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Diesel-Diebe räumen ab: Warum Überwachung jetzt immer wichtiger wird

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Föhren (ots)

Dieseldiebstahl nimmt in Deutschland spürbar zu – besonders auf Baustellen, Betriebshöfen und Rastplätzen schlagen Täter immer häufiger zu. Oft reichen wenige Minuten: Tank auf, Schlauch rein, mehrere hundert Liter abgepumpt. Für Unternehmen entstehen dabei nicht nur direkte Kosten, sondern auch Ausfälle und Folgeschäden an Fahrzeugen oder Maschinen.

„Das eigentliche Problem ist nicht nur der Diebstahl selbst, sondern wie leicht er unbemerkt bleibt“, sagt Carsten Simons von der LivEye GmbH. „Viele Täter wissen genau, wo sie nicht gesehen werden und genau dort schlagen sie zu.“ In diesem Beitrag erfahren Sie, warum klassische Sicherungen oft nicht mehr ausreichen, welche Rolle moderne Überwachung – etwa durch Kameras, Sensoren und Echtzeit-Alarmierung – spielt und wie Unternehmen ihre Fahrzeuge und Baustellen gezielt gegen organisierte Täter schützen können.

Warum Dieseldiebstahl so schwer zu kontrollieren ist

Die Rahmenbedingungen begünstigen viele dieser Taten. Baustellen, Betriebshöfe oder Logistikflächen sind häufig weitläufig, teilweise unübersichtlich und außerhalb der Arbeitszeiten kaum besetzt. Gerade nachts oder am Wochenende fehlt es an direkter Kontrolle, sodass Täter gezielt Zeitfenster nutzen, in denen sie ungestört agieren können.

Hinzu kommt, dass Dieseldiebstahl oft professionell organisiert ist. Täter gehen strukturiert vor, kennen typische Schwachstellen und nutzen gezielt schlecht einsehbare Bereiche. Dabei reicht häufig schon ein kurzer Zugang, um erhebliche Mengen Kraftstoff zu entwenden. Bleibt der Vorfall unbemerkt, fehlen im Nachhinein entscheidende Informationen zum Ablauf, was sowohl die Aufklärung als auch die Prävention erschwert.

Warum klassische Sicherungsmaßnahmen an ihre Grenzen stoßen

Viele Unternehmen setzen nach wie vor auf grundlegende Schutzmaßnahmen wie Zäune, Beleuchtung oder mechanische Sicherungen an Tanks. Diese Maßnahmen sind zwar sinnvoll, bieten jedoch allein keinen ausreichenden Schutz. Sie wirken in erster Linie abschreckend, verhindern aber nicht, dass gezielt vorbereitete Täter Zugang finden.

Ein weiteres Problem liegt in der fehlenden Vernetzung. Einzelne Maßnahmen existieren oft nebeneinander, ohne miteinander zu kommunizieren oder eine Reaktion auszulösen. Kameras, die lediglich aufzeichnen, dokumentieren den Vorfall zwar im Nachhinein, greifen jedoch nicht aktiv in das Geschehen ein. Dadurch entsteht ein Sicherheitskonzept, das zwar sichtbar ist, aber im entscheidenden Moment keine Wirkung entfaltet.

Früherkennung und Reaktion als entscheidender Faktor

Wirksam wird Überwachung vor allem dann, wenn sie nicht nur dokumentiert, sondern aktiv zur Gefahrenabwehr beiträgt. Entscheidend ist die Fähigkeit, Vorfälle frühzeitig zu erkennen und unmittelbar darauf zu reagieren. Genau hier setzen moderne Systeme an.

Durch den Einsatz von KI-gestützter Videoanalyse lassen sich auffällige Bewegungen und Verhaltensmuster in Echtzeit identifizieren. Dabei unterscheiden moderne Technologien zwischen sicherheitsrelevanten Ereignissen und harmlosen Auslösern, was die Zahl der Fehlalarme deutlich reduziert. Wird eine verdächtige Situation erkannt, erfolgt unmittelbar eine Meldung an eine Leitstelle, wo geschulte Kräfte die Lage bewerten und entsprechende Maßnahmen einleiten.

Diese können über direkte Ansprache über Lautsprecher bis hin zur Alarmierung von Sicherheitsdiensten oder Polizei reichen. Dadurch wird aus passiver Überwachung ein aktives Sicherheitsinstrument, das den Ablauf eines Diebstahls bereits im Ansatz stören kann.

Mobile Überwachung als flexible Lösung für wechselnde Risikozonen

Gerade bei temporären Einsatzorten wie Baustellen oder wechselnden Abstellflächen stoßen fest installierte Systeme schnell an ihre Grenzen. Hier gewinnen mobile Lösungen an Bedeutung, da sie flexibel dort eingesetzt werden können, wo ein erhöhtes Risiko besteht.

Mobile Videoüberwachungssysteme ermöglichen eine gezielte Absicherung solcher Risikozonen, ohne dass dauerhafte Installationen notwendig sind. Anbieter wie LivEye kombinieren dabei Kameratechnik, intelligente Auswertung und eine kontinuierliche Anbindung an eine Leitstelle. Auffälligkeiten werden nicht nur erfasst, sondern aktiv bewertet und in konkrete Maßnahmen überführt.

Ein wesentlicher Vorteil liegt in der Sichtbarkeit. Die Präsenz solcher Systeme signalisiert klar, dass ein Bereich überwacht wird und Vorfälle nicht unbeachtet bleiben. Genau dieses Signal kann bereits präventiv wirken, da es die Anonymität reduziert, auf die viele Täter angewiesen sind.

Ganzheitliche Sicherheitskonzepte statt Insellösungen

Die Praxis zeigt, dass einzelne Maßnahmen selten ausreichen. Erst das Zusammenspiel verschiedener Elemente führt zu einem belastbaren Sicherheitsniveau. Dazu gehören bauliche Sicherungen ebenso wie technische Überwachung und klar definierte Reaktionsprozesse.

Wird Überwachung in bestehende Abläufe integriert und mit organisatorischen Maßnahmen verknüpft, entsteht ein System, das nicht nur reagiert, sondern vorausschauend wirkt. Dabei geht es weniger um maximale Überwachung als um gezielte, risikobasierte Absicherung.

Dieseldiebstahl lässt sich nicht vollständig verhindern, doch seine Attraktivität kann deutlich reduziert werden. Entscheidend ist, potenziellen Tätern Zeit, Anonymität und ungestörte Abläufe zu entziehen. Moderne Überwachungstechnologie, insbesondere in mobiler, vernetzter Form, kann hierzu einen sachlichen und wirksamen Beitrag leisten.

Über LivEye

Die LivEye GmbH bietet seit 2018 mobile Videoüberwachungssysteme in ganz Europa. Das Full-Service-Konzept mit moderner Kameratechnik, KI-gestützter Anomalieerkennung und 24/7-Leitstelle richtet sich an Kunden vom Gewerbebetrieb bis zum Kraftwerk. Mit über 2.500 Systemen und rund 150 Mitarbeitenden zählt LivEye zu den führenden Anbietern mobiler Videoüberwachung in Europa. Weitere Infos liefern www.liveye.com und www.nstr.security.

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