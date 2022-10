Conny GmbH

Deutschland kriegt Geld zurück: Dieser Gründer verteilt hunderte Millionen Euro an deutsche Haushalte

Deutschland kriegt Geld zurück: Unter dieses Motto stellt ein Gründer sein neues Projekt. Dr. Daniel Halmer hat dafür hunderte Millionen Euro dabei, die er an deutsche Bankkund*innen verteilen möchte - bei Bedarf sogar mehr. Für Verbraucher*innen gegen Banken. Aber warum?

Beinahe jede*r Kontoinhaber*in in Deutschland hat einen Anspruch auf Rückzahlung zu viel gezahlter Kontogebühren. Denn die Erhöhung von Kontogebühren, ohne die ausdrückliche Zustimmung der Kund*innen, ist unzulässig. Das entschied der Bundesgerichtshof zu Gunsten der Verbraucher*innen am 27. April 2021.

Dr. Daniel Halmer ist bekannt geworden durch sein Engagement für Verbraucher*innen im Bereich Mietrecht. Mit wenigermiete.de hat er über zehntausend Menschen geholfen, ihre Miete langfristig zu senken und zu viel gezahlte Leistungen zurückzuholen. Heute heißt wenigermiete.de CONNY ( https://conny.de/) und unterstützt Verbraucher*innen in verschiedenen Bereichen unkompliziert und schnell ihr Recht durchzusetzen.

20 Euro für zu viel gezahlte Kontogebühren - Ganz einfach mit CONNY

Mit CONNY und ihren Partnern können sich Bankkund*innen schnell und einfach Geld zurückholen. Das Unternehmen überweist fast allen 60 Millionen Kontobesitzer*innen in Deutschland, die sich für die Aktion registrieren, 20 Euro. Wer von einer Erhöhung der Gebühren betroffen war, bekommt den Betrag direkt ausgezahlt - und das ohne komplizierte Angaben, Verträge oder finanzielle Risiken. Eine CONNY übernimmt dabei die Ansprüche der Kontoinhaber*innen, zieht gegen die Banken vor Gericht, trägt auch bei Niederlagen alle finanziellen Risiken.

Gegen Banken und Sparkassen - Im Einsatz für Verbraucherrechte

Gehen Verbraucher*innen allein gegen die eigene Bank oder Sparkasse vor, müssen sie mit einem langwierigen und komplizierten Verfahren rechnen. Laut Verbraucherzentralen werden die Forderungen oft ignoriert, verzögert und grundlos abgelehnt. In Einzelfällen wurde den Kunden sogar mit einer Kündigung gedroht. Der Weg zum eigenen Recht und zur Erstattung der Kosten ist also kompliziert und erfordert viel Geduld. Jenen Verbraucher*innen, die den Service der CONNY-Projektgesellschaft nutzen, sind dagegen 20EUR sicher. Bis heute haben sich bereits Zehntausende registriert.

Dr. Daniel Halmer, Jurist und Gründer von CONNY GmbH, kommentiert: "Mit CONNY möchten wir den Menschen helfen, ihr Recht einzufordern und unzulässige Erhebungen von Gebühren nicht einfach hinzunehmen. Die Banken machen es ihren Kund*innen dabei sehr schwer: Sie handeln intransparent, reagieren nicht auf Rückforderungen oder stellen in Einzelfällen sogar die Kündigung in den Raum. Zwischen Recht haben und Recht bekommen besteht in Deutschland leider oft noch eine riesige Kluft. Das wollen wir mit CONNY ändern und die Verbraucher*innen dabei unterstützen, sich gegen Banken, Vermieter*innen oder Großunternehmen durchzusetzen."

Über Conny:

Die CONNY GmbH betreibt CONNY.de, Deutschlands führende Online-Plattform zur Durchsetzung von Verbraucherrechten. Das Berliner Unternehmen will allen Menschen zu ihrem Recht verhelfen, unabhängig vom Geldbeutel, Wissen oder Zeitaufwand. CONNY wurde 2016 als wenigermiete.de von Dr. Daniel Halmer und Dr. Frederik Gärtner in Berlin gegründet, um Mieter bei der Durchsetzung der Mietpreisbremse zu unterstützen und so ihre Miete zu senken. Heute führt Dr. Daniel Halmer als CEO das Unternehmen unter der Marke CONNY weiter, das inzwischen zahlreiche Verbraucherservices in den Bereichen Mietrecht, Arbeitsrecht und Telekommunikationsrecht umfasst.

Über Deutschland kriegt Geld zurück:

Zahllose Banken, darunter viele Sparkassen und Volksbanken, haben ohne Zustimmung ihrer Kund*innen überhöhte und illegale Kontoführungsgebühren eingezogen. Mit dem Urteil des Bundesgerichtshof vom 27. April 2021 ist es den Verbraucher*innen möglich, diese unzulässigen Gebühren zurückzufordern. Die Durchsetzung des Anspruchs auf Rückerstattung kann jedoch kompliziert und zeitaufwendig sein. Mit dem innovativen Service von CONNY und ihren Partnern wird ihnen in nur wenigen Sekunden zu ihrem Recht verholfen. In nur wenigen Schritten erhalten sie 20 Euro ausbezahlt.

