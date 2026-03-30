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LivEye eröffnet neues Marketing-Büro in Berlin

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Berlin (ots)

LivEye wächst weiter: Seit Januar 2026 ist das Marketing-Team des Unternehmens in neuen Büroräumen in der Karl-Marx-Allee 79 in Berlin ansässig. Der Standort liegt im kreativen Zentrum von Friedrichshain, unweit der Spree, und bietet mit seiner Umgebung aus innovativen Start-ups, Cafés und urbaner Kultur ideale Voraussetzungen für Inspiration, Austausch und produktives Arbeiten.

Am Berliner Standort verantwortet das Team zentrale Aufgaben rund um Kommunikation und Markenauftritt. Unterstützung kommt von zwei weiteren Marketingkollegen am Standort Föhren. Gemeinsam bildet das Team eine standortübergreifend eng vernetzte Einheit, die effizient und kollaborativ zusammenarbeitet.

Raum für Ideen und Zusammenarbeit

Die neuen Büroräume setzen auf ein offenes Raumkonzept, das Kreativität, kurze Abstimmungswege und Teamarbeit fördert. Ergänzt wird dies durch einen Loungebereich, der Raum für informelle Meetings sowie Rückzugsmöglichkeiten bietet und gleichermaßen zur Ideenentwicklung wie zur kurzen Erholung genutzt werden kann.

Franziska Annola, Team Lead Marketing bei LivEye, erklärt: „Das Büro ist für uns ein echter Glücksgriff: lichtdurchflutet, zentral gelegen und inspirierend. Die Atmosphäre bringt uns als Team noch näher zusammen und sorgt dafür, dass Ideen nicht nur entstehen, sondern gezielt weiterentwickelt werden.“

Wachstum mit Blick nach vorn

Mit dem neuen Standort in Berlin setzt LivEye den nächsten Schritt in seiner Unternehmensentwicklung und freut sich auf neue Impulse, intensiven Austausch und den Dialog vor Ort.

Über die LivEye GmbH

Die LivEye GmbH bietet seit 2018 mobile Videoüberwachungssysteme für den Einsatz in ganz Europa. Sie erfüllt mit ihrem Full-Service-Konzept Sicherheitsansprüche vom Gewerbebetrieb bis zum Kraftwerk. Mit moderner Kameratechnik, gezieltem Einsatz von KI-gestützter Anomalieerkennung und 24/7 besetzter Leitstelle überwachen ihre Lösungen temporäre Risikozonen. Dauerhafte Installation im Abo-Modell ermöglicht das inhouse produzierte System nstr.security. LivEye beschäftigt rund 140 Mitarbeiter an zehn Standorten in der D-A-CH-Region sowie in Polen. Mit mehr als 2.000 Systemen im Einsatz zählt das Unternehmen zu den größten Anbietern mobiler Videoüberwachung in Europa. Weitere Infos liefern www.liveye.com und www.nstr.security.

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