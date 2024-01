SeedBlink

SeedBlink ernennt Ronald Rapberger zum DACH-Regionalmanager und erweitert das Trust-Modell in Europa

Ronald Rapberger bringt seine Erfahrung in den Bereichen Risikokapital, Investmentbanking und der BioTech-Branche ein.

Kontinuierliche Expansion in der DACH-Region mit beachtlichem Wachstum bei Investitionen und Portfolio

Die Co-Investment-Plattform beschleunigt ihre Expansion in Europa und mobilisiert 2024 mehr als 330 Millionen Euro für europäische Tech-Startups

SeedBlink, die auf Tech-Startups spezialisierte europäische Investment- und Equity-Management-Plattform, freut sich, die strategische Ernennung von Dr. Ronald Rapberger zum neuen Regional Manager für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) bekannt zu geben.

Mit seiner Erfahrung in den Bereichen Risikokapital, Investmentbanking und Biotechnologie passt Ronald's Ernennung perfekt zur Wachstumsstrategie von SeedBlink und der erfolgreichen Mobilisierung von über 330 Millionen Euro für europäische Startups seit 2020.

Zu den Aufgaben von Ronald gehören die Durchführung von Finanzierungsrunden für Tech-Startups und die Vermarktung von SeedBlinks Nimity, einer Lösung für die Verwaltung von Aktien- und Mitarbeiter-Incentive-Plänen. Angesichts der jüngsten regulatorischen Änderungen in Deutschland und Österreich, wie dem Zukunftsfinanzierungsgesetz und den FlexCo-Unternehmen, die sich positiv auf das Ökosystem der Startups auswirken und eine einfachere Kapitalbeteiligung ermöglichen, kommt dieser Schritt zur rechtigen Zeit.

"Ich bin begeistert, zur Mission von SeedBlink beitragen zu können. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen und Investitionen in einige der vielversprechendsten Tech-Start-ups in Europa und insbesondere in der DACH-Region voranzutreiben. Es gibt eine große Chance, die Investitionen in vielversprechende Tech-Startups in der DACH-Region zu erhöhen, mit dem Ziel, bis 2024 mehr als 5,5 Millionen Euro zu investieren", sagte Ronald Rapberger.

Austrian Trust - eine einfache und optimietre Verwaltung von Investitionen

Die Einführung des Austrian Trust Betriebsmodells durch SeedBlink bedeutet einen Durchbruch im Investment Management. Dieses Rahmenwerk vereinfacht den Investitionsprozess und bietet diverse Vorteile wie reduzierte Dokumentation, schnellere Kapitalzufuhr für Start-ups und direkte Eigentumsvorteile für Investoren. Für Gründer, die Kapital erhalten, bedeutet dies eine kürzere Zeit bis zur Kapitalbereitstellung und nur eine Zeile im Cap Tabel.

Bis heute hat SeedBlink über 2 Millionen Euro in das DACH-Ökosystem eingebracht und innovative Unternehmen wie MK2 Biotechnologies, BrainHero, Swisspod, Fretello, Tripmakery und SmartNanotubes unterstützt. SeedBlink hat eine starke Präsenz in Europa aufgebaut, mit einer Gemeinschaft von Investoren, die mehr als 66 Millionen Euro beigesteuert haben, einem vielfältigen Portfolio von 260 finanzierten Unternehmen aus mehr als 15 europäischen Ländern.

Über SeedBlink

SeedBlink hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kapitalbeteiligung in Europa zu vereinfachen und zu stärken. Mit seiner Produktpalette, seinen Finanzdienstleistungen und seinem weitreichenden Netzwerk bietet das Unternehmen eine Plattform für Eigenkapitalmanagement und technologieorientierte Risikokapitalinvestitionen, die europäischen Startups und ihren Stakeholdern den Zugang, die Verwaltung und den Handel mit Eigenkapitalanteilen ermöglicht.

SeedBlink SA ist seit dem 3. November 2022 im Register der rumänischen Finanzaufsichtsbehörde (ASF) unter der Nummer PJR28FSFPR/400001 eingetragen und verfügt über einen EU-Pass gemäß dem Register der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für Crowdfunding-Dienstleister. Kontaktieren Sie uns per E-Mail: hello@seedblink.com.

