Salzburger Nachrichten Verlagsgesellschaft m. b. H. & Co. KG.

Großes Kino: Die Porsche-Saga

Salzburg (ots)

Vor 75 Jahren wurde der erste Porsche-Sportwagen (Typ 356) in Österreich zugelassen. Das SN-Mediaservice lieferte mit einem Film und Magazin einen glanzvollen Beitrag zum Jubiläum.

Knapp 200 illustre Gäste, darunter Wolfgang Porsche, Hans-Peter Porsche und Ernst Piëch, erlebten am 1. Juni im Das Kino in Salzburg die Film-Dokumentation „The Sound of Porsche“. Die Premiere war ein großer Erfolg. Der Film wurde vom SN-Mediaservice in Koproduktion mit NEMADA Filmproduktion (David Neumayr) unter der Leitung von Christian Strasser produziert, der auch Buch und Regie verantwortete. Er zeigt erstmals die starke Verbindung zwischen einer der wertvollsten Automarken der Welt und Salzburg bzw. die Kombination von „schwäbischem Erfindergeist mit österreichischem Charme“. Salzburg ist „Porsche-Land“, das war auch an diesem Abend spürbar.

Mit der Porsche Holding ist die Stadt Salzburg heute der Sitz einer der größten europäischen Autovertriebsorganisationen. Einige Mitglieder der Hauptaktionäre Porsche und Piëch haben ihre Wohnsitze in Salzburg und Zell am See. Christian Strasser: „Die Anlehnung an den Filmtitel ,The Sound of Music‘ ist nicht zufällig. Ich denke, es ist nicht zu weit gegriffen, den Namen Porsche in der Strahlkraft mit Mozart und Trapp als den erfolgreichsten Exportgütern Salzburgs gleichzusetzen. Und höchst an der Zeit, auch einmal große Techniker und Pioniere der Wirtschaftsgeschichte ins Rampenlicht zu stellen.“

In dem aufwendig in 4K produzierten Kinofilm, der demnächst auch auf ServusTV zu sehen sein wird, sprachen die renommierten Motorjournalisten Florian Mrazek und Gerhard Kuntschik mit 24 Zeitzeugen und schufen damit ein einzigartiges Zeitdokument. Erstmals traten gleich fünf prominente Mitglieder der Familie Porsche/Piëch vor die Kamera sowie Rennfahrer wie Rudi Lins und Dr. Helmut Marko.

Original-Content von: Salzburger Nachrichten Verlagsgesellschaft m. b. H. & Co. KG., übermittelt durch news aktuell