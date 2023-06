Turkish Payment and Electronic Money Institutions Association (TÖDEB)

ERSTER TÜRKISCHER FINTECH-PAVILLON AUF DER MONEY 20/20

Amsterdam (ots/PRNewswire)

AMSTERDAM, 9. Juni 2023 /PRNewswire/-- Die türkische Vereinigung für Zahlungs- und E-Geld-Institute (TÖDEB) hat mit ihren acht Mitgliedern den ersten türkischen Pavillon auf der Money 20/20 in Amsterdam, einer der renommiertesten Messen in der Fintech-Welt, ausgerichtet.

Auf der Money 20/20 in Amsterdam, einer der prestigeträchtigsten Messen in der Fintech-Welt, die hochrangige Führungskräfte und Investoren aus der ganzen Welt willkommen heißt, erregte der Pavillon der türkischen Vereinigung der Zahlungs- und E-Geld-Institute (TÖDEB) mit seinen acht Mitgliedern sowie der Teilnahme zahlreicher Finanzinstitute aus der Türkei große Aufmerksamkeit.

Die Messe gilt als eine der renommiertesten Messen der Fintech-Welt und bot PayTR Electronic Money and Payment Services Inc., Hızlıpara Payment Services and Electronic Money Inc., Klon Payment Institution Inc., Moka Payment and Electronic Money Institution Inc., Ödeal Payment Institution Inc., Paragram Payment Institution Inc., Pay Fix Electronic Money and Payment Services Inc. und Sipay Electronic Money and Payment Services Inc. die Gelegenheit, unter der Führung von TÖDEB zusammenzukommen und den ersten türkischen Pavillon zu etablieren.

TÖDEB-Mitglieder besuchten auch Aşkın PEKEL, stellvertretender Handelsberater der Botschaft der Republik Türkei in Den Haag, und Selçuk ÜNAL, Botschafter der Republik Türkei in Den Haag.

In einer Rede auf der hochkarätigen Messe, die als prestigeträchtigste Veranstaltung in der Fintech-Welt gilt, äußerte sich Ufuk Bilgetekin, Vorstandsvorsitzender der TÖDEB, zufrieden über das Interesse an dem Pavillon. Er erklärte: „Wir werden unsere Bemühungen, türkische Fintech-Unternehmen international weiter zu stärken, ohne Unterlass fortsetzen."

Erkan Kork, CEO von Payfix und eines der teilnehmenden Mitglieder, betonte, dass es keine Hindernisse für die Türkei gibt, ein Fintech-Zentrum zu werden. Er erklärte: ,,Unter der Führung des geschätzten Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan steht die Türkei an der Schwelle einer historischen Chance."

Informationen zu TÖDEB:

Der Verband der türkischen Zahlungs- und E-Geld-Institute (TÖDEB) wurde im Jahr 2020 gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über Zahlungs- und Wertpapierabwicklungssysteme, Zahlungsdienste und elektronische Geldinstitute gegründet. TÖDEB, ein Fachverband mit Rechtspersönlichkeit und dem Status einer öffentlichen Einrichtung, hat per 2023 insgesamt 75 Mitglieder, darunter 29 Zahlungsinstitute und 46 E-Geld-Institute. Der Hauptsitz der Vereinigung befindet sich in Istanbul.

