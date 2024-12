HeyJobs GmbH

Warum immer mehr Menschen den Job wechseln wollen: Einblick in den Wandel der Karrierepräferenzen

Berlin (ots)

Der Jahreswechsel ist traditionell eine Zeit der Veränderung und Neuanfänge. Viele Menschen nutzen diesen Moment, um über ihre berufliche Zukunft nachzudenken und neue Karrierewege zu erkunden. Aktuelle Daten zeigen, dass immer mehr Beschäftigte den Wunsch verspüren, ihren Job zu wechseln. Gründe hierfür sind unter anderem der Wunsch nach einer besseren Work-Life-Balance, höheren Gehältern und mehr Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.

Junge Fachkräfte und ihre Bereitschaft zur Veränderung

Insbesondere junge Fachkräfte sind bereit, neue berufliche Herausforderungen anzunehmen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der gestiegenen Zahl der Jobwechsel-Intentionen wider, die in den letzten Monaten beobachtet wurden. Der Trend zeigt, dass Arbeitnehmer:innen zunehmend nach Arbeitgebern suchen, die nicht nur finanzielle Anreize bieten, sondern auch ein Arbeitsumfeld, das persönliche und berufliche Entfaltung fördert.

Anstieg der Stellenanzeigen für Quereinsteiger

Interne Daten von HeyJobs belegen einen signifikanten Anstieg der Stellenanzeigen von Unternehmen, die für Quereinsteiger offen sind. Während im Jahr 2023 etwa 10,08% der gesamten Stellenanzeigen für Quereinsteiger offen waren, stieg dieser Anteil im Jahr 2024 auf 13,69%. Besonders in den letzten Monaten des Jahres 2024 war dieser Anstieg deutlich - mit dem höchsten Wert im September mit 19,67 % und 18,73 % im November - was auf eine erhöhte Bereitschaft der Unternehmen hinweist, neue Talente aus unterschiedlichen beruflichen Hintergründen einzustellen.

Karrieremöglichkeiten für Quereinsteiger

Die Analyse der internen Daten zeigt, dass bestimmte Jobtypen und Regionen besonders offen für Quereinsteiger sind. Häufig gesuchte Positionen umfassen Verkäufer:in, Sachbearbeiter:in, Callcenter-Agent:in, Lagermitarbeiter:in und Mechaniker:in. Städte wie Berlin, Wien, München, Hamburg und Leipzig bieten zahlreiche Möglichkeiten. Zudem sind viele dieser Stellen im Rahmen von Festanstellungen verfügbar, was Stabilität und langfristige Perspektiven bietet. In Branchen wie IT, Gesundheitswesen und Handwerk bestehen zudem gute Chancen für Quereinsteiger, da diese Sektoren oft Schulungen und Weiterbildungen anbieten. Auch im Bildungswesen und in der Sozialarbeit bieten sich aufgrund hoher Nachfrage und der Notwendigkeit, offene Stellen zu besetzen, zahlreiche Chancen.

Januar als wichtiger Monat auf dem Arbeitsmarkt

Der Januar ist traditionell eine besonders aktive Zeit auf dem Arbeitsmarkt. Unternehmen beginnen das neue Jahr mit frischen Einstellungszielen und viele Stellensuchende starten ihre Suche nach neuen beruflichen Möglichkeiten. Diese Dynamik bietet sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern die Chance, ihre jeweiligen Ziele zu erreichen und passende Matches zu finden.

HeyJobs: Innovation im digitalen Recruiting

Gegründet 2016 von Marius Luther und Marius Jeuck, hat sich HeyJobs als eine der führenden Plattformen für digitale Jobvermittlung entwickelt und unterstützt diesen Prozess durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien und maßgeschneiderter Lösungen. Die Plattform nutzt KI-gestützte Algorithmen, um Bewerber:innen effizient mit passenden Stellen zu verknüpfen, die ihren Qualifikationen und Karrierewünschen entsprechen.

Mit über 2 Millionen registrierten Kandidat:innen und mehr als 70.000 erfolgreich besetzten Stellen hat sich HeyJobs als unverzichtbarer Partner auf dem deutschen Arbeitsmarkt etabliert. HeyJobs freut sich darauf, auch im neuen Jahr vielen Menschen dabei zu helfen, den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu machen und Unternehmen dabei zu unterstützen, die besten Talente zu finden.

