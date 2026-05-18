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Spritdiebstahl auf Rekordniveau: Wie sich Unternehmen und Autofahrer jetzt effektiv schützen können

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Föhren (ots)

Hohe Treibstoffpreise machen Diesel und Benzin zur Zielscheibe organisierter Kriminalität. Ob auf Baustellen, Parkplätzen oder in Logistikzentren – immer häufiger werden Tanks angezapft, Fuhrparks geplündert oder Lagerbestände gestohlen. Besonders betroffen sind abgelegene Flächen, wo Täter oft ungestört agieren.

„Täter gehen heute organisiert und schnell vor – reine Abschreckung reicht nicht mehr“, sagt Andreas Schmitz, Chief Security Operations (CSO/Prokurist) der LivEye GmbH. Durch seine Arbeit in der Absicherung von Baustellen, Industrieflächen und kritischer Infrastruktur kennt er die typischen Schwachstellen und Vorgehensweisen der Täter genau. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Lösungen jetzt wirklich wirken und wie sich Diebstähle frühzeitig verhindern lassen.

Professionalisierte Täterstrukturen und klare Abläufe

In den vergangenen Jahren hat sich das Vorgehen der Täter deutlich verändert. An die Stelle spontaner Einzeltaten sind zunehmend strukturierte und gezielt vorbereitete Aktionen getreten. Täter beobachten Standorte im Vorfeld, analysieren Abläufe und wählen Zeitfenster mit möglichst geringer Präsenz – insbesondere nachts oder an Wochenenden.

Darauf aufbauend folgen die Taten meist einem klaren Muster. Zunächst werden Zufahrten, Lichtverhältnisse, Kameras sowie Fluchtwege geprüft. Anschließend erfolgt der Zugriff schnell und koordiniert: Mit Pumpen, Kanistern oder geeigneten Fahrzeugen werden innerhalb kürzester Zeit große Mengen Kraftstoff entwendet. Die eigentliche Tat dauert häufig nur wenige Minuten, wodurch die Entdeckungswahrscheinlichkeit erheblich sinkt.

Typische Schwachstellen im Betrieb

Parallel dazu nutzen Täter gezielt bestehende Lücken aus. Besonders anfällig sind schlecht einsehbare Randbereiche, unbeleuchtete Flächen oder offene Zufahrten. Ebenso problematisch sind ungesicherte Tankdeckel, abgestellte Maschinen mit gefüllten Tanks sowie fehlende Überwachung außerhalb der Arbeitszeiten.

Hinzu kommt, dass Sicherheitskonzepte in der Praxis oft nicht durchgängig greifen. Während tagsüber eine gewisse Kontrolle besteht, entstehen nachts oder an Wochenenden Freiräume, die gezielt ausgenutzt werden. Gerade hinter Containerreihen, an Materiallagern oder entlang von Bauzäunen entstehen so regelmäßig sogenannte „blinde Flecken“.

Warum klassische Maßnahmen nicht ausreichen

Vor diesem Hintergrund zeigen sich die Grenzen klassischer Schutzmaßnahmen deutlich. Zäune, Beleuchtung oder Hinweisschilder können zwar eine gewisse abschreckende Wirkung entfalten, verlieren jedoch an Effektivität, wenn keine unmittelbare Reaktion erfolgt. Ein Zaun wird überstiegen, ein Schild ignoriert, und selbst gut ausgeleuchtete Bereiche bieten keinen Schutz, wenn niemand eingreift.

Entscheidend ist daher nicht allein die Sichtbarkeit von Sicherheitsmaßnahmen, sondern ob Täter damit rechnen müssen, entdeckt und direkt angesprochen zu werden. Genau hier liegt in vielen Fällen die Schwachstelle.

Mobile Videoüberwachung als wirksamer Ansatz

Moderne, mobile Videoüberwachung setzt genau an diesem Punkt an. Im Unterschied zu klassischen Kamerasystemen, die primär zur nachträglichen Aufklärung dienen, ermöglichen aktuelle Lösungen eine Echtzeitanalyse von Situationen. KI-gestützte Systeme erkennen dabei nicht nur Bewegungen, sondern bewerten auch Verhaltensmuster und filtern irrelevante Ereignisse heraus.

In Kombination mit einer 24/7-Leitstelle entsteht so ein präventiver Ansatz. Verdächtige Aktivitäten werden unmittelbar erkannt, verifiziert und können direkt adressiert werden – etwa durch eine gezielte Ansprache, Alarmierung oder weitere Interventionsmaßnahmen. Dadurch verschiebt sich der Fokus von der reinen Dokumentation hin zur aktiven Verhinderung von Straftaten.

Ein Beispiel für diese Entwicklung ist die LivEye GmbH. Das Unternehmen bietet seit 2018 mobile Videoüberwachungssysteme in ganz Europa an und kombiniert moderne Kameratechnik mit KI-gestützter Anomalieerkennung sowie einer rund um die Uhr besetzten Leitstelle. Mit über 2.000 Systemen und rund 140 Mitarbeitenden hat sich LivEye als einer der führenden Anbieter in diesem Bereich etabliert.

Grenzen und Voraussetzungen moderner Systeme

Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass auch moderne Technologien bestimmten Rahmenbedingungen unterliegen. Witterungseinflüsse wie Nebel, Starkregen oder Schnee können die Sicht beeinträchtigen, ebenso ungünstige Kamerapositionen oder gezielte Manipulationsversuche.

Um eine zuverlässige Wirkung zu erzielen, ist daher ein durchdachtes Gesamtkonzept erforderlich. Neben der technischen Ausstattung spielen die richtige Platzierung der Systeme, eine stabile Strom- und Netzversorgung sowie geeignete Schutzmaßnahmen gegen Sabotage eine zentrale Rolle. Ergänzend sorgt die menschliche Verifikation in der Leitstelle dafür, dass Situationen korrekt bewertet werden.

Sicherheit frühzeitig mitdenken

Abschließend wird deutlich, dass ein reaktiver Umgang mit Sicherheitsrisiken nicht ausreicht. Unternehmen, die erst nach einem Schadensfall handeln, müssen häufig bereits mit finanziellen Verlusten, Projektverzögerungen und erhöhtem Wiederholungsrisiko umgehen.

Stattdessen empfiehlt es sich, Sicherheitsmaßnahmen von Beginn an in die Planung zu integrieren. Ähnlich wie Logistik, Energieversorgung oder Bauzeiten sollten auch Schutzkonzepte frühzeitig berücksichtigt werden. Vor dem Hintergrund zunehmend professioneller Täterstrukturen bietet mobile Videoüberwachung hierbei einen wirksamen und praxisnahen Ansatz, um Risiken zu minimieren und Schäden im Idealfall ganz zu vermeiden.

Über LivEye

Die LivEye GmbH bietet seit 2018 mobile Videoüberwachungssysteme in ganz Europa. Das Full-Service-Konzept mit moderner Kameratechnik, KI-gestützter Anomalieerkennung und 24/7-Leitstelle richtet sich an Kunden vom Gewerbebetrieb bis zum Kraftwerk. Mit über 2.500 Systemen und rund 150 Mitarbeitenden zählt LivEye zu den führenden Anbietern mobiler Videoüberwachung in Europa. Weitere Infos liefern www.liveye.com und www.nstr.security.

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