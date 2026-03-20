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IFAT 2026 in München: NSTR präsentiert KI-gestützte Videosicherheit für nachhaltige Recycling- und Umweltinfrastruktur

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Föhren (ots)

Vom 4. bis 7. Mai 2026 trifft sich die internationale Umwelttechnologiebranche auf der IFAT in München, der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft. Mit dabei ist NSTR.security, die in Halle B4 am Stand 133 ihre vollständig in Deutschland entwickelte KI-Videosicherheitslösung für Industrie-, Recycling- und Logistikanwendungen präsentiert. Im Fokus stehen intelligente Sicherheitslösungen für Perimeterschutz und die Absicherung weitläufiger Umwelt- und Entsorgungsanlagen.

Christopher Jahn, Key Account Manager für Thermallösungen im Bereich Brandfrüherkennung und Perimeterschutz bei der LivEye GmbH: „Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur Ressourceneffizienz, sondern auch Betriebssicherheit und Ausfallschutz. Gerade in Recycling- und Entsorgungsanlagen können Sicherheitsvorfälle massive ökologische und wirtschaftliche Folgen haben. Mit KI-gestützter Videoanalyse und thermaler Sensorik ermöglichen wir eine frühzeitige Erkennung kritischer Situationen und unterstützen Betreiber dabei, Risiken proaktiv zu minimieren.“

Die IFAT versteht sich als Innovationsplattform für Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Umweltwirtschaft und verbindet Ausstellung, Fachprogramm und internationale Vernetzung. Themen wie Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung und resiliente Infrastrukturen prägen das Messegeschehen ebenso wie praxisnahe Lösungsansätze für kommunale und industrielle Betreiber. In diesem Umfeld gewinnen intelligente Sicherheitslösungen zunehmend an Bedeutung, da sie einen entscheidenden Beitrag zur Stabilität und Zukunftsfähigkeit von Anlagen leisten.

NSTR.security zeigt in München, wie KI-basierte Videoanalyse weitläufige Areale autonom überwacht, sicherheitsrelevante Ereignisse in Echtzeit erkennt und Alarmketten gezielt auslöst. Die Lösungen kombinieren präzise Analytik mit 24/7-Überwachungs- und Interventionsmöglichkeiten und lassen sich in bestehende Infrastrukturen integrieren. Dadurch können Risiken wie unbefugter Zutritt, Diebstahl oder Vandalismus erkannt werden, bevor es zu Betriebsunterbrechungen oder größeren Schäden kommt – ein wichtiger Baustein für nachhaltige und wirtschaftlich stabile Umweltinfrastruktur.

„Die IFAT ist für uns die ideale Plattform, um zu zeigen, wie moderne Videosicherheit zur Resilienz von Recycling- und Umweltanlagen beiträgt. Digitalisierung und Nachhaltigkeit müssen zusammengedacht werden – genau hier setzen wir mit unseren Lösungen an“, so Christopher Jahn abschließend.

Ansprechpartner:

Achim Freichel, Business Unit Manager NSTR.security

Weitere Informationen über NSTR.security finden Sie unter https://www.nstr.security/

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