KATHREIN eMobility präsentiert neue Produktpalette auf der Power2Drive 2024

Innovative Ladetechnologie "Made in Germany"

Rosenheim (ots)

Auch 2024 präsentiert KATHREIN sein eMobility-Portfolio auf der Power2Drive in München.

Neben den bekannten Standard- und eichrechtskonformen Wallbox-Angeboten in diversen Funktionsvarianten werden neueste Entwicklungen vorgestellt. So feiern die neuen KATHREIN Ladesäulen- und Paymentkonzepte in München Premiere. Mit der KPS-Ladesäule können ganze Ladeparks gesteuert und abgerechnet werden. Das modulare Säulenkonzept überzeugt mit einfacher Montage und intuitiver Benutzererfahrung.

Das KATHREIN eMobility Team freut sich auf eine detaillierte Vorstellung der innovativen Produkte am Stand B6.430 auf der Power2Drive 2024, Messe München.

KATHREIN eMobility @Power2Drive

KATHREIN Ladelösung: Intelligente Ladetechnologie "Made in Germany".

KATHREIN Wallbox-Portfolio: Smarte Standard- und eichrechtskonforme Wallbox-Produkte.

KATHREIN Ladesäulen: Innovatives Ladesäulen-Konzept.

KATHREIN White-Label-Optionen: Individuelle Design- und Funktionsvarianten.

KATHREIN Apps: Intuitiv bedienbare Benutzerschnittstellen.

KATHREIN Paymentlösung: Sichere und flexible Bezahloptionen.

Besuchen Sie uns auf der Power2Drive am Stand B6.430

Power2Drive

Messe München

19.-21.6.2024

Stand B6.430

Über KATHREIN eMobility

Die KATHREIN Firmengruppe steht für Technologieexpertise, Entwicklungskompetenzen und Fertigungsfähigkeiten mit Innovationscharakter "Made in Germany". Seit 1919 mit großer Expertise in der Elektrotechnik entwickelt das bayerische Familienunternehmen hochwertige Produkte mit Langlebigkeit für ein bundesweites Vertriebssystem. Die KATHREIN eMobility bietet innovative, nachhaltige Ladelösungen und umfangreiche Services an.

