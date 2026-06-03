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ONESTY: Altersvorsorge-Depot 2027 ist ein Baustein aber keine Komplettlösung

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Berlin (ots)

Mit dem geplanten Altersvorsorge-Depot 2027 rückt der Kapitalmarkt stärker in den Mittelpunkt der privaten Altersvorsorge in Deutschland. Das neue staatlich geförderte Vorsorgeprodukt soll die Riester-Rente für Neuabschlüsse ablösen und das Sparen mit Aktienfonds und ETFs attraktiver machen. Im gestrigen ONESTY Online-Training VORSPRUNG unter dem Motto "Wie wirkt sich die aktuelle Politik auf die Finanzmärkte aus?" ordnete ONESTY CEO und Finanzexperte Stefan Granel die Reform ein und sprach dazu auch mit Portfoliomanager Matthias Thiel. Zugeschaltet waren mehr als 1.000 Standorte aus dem gesamten Bundesgebiet.

Was ist das Altersvorsorge-Depot 2027?

Das Altersvorsorge-Depot 2027 soll den Menschen in Deutschland ermöglichen, staatlich gefördert in kapitalmarktorientierte Anlagen wie Aktienfonds und ETFs zu investieren. Förderberechtigt sollen sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer, Auszubildende sowie Selbstständige sein.

"Das Altersvorsorge-Depot ist ein richtiger Schritt, weil der Kapitalmarkt stärker in der geförderten Altersvorsorge ankommt. Deutschland bewegt sich endlich weg von starren Garantieprodukten und stärker hin zu renditeorientierten Lösungen für den langfristigen Vermögensaufbau", sagt ONESTY-CEO Granel.

Warum Aktienfonds und ETFs für die Altersvorsorge wichtiger werden

Die Reform zeigt: Wer privat fürs Alter vorsorgen will, kommt am Kapitalmarkt kaum noch vorbei. Gerade bei langen Laufzeiten können breit gestreute Aktienfonds und ETFs helfen, Inflation auszugleichen, Kaufkraft zu erhalten und reale Renditechancen zu nutzen.

Auch Portfoliomanager Matthias Thiel sieht den Schritt positiv: "Für langfristigen Vermögensaufbau sollte man auf Aktien setzen. Aktienfonds sind dafür aus meiner Sicht unverzichtbar. Dass dieser Weg jetzt durch ein staatliches Instrument gefördert wird, ist absolut richtig."

Für wen ist das Altersvorsorge-Depot sinnvoll?

Das neue Altersvorsorge-Depot kann besonders für Menschen interessant sein, die langfristig Vermögen aufbauen und staatliche Förderung mit Kapitalmarktchancen verbinden möchten. Gleichzeitig bleibt es ein reguliertes Vorsorgeprodukt mit nachgelagerter Besteuerung, eingeschränkter Verfügbarkeit und Rahmenbedingungen, die sich über Jahrzehnte verändern können.

ONESTY empfiehlt deshalb, das Altersvorsorge-Depot nicht isoliert zu betrachten. Entscheidend sei eine Gesamtstrategie, die Förderung, Flexibilität, Steuern, Kosten, Absicherung und Renditechancen verbindet.

Warum ist eine Kombination aus Altersvorsorge-Depot und privater Fondspolice attraktiv?

"Wer nur auf Förderung schaut, denkt zu kurz", meint Granel und ergänzt: "Altersvorsorge muss zur Lebenssituation passen - zum Einkommen, zum Anlagehorizont und zu den persönlichen Zielen. Bei langfristiger Vorsorge geht es nicht um ein einzelnes Produkt, sondern um eine belastbare Strategie. Die Kombination aus neuem Altersvorsorge-Depot und privater Fondspolice verbindet staatliche Förderung mit langfristiger Kapitalmarktrendite und führt dadurch oft zum höchsten Endvermögen. Dabei ermöglicht der Policenbaustein jederzeit flexible Teilauszahlungen, hält Kapital frei verfügbar und kann bei langen Laufzeiten - etwa bis 85 Jahre oder darüber hinaus - zusätzliche steuerliche Optimierungspotenziale eröffnen."

Für ONESTY ist das Altersvorsorge-Depot 2027 daher ein wichtiger Impuls, aber nur ein Baustein moderner Finanzplanung. Entscheidend sei, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Kapitalmarktchancen verstehen, Risiken realistisch einordnen und ihre Vorsorge langfristig planen. Genau dafür veranstaltet ONESTY regelmäßig Online-Trainings.

Im Anschluss an seine Präsentation und das Interview mit Matthias Thiel beantwortete ONESTY CEO Granel knapp eine Stunde lang sämtliche Fragen der Teilnehmenden im Chat.

Das nächste ONESTY Online-Training VORSORUNG findet am 10. November 2026 statt. Mehr dazu finden Interessierte unter onesty.de

Mehr über die Karrierechancen bei ONESTY unter: onesty.de/karriere/

Über ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINER

ONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY ist, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im Qualitätscheck wurde ONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023, 2024 und 2025 für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet.

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