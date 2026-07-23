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MaxSolar und Saft geben strategische Zusammenarbeit bekannt, um den wachsenden Bedarf an Batteriespeichern in Europa zu decken

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Traunstein/Paris (ots)

MaxSolar und Saft haben eine Vereinbarung für ein Batterie-Energiespeicherprojekt in Quitzow (Brandenburg) unterzeichnet. Dies markiert einen wichtigen Schritt beim Ausbau einer flexiblen und resilienten Energieinfrastruktur in Europa. Gleichzeitig bildet das Projekt die Grundlage für eine umfassendere strategische Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen, mit dem Ziel, die Entwicklung künftiger Batteriespeicherprojekte in wichtigen europäischen Märkten zu beschleunigen.

Das von der Denker & Wulf AG entwickelte Projekt "Quitzow II", für das MaxSolar als EPC-Partner den schlüsselfertigen Bau übernimmt, wird eine Leistung von 30 MW sowie eine Speicherkapazität von 76,5 MWh bereitstellen. Mit dem Projekt baut die Denker & Wulf AG ihr Engagement im Bereich der Energiespeicherung weiter aus. Der Batteriespeicher wird als Co-Location an einem bestehenden Windpark und dem zugehörigen Umspannwerk von der Denker & Wulf AG errichtet und nutzt damit die vorhandene Netzinfrastruktur.

Für das Projekt liefert Saft seine moderne Batteriespeichertechnologie und greift dabei auf seine langjährige Erfahrung bei der Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und leistungsstarker Lösungen für kritische Energieanwendungen zurück. Die Zusammenarbeit verbindet die Batterieexpertise von Saft mit der Kompetenz von MaxSolar in der Umsetzung komplexer Energieinfrastrukturprojekte.

Die Bekanntgabe folgt auf ein Treffen der Führungsteams beider Unternehmen im Rahmen der vergangenen Intersolar Europe, bei dem MaxSolar und Saft eine weitergehende strategische Zusammenarbeit vereinbart haben. Aufbauend auf dem erfolgreichen Start von "Quitzow II" wollen beide Unternehmen weitere Chancen für Batteriespeicherprojekte in Europa prüfen und gemeinsam erschließen.

"Gemeinsam mit MaxSolar realisieren wir leistungsstarke Batteriespeicherlösungen im industriellen Maßstab, begleitet von einem europäischen Team über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg. Unsere fortschrittlichen Technologien sind darauf ausgelegt, höchste Standards bei Zuverlässigkeit, Sicherheit und Cybersicherheit zu gewährleisten. Das sind entscheidende Voraussetzungen für den Aufbau eines robusten und resilienten Energiesystems in Europa", sagte Cedric Duclos, CEO von Saft.

"Großskalige Batteriespeicher sind ein zentraler Baustein für ein stabileres und resilientes Energiesystem. Die BESS-Technologie hat sich zu einer Schlüsseltechnologie für unsere zukünftigen Energieinfrastrukturprojekte entwickelt. Gemeinsam mit Saft gehen wir nun den nächsten Schritt, mit klarem Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und langfristige Entwicklung", sagte Christoph Strasser, CEO von MaxSolar.

Die Zusammenarbeit spiegelt das gemeinsame Ziel wider, Europas Entwicklung hin zu einem flexibleren, zuverlässigeren und resilienteren Energiesystem zu unterstützen. Durch die Kombination von Projektentwicklungskompetenz, modernster Batterietechnologie und einer starken industriellen Präsenz in Europa wollen MaxSolar und Saft hochwertige Energiespeicherlösungen bereitstellen, die den sich wandelnden Anforderungen der Strommärkte gerecht werden.

Über Saft

Saft ist ein weltweit führender Anbieter moderner Batterietechnologien und entwickelt sowie produziert leistungsstarke Lösungen für kritische industrielle Anwendungen. Seit über 100 Jahren liefert Saft zuverlässige und langlebige Energiesysteme für Sicherheitsanwendungen, Notstromversorgung und Mobilität zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum. Saft ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von TotalEnergies, einem Multi-Energie-Unternehmen, das weltweit Energie in all ihren Formen produziert und vertreibt, darunter Öl und Biokraftstoffe, Erdgas und grüne Gase, erneuerbare Energien sowie Strom.

Über die MaxSolar

Als ganzheitlicher Infrastrukturentwickler und -betreiber deckt MaxSolar die gesamte Wertschöpfungskette der neuen Energiewirtschaft ab. Mit erneuerbaren Energien, flexiblen Speicherlösungen sowie regionalen Wärme- und Mobilitätskonzepten stärkt das Unternehmen die Resilienz der Energieversorgung und die Wettbewerbsfähigkeit von Industrieunternehmen, Technologieunternehmen und Kommunen. Darüber hinaus bietet MaxSolar Power Purchase Agreements (PPAs) für eine langfristige und planbare Versorgung mit grünem Strom an. Mit einer Projektpipeline von 6,1 GW und sechs Standorten in Deutschland ist MaxSolar sowohl regional als auch bundesweit aktiv.

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