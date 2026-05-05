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NSTR.security zeigt auf der TECH 2026, warum Videosicherheit neu gedacht werden muss

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Heilbronn / Föhren (ots)

Carsten Simons spricht im House of Defense über Disruption, Made in Germany und den Bruch mit klassischer Festinstallation.

NSTR.security und LivEye präsentieren sich auf der TECH 2026 in Heilbronn im House of Defense. Die Veranstaltung zählt zu den relevantesten europäischen Technologieformaten und bringt vom 31. Mai bis 2. Juni 2026 Entscheider aus Wirtschaft, Politik, Industrie, Defense und Tech zusammen.

Im Mittelpunkt des Auftritts steht eine klare These: Deutschland hat in der physischen Sicherheit kein Innovationsproblem, sondern ein Modellproblem. NSTR.security zeigt, wie Videosicherheit schneller, skalierbarer und souveräner werden kann – durch integrierte Technologie, Betrieb aus Deutschland, ein kompaktes Produktdesign und ein Planungstool, das Kunden befähigt, Sicherheit selbst besser zu verstehen und vorzudenken.

Ein besonderer Programmpunkt ist der Auftritt von Carsten Simons, CEO von LivEye und treibende Kraft hinter NSTR.security. In seiner Session “Is the Security Train Already Gone for Germany? The Only Way Back Is Disruption — We’ll Show How” spricht er am 1. Juni 2026 auf der Defense Stage darüber, warum echte Disruption auch bedeutet, das eigene Erfolgsmodell infrage zu stellen.

Über die LivEye GmbH

Die LivEye GmbH bietet seit 2018 mobile Videoüberwachungssysteme für den Einsatz in ganz Europa. Sie erfüllt mit ihrem Full-Service-Konzept Sicherheitsansprüche vom Gewerbebetrieb bis zum Kraftwerk. Mit moderner Kameratechnik, gezieltem Einsatz von KI-gestützter Anomalieerkennung und 24/7 besetzter Leitstelle überwachen ihre Lösungen temporäre Risikozonen. Dauerhafte Installation im Abo-Modell ermöglicht das inhouse produzierte System nstr.security. LivEye beschäftigt rund 140 Mitarbeiter an zehn Standorten in der D-A-CH-Region sowie in Polen. Mit mehr als 2.000 Systemen im Einsatz zählt das Unternehmen zu den größten Anbietern mobiler Videoüberwachung in Europa. Qualität und Service unterstreichen zahlreiche Zertifizierungen wie ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 oder HPQR als anerkannter Partner für öffentliche Aufträge. Besondere Anerkennung erhielt LivEye durch den Best of Technology Award 2025 der WirtschaftsWoche sowie die Auszeichnung des FAZ-Instituts als attraktiver Arbeitgeber. Weitere Infos liefern www.liveye.com und www.nstr.security.

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