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Nur die Besten der Welt: Frankfurt wird zum Treffpunkt der internationalen Tattoo-Elite

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Frankfurt (Main) (ots)

Vom 17. bis 19. April 2026 wird Frankfurt erneut zum Zentrum der internationalen Tattoo-Szene. In der Messe Frankfurt, Halle 1.2, versammelt die GODS OF INK Tattoo Convention mehr als 400 der besten Tattoo-Artists aus aller Welt - von legendären Meistern bis zu innovativen Stil-Pionieren.

Die Veranstaltung gilt als eine der exklusivsten Tattoo-Conventions weltweit. Der Grund: Kein Künstler kann sich hier einen Stand kaufen. Alle Tätowierer werden persönlich vom international renommierten Tattoo-Promoter Miki Vialetto ausgewählt und eingeladen. Dieses kuratierte Konzept sorgt dafür, dass nur diejenigen Artists vertreten sind, die weltweit stilprägend arbeiten oder neue Maßstäbe in der Tattoo-Kunst setzen.

Die Liste der teilnehmenden Künstler liest sich wie ein "Who's who" der Szene. Internationale Größen und Tattoo-Legenden wie Mark Mahoney, Filip Leu, Ami James, Tin-Tin oder Yomico Moreno stehen für die enorme stilistische Vielfalt der modernen Tattoo-Kunst - von japanischen Traditionen über europäische Kunststile bis hin zu amerikanischer Street-Culture.

Für Besucher entsteht daraus ein Erlebnis, das weltweit einzigartig ist: Drei Tage lang entstehen auf der Convention spektakuläre Tattoos live vor Publikum. Gäste können den Künstlern bei der Arbeit zusehen, persönliche Gespräche führen oder sich direkt vor Ort von international gefragten Tattoo-Artists tätowieren lassen. Viele Termine werden bereits im Vorfeld vereinbart, andere entstehen spontan während der Veranstaltung.

Doch die GODS OF INK ist weit mehr als eine klassische Tattoo-Messe. Kunst- und Fotoausstellungen, Performances, Wettbewerbe und ein internationales Rahmenprogramm machen das Event zu einem 360-Grad-Erlebnis rund um Tattoo-Kunst und Kultur.

Die Veranstaltung zieht jedes Jahr Besucher aus ganz Europa und darüber hinaus an - Sammler, Künstler, Tattoo-Fans und Menschen, die diese besondere Kunstform erstmals entdecken möchten.

Die Convention bietet außergewöhnliche Motive: spektakuläre Tattoos, internationale Persönlichkeiten, außergewöhnliche Kunstwerke und eine einzigartige Atmosphäre, die Tattoo als moderne Kunstform erlebbar macht.

GODS OF INK Tattoo Convention Frankfurt 2026: 17.-19. April 2026, Messe Frankfurt - Halle 1.2

Weitere Informationen: godsofinktattooconvention.com

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