KATHREIN Electronics GmbH

KATHREIN eMobility Wallbox-Modelle im neuen Online-Kaufberater der ADAC SE

Kooperation zwischen ADAC SE und e-mobilio sofort aktiv

Rosenheim (ots)

Zum Jahresstart im Januar 2024 integriert der ADAC auf seiner Homepage ADAC e-Charge Home den E-Kaufberater von e-mobilio. Das KATHREIN Wallbox Portfolio ist Teil des neuen Premium-Angebots. ADAC Mitglieder, aber auch Nicht-Mitglieder, erhalten ab sofort die passende Ladelösung für ihr Elektro- oder Plug-In-Hybrid-Auto. Neben der individuellen, bedarfsgerechten Beratung und Produktauswahl und einem Vorzugspreis für Mitglieder, profitiert der Kunde von einem Rundum-Service bei der Wallbox-Installation.

"Die zukunftsweisende Kooperation der ADAC SE mit dem E-Mobility-Unternehmen e-mobilio ist ein starkes Signal für den Mobilitätswandel. Wir freuen uns sehr, mit unseren Wallbox-Modellen, der KWB-AC40 und der eichrechtskonformen KWB-AC40E, die ADAC-Kunden und -Mitglieder zukünftig beim Einstieg in die Elektromobilität zu unterstützen. Ob eichrechtskonform für Dienstwagenfahrer oder integrierter automatischer Umschaltung von 3-Phasen- auf 1-Phasen-Laden für PV-Anlagen,bieten wir die bedarfsgerechte Ladetechnik für Ihr Zuhause. Mit dem neuen Online-Kaufberater auf der ADAC Homepage finden die Kunden ihre Produktauswahl und dazu passende Serviceleistungen bedarfsgerecht, einfach und zuverlässig." erklärt Helmut Mühlbauer, Leiter der Geschäftseinheit KATHREIN eMobility.

Der neue ADAC SE Kaufberater von e-mobilio im Überblick: -

Online-Kaufberatung für eMobility Ladelösungen

Individuelle, bedarfsgerechte Beratung und Produktauswahl

Rundum-Service bei der Wallbox-Installation

Installationscheck per Video-Call oder vor Ort

Preisvorteile für Mitglieder auf Premium-Wallbox-Modelle und digitalen Installationscheck

Über KATHREIN eMobility

Die KATHREIN Firmengruppe steht für Technologieexpertise, Entwicklungskompetenzen und Fertigungsfähigkeiten mit Innovationscharakter "Made in Germany". Seit 1919, mit großer Expertise in der Elektrotechnik, entwickelt das bayerische Familienunternehmen hochwertige und nachhaltige Produkte. Die KATHREIN eMobility bietet nachhaltige Ladelösungen und umfangreiche Services an.

Original-Content von: KATHREIN Electronics GmbH, übermittelt durch news aktuell