widerspricht Prof. Dr. med. Frank Bahr aus München der Aussage des Gesundheitsministers, dass es bisher keine effektive Therapie zur Behandlung von Long-Covid gibt. Prof. Dr. Bahr weist darauf hin, dass als Therapieansatz zur Behandlung von Post-/Long-Covid-Patienten innerhalb des Long-Covid-Expertenteam des Bundesministers die innovative Lasermedizin bisher keine Berücksichtigung findet. Dabei konnte Prof. Dr. Bahr hiermit bereits erstaunliche Ergebnisse erzielen. Die nebenwirkungsfreie Laser-Therapie, die Prof. Dr. Bahr über die wichtigsten Areale der Lunge bei Long-Covid-Patienten praktiziert, schafft es in nur circa drei Sitzungen die stark gestörten Energiezentren der Patienten wiederherzustellen. In dem Schreiben bietet Prof. Dr. Bahr dem Bundesgesundheitsminister und seinem Long-Covid-Expertenteam zu Studienzwecken an, Long-Covid-Patienten begleitend in seiner Münchener Praxis zu behandeln und seine Ergebnisse zu teilen.

Wie werden Prof. Dr. Karl Lauterbach und sein Long-Covid-Expertenteam, die auf der Suche nach erfolgreichen Long-Covid-Therapien sind, auf die Erfolge der Lasermedizin nun reagieren?

Website: https://long-covid-hilfe.info/

